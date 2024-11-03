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умело вводил нас в мир романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», вплетая в свой рассказ факты из жизни и творчества писателя, обращаясь к жизни Москвы того времени. Интересна была информация о зданиях, которые так или иначе имеют связь с романом: театр Варьетте, особняк Маргариты, ресторан Грибоедов и др. (называю их в привязке к роману). Время экскурсии - 2 часа - пролетело незаметно, несмотря на постоянно идущий дождь. Сергею удалось показать нам в очередной раз величие таланта Михаила Булгакова, передать собственное почтительное отношение к нему, и вот я уже читаю его пьесу «Последние дни (Пушкин)», хочу посмотреть какую-нибудь театральную постановку его произведений, а дочь, уверена, перечитает «Мастера и Маргариту». Спасибо!!!