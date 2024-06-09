Прогулка на сапах по руслу Москвы-реки

В мини-группе прокатиться на доске, насладиться пейзажами и обрести внутреннее спокойствие
Вас ждёт путешествие — возвращение к истокам.

По живописному руслу Москвы-реки мы отправимся к первозданной природе: будем любоваться лесами и полями, наслаждаться тишиной. И возможно, искать ответы на внутренние вопросы. Обещаю — вы вернётесь совершенно обновлёнными!
Прогулка на сапах по руслу Москвы-реки
Прогулка на сапах по руслу Москвы-реки
Прогулка на сапах по руслу Москвы-реки
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я встречу вас в Одинцово и отвезу к месту старта — старинной усадьбе с храмом. Здесь вас ждёт небольшой инструктаж: научим пользоваться веслом и управлять доской. Даже если раньше вы никогда не катались на сапах, всё получится.

Отправимся в путь по руслу Москвы-реки мимо Аксиньинских болот и Пойменного леса:

  • проплывём мимо бесшумных полей и лесов, живописных деревень и храмов
  • остановимся на пляже — или на островке посреди реки, чтобы немного отдохнуть
  • по желанию искупаемся в чистой, — а кое-где и родниковой, воде

В пути вы услышите интересные факты об истории этих мест и некоторых особенностях флоры и фауны. И конечно, сможете побыть наедине с природой и подумать о том, что важно для вас.

Организационные детали

  • Я встречу вас на станции в Одинцово и затем отвезу обратно, трансфер на автомобиле Kia включён в стоимость экскурсии
  • Возьмите с собой запасную одежду (ориентируйтесь по сезону) и питьевую воду
  • Мы предоставим спасательный жилет и водонепроницаемый чехол для телефона
  • Экскурсия подходит для детей от 3 лет — ребёнок находится на одном сапе с родителем. Дети с 14 лет — на отдельном сапе, но в сопровождении взрослого
  • По запросу поездку можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании

в понедельник в 08:00 и 20:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 21:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На МЦД «Одинцово»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00 и 20:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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