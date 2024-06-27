N Natalia Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский Мы опаздывали. Нас дождались. Всё отлично.

А Анастасия Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города Пунктом 2,3 не пользовалась брали без экскурсовода, не могу оценить, но думаю тоже хорошо маршрут, судно все отлично

н наталья Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города Это не экскурсия, а просто прогулка по Москва-реке. Заявленного аудиогида не было. Очень жаль, потому что именно по этому критерию мы выбирали экскурсию.

Д Дина Переделкино - литературное и православное Прекрасный экскурсовод Наталья. Чувствует запросы группы, очень приятно с ней общаться. Ходили с десятиклассниками, читали стихи, дети в восторге.

C Cергей Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный прогулка была прекрасной, кораблик Лагуна -чистый и удобный, экипаж также был внимателен и ответственен. Единственное неудобство состояло в громко звучащей музыке, из-за чего приходилось напрягаться при разговоре, но, может быть, это нравится другим пассажирам.

Е Елена Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный Слишком громко играла музыка.

К Карина Прогулка в Нагатинский затон с просмотром праздничного фейерверка читать дальше приятное время проведения праздника! Всему персоналу спасибо большое, за внимание в обслуживании! Все ребята молодцы! Было приятно! ❤️ Мы, так же, были в восторге от ужина! Все заказали разные блюда и надо отметить, безумно вкусно всё! 🤩👍 Потрясающие повара! Им особое спасибо! Не в каждом дорогом ресторане можно получить такое удовольствие! От всей нашей группы гостей, на Вашем теплоходе «Светоч», в день 9 мая, хотим выразить огромную благодарность за гостеприимность и

И Ирина Прогулка в Нагатинский затон с просмотром праздничного фейерверка Отличная поездка, классно все организовано, приятный и вежливый персонал. Высокий класс судна, так-как качки не чувствовалось совсем, хотя река не была спокойной. Рекомендую на 100%!!!