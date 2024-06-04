Б Бахеддин Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь» Все отлично, рекомендую!

С Светлана «Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином Великолепная речная прогулка, очень красивые виды города!

К Кирилл Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином Гида не было, но это и не обязательно. Кухня - отлично. Приветливый персонал - отлично. Атмосфера - просто супер. Полное соотношение цены и качества.

О Ольга «Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином Очень понравилась речная прогулка! Время пролетело незаметно! Ужин тоже вполне достойный.

И Инна «Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином Мне очень понравилось

Л Людмила Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином Нам понравился салют и живая музыка, песни которые пели, возможность потанцевать, все это было супер. Плохо было то что гида не было, приезжим гостям это необходимо.

А Андреева Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином Полнейший восторг!!! После салюта протанцевали под живую (спасибо артисту) музыку! Великолепно!!!

И Ирина Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином Салют увидели во всей красе!

Е Екатерина Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином Прекрасный кораблик, профессиональная и доброжелательная команда создает отличное настроение