От киевского причала – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «От киевского причала» в Москве, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Переделкино - литературное и православное
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Переделкино - литературное и православное
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
Расписание: По согласованию
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.
Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
27 отзывов
Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
За 1,5 часа проплыть из будущего в прошлое столицы
Начало: На причале «Киевский вокзал»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
590 за человека
Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
Отправиться на групповую водную прогулку по городу
Начало: У причала «Киевский»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
600 за человека
«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
2.5 часа
«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
Насладиться путешествием по Москве-реке и увидеть сердце столицы с воды (в группе)
Начало: От причала «Киевский»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    27 июня 2024
    Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
    Мы опаздывали. Нас дождались. Всё отлично.
  • А
    Анастасия
    25 июня 2024
    Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
    Пунктом 2,3 не пользовалась брали без экскурсовода, не могу оценить, но думаю тоже хорошо маршрут, судно все отлично
  • н
    наталья
    21 июня 2024
    Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
    Это не экскурсия, а просто прогулка по Москва-реке. Заявленного аудиогида не было. Очень жаль, потому что именно по этому критерию мы выбирали экскурсию.
    Это не экскурсия, а просто прогулка по Москва-реке. Заявленного аудиогида не было. Очень жаль, потому что
  • А
    Алла
    20 июня 2024
    Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
    Спасибо! Буду рекомендовать всем друзьям!
  • Д
    Дина
    8 июня 2024
    Переделкино - литературное и православное
    Прекрасный экскурсовод Наталья. Чувствует запросы группы, очень приятно с ней общаться. Ходили с десятиклассниками, читали стихи, дети в восторге.
  • C
    Cергей
    28 мая 2024
    Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
    прогулка была прекрасной, кораблик Лагуна -чистый и удобный, экипаж также был внимателен и ответственен. Единственное неудобство состояло в громко звучащей музыке, из-за чего приходилось напрягаться при разговоре, но, может быть, это нравится другим пассажирам.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
    Слишком громко играла музыка.
  • К
    Карина
    12 мая 2024
    Прогулка в Нагатинский затон с просмотром праздничного фейерверка
    От всей нашей группы гостей, на Вашем теплоходе «Светоч», в день 9 мая, хотим выразить огромную благодарность за гостеприимность и
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    приятное время проведения праздника! Всему персоналу спасибо большое, за внимание в обслуживании! Все ребята молодцы! Было приятно! ❤️ Мы, так же, были в восторге от ужина! Все заказали разные блюда и надо отметить, безумно вкусно всё! 🤩👍 Потрясающие повара! Им особое спасибо! Не в каждом дорогом ресторане можно получить такое удовольствие!

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Прогулка в Нагатинский затон с просмотром праздничного фейерверка
    Отличная поездка, классно все организовано, приятный и вежливый персонал. Высокий класс судна, так-как качки не чувствовалось совсем, хотя река не была спокойной. Рекомендую на 100%!!!
  • М
    Марина
    9 октября 2023
    Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
    Обычная прогулка на теплоходе в одну сторону с аудиогидом из динамиков на носу второй палубы. . ланч можно не брать (кусочек пиццы и стакан сока). При необходимости можно выбрать из меню бара, по цене также, выбора больше.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «От киевского причала»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "От киевского причала" можно забронировать 4 экскурсии от 590 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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