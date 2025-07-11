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МХАТ – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «МХАТ» в Москве, цены от 5200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
Пешая
2 часа
142 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле Зала Чайковского (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5600 ₽ за всё до 6 чел.
"Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
"Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
Начало: В начале Тверского бульвара, на Пушкинской площади
Расписание: ежедневно, в интервале от 10:00 до 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
По Никитскому и Тверскому бульварам
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
По Никитскому и Тверскому бульварам
Начало: Станция метро «Арбатская»
Расписание: См. календарь
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лада
    11 июля 2025
    Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
    Интересно было сопоставить события романа Булгакова и московские улицы и дома. Еще послушать об авторе неизвестные детали его жизни. Наши подростки тоже внимали с интересом. Спасибо за организацию таких экскурсий!
  • М
    Марина
    9 июля 2025
    Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
    Экскурсия очень понравилась! Гид Светлана человек очень увлечённый своей работой, узнали от неё много интересной информации. После этой экскурсии я стала фанатом Булгакова❤️
  • В
    Варвара
    4 июля 2025
    "Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
    Только гений Михаила Афанасьевича мог выгнать нас этим мокрым летним днем из дома. Вчетвером, только наша семья, мы прибыли в
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    столицу. Светлана провела нас по извилистым московским улочкам, на которых сплетались судьбы реальных людей и героев романа. Три с половиной часа (разве возможно это уместить в каких-то двух часах?!) мы следовали за Светланой, и прошлое оживало перед нашими глазами. Москва теперь стала главным действующим лицом, невероятные ощущения, до мурашек. Мы не замечали других людей и дождя, настолько увлекательным было это путешествие. Рекомендую всем: берите детей, берите друзей или идите в гордом одиночестве, не пожалеете! Спасибо Светлане за любовь к творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова❤️

  • Д
    Дмитрий
    23 февраля 2025
    "Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
    Все понравилось. Очень интересно. Большое спасибо Светлане.
  • Н
    Наталия
    23 декабря 2024
    "Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
    Спасибо огромное Владимиру!!!! Замечательная и очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Замечательный экскурсовод.
  • П
    Полина
    13 октября 2024
    Москва кабаков и притонов (пешеходная)
    Экскурсия Москва кабаков и притонов. Мы из Нижнего Новгорода, были на экскурсии 12.10.2024 г. Два часа пролетели как одна минута,
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    настолько интересно было всем. По ходу экскурсии даже были попытки присоединиться к нам прохожих, завораживал рассказ экскурсовода Станислава Симонова. Узнали много нового, насмеялись от души. Спасибо огромное! Будем искать возможность пойти с ним на другие экскурсии. За наливку отдельное спасибо.

  • I
    Ingad
    6 октября 2024
    Москва кабаков и притонов (пешеходная)
    Понравились и содержание экскурсии, и экскурсовод Станислав - отличная подача материала, чувство юмора. Несмотря на то, что мы москвичи, неплохо
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    знающие свой город, узнали много нового. С удовольствием посетим и другие экскурсии Станислава. Маленькое замечание ему на ушко: в слове "красивее" ударение на второй слог:))

  • М
    Марина
    29 сентября 2024
    Москва кабаков и притонов (пешеходная)
    Понравилась экскурсия! Очень много интересной информации, гида приятно слушать - быстрая, четкая речь, много фактов и объяснений, откуда происходят те или иные названия. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «МХАТ»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "МХАТ" можно забронировать 3 экскурсии от 5200 до 6000. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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