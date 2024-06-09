Вас ждёт путешествие — возвращение к истокам. По живописному руслу Москвы-реки мы отправимся к первозданной природе: будем любоваться лесами и полями, наслаждаться тишиной. И возможно, искать ответы на внутренние вопросы. Обещаю — вы вернётесь совершенно обновлёнными!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я встречу вас в Одинцово и отвезу к месту старта — старинной усадьбе с храмом. Здесь вас ждёт небольшой инструктаж: научим пользоваться веслом и управлять доской. Даже если раньше вы никогда не катались на сапах, всё получится.

Отправимся в путь по руслу Москвы-реки мимо Аксиньинских болот и Пойменного леса:

проплывём мимо бесшумных полей и лесов, живописных деревень и храмов

остановимся на пляже — или на островке посреди реки, чтобы немного отдохнуть

по желанию искупаемся в чистой, — а кое-где и родниковой, воде

В пути вы услышите интересные факты об истории этих мест и некоторых особенностях флоры и фауны. И конечно, сможете побыть наедине с природой и подумать о том, что важно для вас.

Организационные детали