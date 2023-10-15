Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов

Окунуться в мир кино и открыть для себя Москву с новой стороны

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Тема кинематографа для меня так же любима, как и изучение Москвы. И как же всегда приятно видеть знакомые локации на экране! На этой экскурсии я открою их и для вас. Вы окунётесь в историю города, посмотрите видеоотрывки из фильмов и сериалов.

Я буду для вас не только гидом и проводником в неизведанные места уютного центра, но и интересным собеседником с широким кругозором.
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В сердце города

Мы прогуляемся по известным местам Москвы — Солянке, Хитровке, Яузскому бульвару. Посмотрим на знаменитую высотку на Котельнической набережной и дом с фигурами, но с совершенно другого ракурса. Также я познакомлю вас со старинным, аутентичным, а в прошлом ещё и криминальным районом — Ивановской горкой. Вы увидите бывшие соляные склады, в которых тоже снималось кино, побываете в необычном пабе-музее, заглянете в тайные дворы и откроете их секреты.

По местам съёмок

Вы побываете в местах, где снимали культовые советские картины «Москва слезам не верит», «Покровские ворота», «Каникулы Кроша». Переместитесь в 90-е с помощью «Брата-2» и «Бригады», а затем погрузитесь в атмосферу современного кино, пройдя по следам героев сериалов «Бывшие», «Оттепель» и фильма «Стиляги». Вы узнаете историю создания этих картин и секреты их съёмочного процесса. Если захотите, можем зайти в кафе и за чашечкой кофе ещё немного поговорить о кинематографе.

Организационные детали

  • Кофе не входит в стоимость экскурсии. Других дополнительных расходов нет.
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 14 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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