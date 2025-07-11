Индивидуальная
до 6 чел.
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле Зала Чайковского (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
"Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
Начало: В начале Тверского бульвара, на Пушкинской площади
Расписание: ежедневно, в интервале от 10:00 до 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
По Никитскому и Тверскому бульварам
Начало: Станция метро «Арбатская»
Расписание: См. календарь
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛада11 июля 2025Интересно было сопоставить события романа Булгакова и московские улицы и дома. Еще послушать об авторе неизвестные детали его жизни. Наши подростки тоже внимали с интересом. Спасибо за организацию таких экскурсий!
- ММарина9 июля 2025Экскурсия очень понравилась! Гид Светлана человек очень увлечённый своей работой, узнали от неё много интересной информации. После этой экскурсии я стала фанатом Булгакова❤️
- ВВарвара4 июля 2025Только гений Михаила Афанасьевича мог выгнать нас этим мокрым летним днем из дома. Вчетвером, только наша семья, мы прибыли в
- ДДмитрий23 февраля 2025Все понравилось. Очень интересно. Большое спасибо Светлане.
- ННаталия23 декабря 2024Спасибо огромное Владимиру!!!! Замечательная и очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Замечательный экскурсовод.
- ППолина13 октября 2024Москва кабаков и притонов (пешеходная)Экскурсия Москва кабаков и притонов. Мы из Нижнего Новгорода, были на экскурсии 12.10.2024 г. Два часа пролетели как одна минута,
- IIngad6 октября 2024Москва кабаков и притонов (пешеходная)Понравились и содержание экскурсии, и экскурсовод Станислав - отличная подача материала, чувство юмора. Несмотря на то, что мы москвичи, неплохо
- ММарина29 сентября 2024Москва кабаков и притонов (пешеходная)Понравилась экскурсия! Очень много интересной информации, гида приятно слушать - быстрая, четкая речь, много фактов и объяснений, откуда происходят те или иные названия. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «МХАТ»
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