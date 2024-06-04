1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Что вас ждёт Во время круиза по центру столицы вам будет предложен вкусный обед или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера и качественный сервис»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
«Для праздничной атмосферы наш диджей предложит подборку любимых танцевальных хитов, а шеф-повар порадует вкусным ужином всех желающих»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890₽ за человека
Групповая
3 часа
Салют в День России с борта теплохода с ужином
Начало: Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская")
«Романтический вечерний круиз с ужином и фейерверком День России в Москве славится своим размахом и зрелищными мероприятиями, самым популярным из которых остается вечерний салют»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 19:50
от 1 490₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
«Насладитесь видами вечерней Москвы, расслабьтесь под звуки живой музыки, поужинайте и понаблюдайте за красочным салютом с одной из лучших точек города»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500₽ за человека
Круиз
3 часа
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«Ужин на борту: при выборе билета с этой опцией вас будет ждать ужин по меню: салат, горячее, десерт и чай/кофе»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890₽ за человека
Групповая
2.5 часа
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды
Начало: На причале Китай-город/Устьинский
«Вам предложат вкусный обед или ужин, а на вечернем рейсе диджей (по пт, сб и вс) создаст нужную атмосферу для любования огнями столицы»
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: на причале «Сити-Экспоцентр»
9 июня в 12:00
10 июня в 15:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББахеддин4 июня 2024Все отлично, рекомендую!
- ССветлана29 мая 2024Великолепная речная прогулка, очень красивые виды города!
- ККирилл25 мая 2024Гида не было, но это и не обязательно. Кухня - отлично. Приветливый персонал - отлично. Атмосфера - просто супер. Полное соотношение цены и качества.
- ООльга21 мая 2024Очень понравилась речная прогулка! Время пролетело незаметно! Ужин тоже вполне достойный.
- ИИнна12 мая 2024Мне очень понравилось
- ЛЛюдмила12 мая 2024Нам понравился салют и живая музыка, песни которые пели, возможность потанцевать, все это было супер. Плохо было то что гида не было, приезжим гостям это необходимо.
- ААндреева12 мая 2024Полнейший восторг!!! После салюта протанцевали под живую (спасибо артисту) музыку! Великолепно!!!
- ИИрина10 мая 2024Салют увидели во всей красе!
- ЕЕкатерина30 октября 2023Прекрасный кораблик, профессиональная и доброжелательная команда создает отличное настроение
- ТТатьяна29 октября 2023Танцевали огонь! Ужин был очень вкусный!!! Спасибо, я пообещала диджею приехать летом.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «С ужином»
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- Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
- Салют в День России с борта теплохода с ужином
- Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
- Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
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