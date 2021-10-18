Экскурсия очень понравилась.

Что нужно улучшить: организацию.

А именно - вчера 25.09.2021 мы забронировали экскурсию "огни Москвы".

1. На входе в театр сатиры было много человек. Как оказалось аж на 3 разных экскурсии. Возникла тутаница, кто на какую. Выход: назначать разные площадки для начала разных экскурсий.

2. Как оказалось организатор/администратор был один, Александр, на все эти экскурсии.

Его работа не понравилась вообще.

* опоздал. Всем было написано собраться за 15 минут до начала экскурсии, которая должна была начаться в 19-00, а он только в это время подошёл.

*никак себя не обозначил (никакой таблички, ни громкоговорителя. Кто был рядышком, те его и окружили, а остальные как стояли, так и стояли в стороне.

*не было с собой ручки, долго искал, не нашёл, взял у кого то из толпы.

*начал не по списку а выборочно, у кого то Наличные, у кого то перевод через сбер онлайн. Каждому лично диктовал номер, ждал перевод, что значительно затянуло время. И при всем при этом шёл дождь и людей не запускали в автобус, пока Александр не разберётся с топой.

*в итоге в автобус нас запустили в 19-10, но часть людей даже были без оплаты

*экскурсовод задала вопрос все ли оплатили, выяснилось что нет. Прибежал Александр, начал собирать деньги. Как то все суетливо, видно что нервничал из за неорганизованности.

*в итоге вместо 19-00, автобус тронулся с места в 19-25.



Просьба наладить качественную организацию экскурсии на месте.



Надо отдать должное гиду, насколько помню, кажется зовут Инесса, сгладила впечатления от организации экскурсии, хорошим рассказом о Москве.

И на моё удивление, экскурсия заняла 4 часа как и обещали, не смотря на задержку. За это спасибо. )))



Общее впечатление отличное, несмотря даже на дождик, мы провели 4 увлекательных часа. Спасибо.