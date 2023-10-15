Тема кинематографа для меня так же любима, как и изучение Москвы. И как же всегда приятно видеть знакомые локации на экране! На этой экскурсии я открою их и для вас. Вы окунётесь в историю города, посмотрите видеоотрывки из фильмов и сериалов. Я буду для вас не только гидом и проводником в неизведанные места уютного центра, но и интересным собеседником с широким кругозором.

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Описание

Что вас ожидает

В сердце города

Мы прогуляемся по известным местам Москвы — Солянке, Хитровке, Яузскому бульвару. Посмотрим на знаменитую высотку на Котельнической набережной и дом с фигурами, но с совершенно другого ракурса. Также я познакомлю вас со старинным, аутентичным, а в прошлом ещё и криминальным районом — Ивановской горкой. Вы увидите бывшие соляные склады, в которых тоже снималось кино, побываете в необычном пабе-музее, заглянете в тайные дворы и откроете их секреты.

По местам съёмок

Вы побываете в местах, где снимали культовые советские картины «Москва слезам не верит», «Покровские ворота», «Каникулы Кроша». Переместитесь в 90-е с помощью «Брата-2» и «Бригады», а затем погрузитесь в атмосферу современного кино, пройдя по следам героев сериалов «Бывшие», «Оттепель» и фильма «Стиляги». Вы узнаете историю создания этих картин и секреты их съёмочного процесса. Если захотите, можем зайти в кафе и за чашечкой кофе ещё немного поговорить о кинематографе.

Организационные детали