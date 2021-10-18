Групповая экскурсия «Огни Москвы»

На автобусе прокатиться по ночному городу и проникнуться атмосферой мегаполиса, который не знает сна

4.5
13 отзывов
На экскурсии в группе до 50 человек вы проедете по улицам и проспектам, освещенным вечерними фонарями, и увидите главные достопримечательности столицы.

Услышите истории из ее прошлого и раскроете ее секреты.

А во время остановок сделаете множество снимков на память о вечернем свидании с Москвой.
Групповая экскурсия «Огни Москвы»
Групповая экскурсия «Огни Москвы»
Групповая экскурсия «Огни Москвы»
Групповая экскурсия «Огни Москвы»
Групповая экскурсия «Огни Москвы»

Что вас ожидает

Наш кольцевой маршрут начинается у метро «Маяковская». В свете вечерней иллюминации перед вами предстанет парадная Тверская и Никитский бульвар, белоснежный дом Пашкова и здание МИД. Прокатимся вдоль стен Новодевичьего монастыря и поразимся высоте небоскребов Москва-Сити.
Сделаем несколько остановок:

  • На Театральной площади, где вы приглядитесь к деталям Большого и Малого театров.
  • На Красной площади: башни Кремля, сотни огоньков ГУМа, красочный храм Василия Блаженного и Исторический музей в народном стиле — вы окажетесь в сердце города и ощутите его пульс.
  • У величественного храма Христа Спасителя — здесь же, на ажурном Патриашем мосту, вы сможете сделать потрясающие фотографии Москвы-реки.
  • На Воробьевых горах, где столица предстанет перед вами как на ладони.

По пути гид расскажет любопытные детали из жизни Москвы — прошлой и нынешней, — и обратит ваше внимание на ее архитектурное разнообразие.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия автобусная, дополнительных расходов не предусмотрено

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
недалеко от станции Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Артём
Артём
Я представляю команду профессиональных аккредитованных гидов. Мы организуем экскурсии как для москвичей, так и для гостей города. Будем рады сделать ваше пребывание в столице незабываемым и помочь взглянуть на Москву под новым углом.
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13 реальных отзывов от туристов

К
18 окт 2021
Отличная экскурсия, мне понравилось!
А
12 окт 2021
Все понравилось: потрясающий экскурсовод Инесса, большой комфортабельный туристический автобус, опытный водитель! Оценка 5/5!
Жанна
12 окт 2021
Перед самолётом осталось время и я не раздумывая, купила за час до экскурсии билет и не пожалела. . Хотя и не полностью пришлось смотреть. . Уже время поджимало. . По просьбе вышла раньше. . Спасибо, всё организованно, чётко, Инесса молодец просто, знаток своего дела, ничего лишнего всё по делу, содержательно, много узнали, Москва вечерняя зрелищна! Супер! Всем советую. . Огромное спасибо организаторам!
П
10 окт 2021
Все отлично, но в автобусе мест меньше, чем берут людей.
Валентина
3 окт 2021
Удобный и комфортный транспорт для проведения экскурсии: в машине было тепло, что в холодную погоду весьма кстати! Экскурсовод поделилась многими интересными фактами о Москве, которых я не знала. Даже записала, чтоб не забыть! Четыре часа пролетели незаметно!
Е
2 окт 2021
Не понравилось! Вернее не впечатлило. Второй раз не поехала бы и друзьям бы тоже не посоветовала, увы. Много путешествую и часто предпочитаю именно вечерние обзорные, подсветка красивая, другой взгляд на город. Но, все-таки, ключевой фактор - это гид. Инесса, безусловно, владеет информацией, но, откровенно, скучновато, как в школе. То ли была уставшей, то ли время какое то неудачное - первый час экскурсии провели в пробке и 4 часа от этого показались вечностью. Москва очень красивая, но из рассказа мало что запомнилось. Ничего особенного. Увы!
Ставлю плюс водителю, старался.
Н
30 сен 2021
Очень понравилась экскурсия! Замечательный экскурсовод! Москва - прекрасна!
Екатерина
26 сен 2021
Экскурсия очень понравилась.
Что нужно улучшить: организацию.
А именно - вчера 25.09.2021 мы забронировали экскурсию "огни Москвы".
1. На входе в театр сатиры было много человек. Как оказалось аж на 3 разных экскурсии. Возникла тутаница, кто на какую. Выход: назначать разные площадки для начала разных экскурсий.
2. Как оказалось организатор/администратор был один, Александр, на все эти экскурсии.
Его работа не понравилась вообще.
* опоздал. Всем было написано собраться за 15 минут до начала экскурсии, которая должна была начаться в 19-00, а он только в это время подошёл.
*никак себя не обозначил (никакой таблички, ни громкоговорителя. Кто был рядышком, те его и окружили, а остальные как стояли, так и стояли в стороне.
*не было с собой ручки, долго искал, не нашёл, взял у кого то из толпы.
*начал не по списку а выборочно, у кого то Наличные, у кого то перевод через сбер онлайн. Каждому лично диктовал номер, ждал перевод, что значительно затянуло время. И при всем при этом шёл дождь и людей не запускали в автобус, пока Александр не разберётся с топой.
*в итоге в автобус нас запустили в 19-10, но часть людей даже были без оплаты
*экскурсовод задала вопрос все ли оплатили, выяснилось что нет. Прибежал Александр, начал собирать деньги. Как то все суетливо, видно что нервничал из за неорганизованности.
*в итоге вместо 19-00, автобус тронулся с места в 19-25.

Просьба наладить качественную организацию экскурсии на месте.

Надо отдать должное гиду, насколько помню, кажется зовут Инесса, сгладила впечатления от организации экскурсии, хорошим рассказом о Москве.
И на моё удивление, экскурсия заняла 4 часа как и обещали, не смотря на задержку. За это спасибо. )))

Общее впечатление отличное, несмотря даже на дождик, мы провели 4 увлекательных часа. Спасибо.
Т
16 сен 2021
Экскурсия очень понравилась. Интересная, познавательная, расширенная, увлекательная. Гид просто на высоте. Всем рекомендую. Остались довольны и под впечатлением. Спасибо!
А
15 сен 2021
Ребята, туристы, гости города, да и сами москвичи. Советую посетить данную экскурсию и Вы ни на минуту не пожалеете. Комфортабельный автобус, интересно рассказывающий экскурсовод Инесса Волкова, (ей отдельное спасибо). Узнаешь о своей столице очень интересного, история просто завораживает. За небольшие деньги и 4 часа прогулки - это просто восторг. Не пожалейте денег и времени. Организаторы тоже очень молодцы, после бронирования на электронную почту приходит письмо с пометками, где и с кем встреча. Даже в день самой экскурсии, произвели звонок об напоминании и уточнении всех нюансов, я считаю, что это тоже не мало значит в организации. Всем большое спасибо!
Т
29 авг 2021
Очень отзывчивый организатор, помог решить все проблемы гостю города с нахождением места начала экскурсии. Автобус был удобным, чистым, водитель аккуратен в вождении и соблюдении ПДД. Экскурсия очень интересная, по времени довольно продолжительная (4 часа)- но это именно то, что необходимо успеть увидеть в Москве за небольшой выходной. И, конечно, стоит отметить доступную цену.
Ю
26 авг 2021
Отличная экскурсия. Очень рекомендую.
Е
22 авг 2021
Очень хороший экскурсовод, удалось заинтересовать всех, с ней мы и поплакали и посмеялись) но экскурсия больше для взрослых, дети не всегда могут понять о чем идет речь из-за сложности тем.

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