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столицу. Светлана провела нас по извилистым московским улочкам, на которых сплетались судьбы реальных людей и героев романа. Три с половиной часа (разве возможно это уместить в каких-то двух часах?!) мы следовали за Светланой, и прошлое оживало перед нашими глазами. Москва теперь стала главным действующим лицом, невероятные ощущения, до мурашек. Мы не замечали других людей и дождя, настолько увлекательным было это путешествие. Рекомендую всем: берите детей, берите друзей или идите в гордом одиночестве, не пожалеете! Спасибо Светлане за любовь к творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова❤️