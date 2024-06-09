Вас ждёт путешествие — возвращение к истокам.
По живописному руслу Москвы-реки мы отправимся к первозданной природе: будем любоваться лесами и полями, наслаждаться тишиной. И возможно, искать ответы на внутренние вопросы. Обещаю — вы вернётесь совершенно обновлёнными!
По живописному руслу Москвы-реки мы отправимся к первозданной природе: будем любоваться лесами и полями, наслаждаться тишиной. И возможно, искать ответы на внутренние вопросы. Обещаю — вы вернётесь совершенно обновлёнными!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Я встречу вас в Одинцово и отвезу к месту старта — старинной усадьбе с храмом. Здесь вас ждёт небольшой инструктаж: научим пользоваться веслом и управлять доской. Даже если раньше вы никогда не катались на сапах, всё получится.
Отправимся в путь по руслу Москвы-реки мимо Аксиньинских болот и Пойменного леса:
- проплывём мимо бесшумных полей и лесов, живописных деревень и храмов
- остановимся на пляже — или на островке посреди реки, чтобы немного отдохнуть
- по желанию искупаемся в чистой, — а кое-где и родниковой, воде
В пути вы услышите интересные факты об истории этих мест и некоторых особенностях флоры и фауны. И конечно, сможете побыть наедине с природой и подумать о том, что важно для вас.
Организационные детали
- Я встречу вас на станции в Одинцово и затем отвезу обратно, трансфер на автомобиле Kia включён в стоимость экскурсии
- Возьмите с собой запасную одежду (ориентируйтесь по сезону) и питьевую воду
- Мы предоставим спасательный жилет и водонепроницаемый чехол для телефона
- Экскурсия подходит для детей от 3 лет — ребёнок находится на одном сапе с родителем. Дети с 14 лет — на отдельном сапе, но в сопровождении взрослого
- По запросу поездку можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании
в понедельник в 08:00 и 20:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 21:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На МЦД «Одинцово»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00 и 20:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваш гид в Москве
Здравствуйте, я Татьяна Савельева — мастер спорта. В настоящее время тренирую тхэквондо и организую различные тематические выезды, ретриты. По образованию я психолог, а также педагог по физической культуре и спорту. СоЗадать вопрос
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