2.5 часа
Водная прогулка
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
11 авг в 20:38
15 авг в 20:38
1 990₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Стендап и музыка на теплоходе (18+)
Вечернее путешествие по Москва-реке - с юмором, мировыми хитами и волшебными видами столицы
Начало: У причала Лужники
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:00
2 590₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Прогулка на колесном теплоходе по Химкинскому водохранилищу
Посмотреть на Северный речной вокзал с воды и устроить часовую перезагрузку
Начало: На Северном речном вокзале
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина3 августа 2024Погода прекрасная, настроение отличное, вокруг вечерняя Москва, красота!!! 👍👌
- ННаталья17 июля 2024Спасибо, организованно все очень удобно. Всем довольна.
- ЗЗоя12 июля 2024мне очень понравилось! сначала был Стендап концерт, комики были подобраны очень смешные, мы изначально не знали, кто будет выступать, но
- ММарина10 июля 2024Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходеОчень красивые виды, хорошая и спокойная прогулка
- DDobychin24 июня 2024Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдыхОтдохнуть от повседневных забот самое то. позагорать насладиться видами и речной прогулкой что может быть лучше Всем рекомендую приятного вам отдыха
- ЛЛариса8 июня 2024Бронировала прогулку для нашего девичника (Мы группа лиц с надписью на майках Prosecco mood))))) отлично провели время) ели, пили, созерцали
- ВВладимир21 августа 2023Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдыхНарода нет. Все есть. Проносить свой алкоголь можно.
- ЕЕкатерина29 августа 2022Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых/
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Круизы однодневные»
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