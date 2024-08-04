Водные для детей – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Москве, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
На яхте
Музыкальные теплоходы
8 отзывов
1 час
Водная прогулка
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал
Начало: В яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 8 чел.
По Москве-реке - на теплоходе-ресторане
На теплоходе
2 отзыва
3 часа
Водная прогулка
По Москве-реке - на теплоходе-ресторане
Отправиться в 3-часовое гастрономическое путешествие по главной водной артерии города (в группе)
Начало: У причала «Крымский мост»
Сегодня в 14:40
Завтра в 11:40
1 190 за человека
Круговая речная прогулка от причала «Третьяковский»
На теплоходе
8 отзывов
1 час
Водная прогулка
Круговая речная прогулка от причала «Третьяковский»
Пройти по воде вокруг «Золотого острова» и полюбоваться главными памятниками столицы
Начало: У причала "Третьяковский" (сектор "А")
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
  2. По Москве-реке - на теплоходе-ресторане
  3. Круговая речная прогулка от причала «Третьяковский»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Зарядье
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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