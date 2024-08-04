1 час
Водная прогулка
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал
Начало: В яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
3 часа
Водная прогулка
По Москве-реке - на теплоходе-ресторане
Отправиться в 3-часовое гастрономическое путешествие по главной водной артерии города (в группе)
Начало: У причала «Крымский мост»
Сегодня в 14:40
Завтра в 11:40
1 190₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Круговая речная прогулка от причала «Третьяковский»
Пройти по воде вокруг «Золотого острова» и полюбоваться главными памятниками столицы
Начало: У причала "Третьяковский" (сектор "А")
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав4 августа 2024Всё было прекрасно. Еда вкусная.
- ТТатьяна11 июля 2024Добрый день! Маршрут отличный, но три часа без искурсовода очень скучно. И мы купили билеты с едой но нам ничего не предложили. А мы конечно должны были сами на месте решить(но увы мы этого не сделали но
- ААнастасия22 июня 2024Добрый день. 20.06.24г. посетили данную экскурсию. Информация была интересна и понятна к восприятию. Спасибо.
- ККристина17 октября 2023Экскурсия понравилась. Интересный рассказ и красивые локации. Советую к посещению
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Водные для детей»
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