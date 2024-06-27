1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Переделкино - литературное и православное
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
Расписание: По согласованию
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
За 1,5 часа проплыть из будущего в прошлое столицы
Начало: На причале «Киевский вокзал»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
590₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
Отправиться на групповую водную прогулку по городу
Начало: У причала «Киевский»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
600₽ за человека
Групповая
2.5 часа
«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
Насладиться путешествием по Москве-реке и увидеть сердце столицы с воды (в группе)
Начало: От причала «Киевский»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia27 июня 2024Мы опаздывали. Нас дождались. Всё отлично.
- ААнастасия25 июня 2024Пунктом 2,3 не пользовалась брали без экскурсовода, не могу оценить, но думаю тоже хорошо маршрут, судно все отлично
- ннаталья21 июня 2024Это не экскурсия, а просто прогулка по Москва-реке. Заявленного аудиогида не было. Очень жаль, потому что именно по этому критерию мы выбирали экскурсию.
- ААлла20 июня 2024Спасибо! Буду рекомендовать всем друзьям!
- ДДина8 июня 2024Прекрасный экскурсовод Наталья. Чувствует запросы группы, очень приятно с ней общаться. Ходили с десятиклассниками, читали стихи, дети в восторге.
- CCергей28 мая 2024Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северныйпрогулка была прекрасной, кораблик Лагуна -чистый и удобный, экипаж также был внимателен и ответственен. Единственное неудобство состояло в громко звучащей музыке, из-за чего приходилось напрягаться при разговоре, но, может быть, это нравится другим пассажирам.
- ЕЕлена27 мая 2024Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту СеверныйСлишком громко играла музыка.
- ККарина12 мая 2024Прогулка в Нагатинский затон с просмотром праздничного фейерверкаОт всей нашей группы гостей, на Вашем теплоходе «Светоч», в день 9 мая, хотим выразить огромную благодарность за гостеприимность и
- ИИрина11 мая 2024Прогулка в Нагатинский затон с просмотром праздничного фейерверкаОтличная поездка, классно все организовано, приятный и вежливый персонал. Высокий класс судна, так-как качки не чувствовалось совсем, хотя река не была спокойной. Рекомендую на 100%!!!
- ММарина9 октября 2023Обычная прогулка на теплоходе в одну сторону с аудиогидом из динамиков на носу второй палубы. . ланч можно не брать (кусочек пиццы и стакан сока). При необходимости можно выбрать из меню бара, по цене также, выбора больше.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «От киевского причала»
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