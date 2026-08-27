Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна»

Ужин с видами, которые всё время меняются
Устроиться за столиком, заказать итальянские блюда и коктейли — и смотреть, как за окном проплывает Москва.

На теплоходе-ресторане «Волна» вас ждут уютный интерьер в стиле прованс, меню от шеф-повара и панорамы главных достопримечательностей столицы. Подойдёт и для особого повода, и просто для красивого вечера на воде.
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна»
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна»
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна»

Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Киевский» — Новодевичий монастырь — стадион «Лужники» — Воробьёвы горы — Театр эстрады — Московский Кремль — собор Василия Блаженного — парк «Зарядье» — причал «Китай-город / Устьинский».

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Волна»
  • Продолжительность — 1 час 10 минут
  • На борту есть аудиосистема, кондиционер, ресторан-бар, Wi-Fi и WC. Предоставляются тёплые пледы и детские стульчики
  • Можно с детской коляской
  • Нельзя с животными
  • Нельзя приносить с собой еду и напитки, в том числе алкоголь

Правила на борту:

  • Просим соблюдать дресс-код и избегать спортивной и пляжной одежды
  • На борт не допускаются гости в состоянии алкогольного опьянения или проявляющие агрессию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый (1ч10мин), ПН, ВТ, СР, ЧТ1190 ₽
Взрослый (1ч10мин), ПТ, СБ—ВС1490 ₽
Детский (1ч10мин), С 4 до 12 включительно, ПН, ВТ, СР, ЧТ490 ₽
Детский (1ч10мин), С 4 до 12 включительно, ПТ, СБ—ВС690 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
причал «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 22161 туриста
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

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