Окунуться в мир кино и открыть для себя Москву с новой стороны
Я буду для вас не только гидом и проводником в неизведанные места уютного центра, но и интересным собеседником с широким кругозором.
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даты
Описание
Что вас ожидает
В сердце города
Мы прогуляемся по известным местам Москвы — Солянке, Хитровке, Яузскому бульвару. Посмотрим на знаменитую высотку на Котельнической набережной и дом с фигурами, но с совершенно другого ракурса. Также я познакомлю вас со старинным, аутентичным, а в прошлом ещё и криминальным районом — Ивановской горкой. Вы увидите бывшие соляные склады, в которых тоже снималось кино, побываете в необычном пабе-музее, заглянете в тайные дворы и откроете их секреты.
По местам съёмок
Вы побываете в местах, где снимали культовые советские картины «Москва слезам не верит», «Покровские ворота», «Каникулы Кроша». Переместитесь в 90-е с помощью «Брата-2» и «Бригады», а затем погрузитесь в атмосферу современного кино, пройдя по следам героев сериалов «Бывшие», «Оттепель» и фильма «Стиляги». Вы узнаете историю создания этих картин и секреты их съёмочного процесса. Если захотите, можем зайти в кафе и за чашечкой кофе ещё немного поговорить о кинематографе.
Организационные детали
- Кофе не входит в стоимость экскурсии. Других дополнительных расходов нет.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 14 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Китай-город»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.