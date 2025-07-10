На комфортабельном теплоходе вы не просто пройдёте по Москве-реке и полюбуетесь видами от парка Горького до Кремля в вечерних огнях, но также вкусно поужинаете, послушаете музыкальные сеты, в том числе французский аккордеон, потанцуете и насладитесь атмосферой дискотеки.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Крымский мост» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский) мост — Нескучный сад — Воробьёвы горы и канатная дорога (разворот) — Стадион «Лужники» — Памятник Петру I — Храм Христа Спасителя — Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» (разворот) — Причал «Крымский мост»
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Артурс» вместимостью до 100 пассажиров. Можно проходить с коляской
- Можно приобрести взрослый и детский посадочный билет, в том числе для детей до 6 лет
- Возможна аренда отдельных столиков или всего теплохода для частных мероприятий
Про еду и напитки
- Вы можете купить билет с питанием или без. Меню ужина: классический греческий салат (120 гр), люля-кебаб из цыпленка на углях (150/50 гр), сливочное печенье кукис с семенами чиа (70 гр), ягодный морс
- Также можно заказывать другие блюда и напитки по меню бара-ресторана на борту (оплачивается дополнительно)
- Запрещено приносить с собой алкоголь. Исключение — 1 бутылка алкоголя на компанию, если вы покупаете 4 билета с питанием
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый, сет STANDART, с ужином, Питание включено
|2590 ₽
|Детский, сет STANDART, с 6 до 12 лет, с ужином, Питание включено
|1990 ₽
|Взрослый , без питания
|1290 ₽
|Детский , с 6 до 12 лет, без питания
|990 ₽
|Детский посадочный до 6 лет, без питания
|10 ₽
|Панорамный Лаунж-салон для 15 гостей с ужином , с КАРАОКЕ, Питание включено
|69 900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Крымский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 17839 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Отличная прогулка с ужином! Персонал очень старается, все молодцы! Для тех, кто любит потанцевать, работает диджей. Кто не любит шумные компании, расположились на первом уровне. Виды замечательные!
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Прогулка началась с нервов- пришло смс с отменой, пока выясняли нюансы, оказалось, что все хорошо, теплоход будет!
1. Музыка- дискотека, конечно, 80-90-2000-е, но плясали все, и возрастные, и молодёжь и дети!
2.
1. Музыка- дискотека, конечно, 80-90-2000-е, но плясали все, и возрастные, и молодёжь и дети!
2.
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А
Очень понравилась поездка на теплоходе Артурс. Теплоход комфортный, место хватило всем. Живая музыка и возможность поужинать за красивыми столиками, приятно дополняют поездку. Сам маршрут тоже классный, проехали все основные достопримечательности по Москва-реке. Что ещё не мало важно, чистый туалет. Когда мы катались, был небольшой дождик, поэтому оценили крышу и стеклянные стенки второй палубы. Катание даже в дождик было комфортным.
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М
Спасибо. Ответили на все вопросы.
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