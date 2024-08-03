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в итоге они превзошли все мои ожидания! пока ребята выступали, можно было покушать, кухня хорошая на теплоходе, и есть не только закуски, но и горячее, салаты, пицца, как в кафе)) когда Стендап закончился, мы все поднялись на верхнюю палубу, уже был восхитительный вид на Москву 😍, и вживую играла музыкальная группа. а в конце вечера был салют 🎆 мне очень понравилось, спасибо организатору!