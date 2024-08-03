Круизы однодневные – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Москве, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
12 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
11 авг в 20:38
15 авг в 20:38
1 990 за человека
Стендап и музыка на теплоходе (18+)
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1 отзыв
2 часа
Водная прогулка
Стендап и музыка на теплоходе (18+)
Вечернее путешествие по Москва-реке - с юмором, мировыми хитами и волшебными видами столицы
Начало: У причала Лужники
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:00
2 590 за человека
Прогулка на колесном теплоходе по Химкинскому водохранилищу
На теплоходе
6 отзывов
1 час
Водная прогулка
Прогулка на колесном теплоходе по Химкинскому водохранилищу
Посмотреть на Северный речной вокзал с воды и устроить часовую перезагрузку
Начало: На Северном речном вокзале
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    3 августа 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
    Погода прекрасная, настроение отличное, вокруг вечерняя Москва, красота!!! 👍👌
    Погода прекрасная, настроение отличное, вокруг вечерняя Москва, красота!!! 👍👌Погода прекрасная, настроение отличное, вокруг вечерняя Москва, красота!!! 👍👌Погода прекрасная, настроение отличное, вокруг вечерняя Москва, красота!!! 👍👌Погода прекрасная, настроение отличное, вокруг вечерняя Москва, красота!!! 👍👌
  • Н
    Наталья
    17 июля 2024
    Прогулка на колесном теплоходе по Химкинскому водохранилищу
    Спасибо, организованно все очень удобно. Всем довольна.
  • З
    Зоя
    12 июля 2024
    Стендап и музыка на теплоходе (18+)
    мне очень понравилось! сначала был Стендап концерт, комики были подобраны очень смешные, мы изначально не знали, кто будет выступать, но
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    в итоге они превзошли все мои ожидания! пока ребята выступали, можно было покушать, кухня хорошая на теплоходе, и есть не только закуски, но и горячее, салаты, пицца, как в кафе)) когда Стендап закончился, мы все поднялись на верхнюю палубу, уже был восхитительный вид на Москву 😍, и вживую играла музыкальная группа. а в конце вечера был салют 🎆 мне очень понравилось, спасибо организатору!

    мне очень понравилось! сначала был Стендап концерт, комики были подобраны очень смешные, мы изначально не зналимне очень понравилось! сначала был Стендап концерт, комики были подобраны очень смешные, мы изначально не знали
  • М
    Марина
    10 июля 2024
    Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
    Очень красивые виды, хорошая и спокойная прогулка
  • D
    Dobychin
    24 июня 2024
    Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
    Отдохнуть от повседневных забот самое то. позагорать насладиться видами и речной прогулкой что может быть лучше Всем рекомендую приятного вам отдыха
  • Л
    Лариса
    8 июня 2024
    Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
    Бронировала прогулку для нашего девичника (Мы группа лиц с надписью на майках Prosecco mood))))) отлично провели время) ели, пили, созерцали
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    и плясали))) Спрашивала своих девочек, всем понравилось) и цена считаю просто отличная). Спасибо организаторам за высокий сервис и возможность увидеть ночную Москву)

  • В
    Владимир
    21 августа 2023
    Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
    Народа нет. Все есть. Проносить свой алкоголь можно.
  • Е
    Екатерина
    29 августа 2022
    Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
  2. Стендап и музыка на теплоходе (18+)
  3. Прогулка на колесном теплоходе по Химкинскому водохранилищу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 2 590. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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