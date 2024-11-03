Пушкинская площадь – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Пушкинская площадь» в Москве, цены от 3 990 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
"Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
"Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
Начало: В начале Тверского бульвара, на Пушкинской площади
Расписание: ежедневно, в интервале от 10:00 до 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4 900 за всё до 6 чел.
Тверская - всегда главная
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверская - всегда главная
Начало: Триумфальная площадь, памятник Маяковскому
Завтра в 09:00
8 дек в 09:00
от 3 990 за всё до 3 чел.
Новогодняя Москва
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Новогодняя Москва
Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
Расписание: После 16 ч. с 20 декабря по 20 января
Завтра в 09:00
7 дек в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 ноября 2024
    "Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
    Были с дочерью на экскурсии «Всесилен! Всесилен!» 1 ноября. Экскурсия продумана до мелочей в плане содержания. Гид Сергей Аношин очень
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    умело вводил нас в мир романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», вплетая в свой рассказ факты из жизни и творчества писателя, обращаясь к жизни Москвы того времени. Интересна была информация о зданиях, которые так или иначе имеют связь с романом: театр Варьетте, особняк Маргариты, ресторан Грибоедов и др. (называю их в привязке к роману). Время экскурсии - 2 часа - пролетело незаметно, несмотря на постоянно идущий дождь. Сергею удалось показать нам в очередной раз величие таланта Михаила Булгакова, передать собственное почтительное отношение к нему, и вот я уже читаю его пьесу «Последние дни (Пушкин)», хочу посмотреть какую-нибудь театральную постановку его произведений, а дочь, уверена, перечитает «Мастера и Маргариту». Спасибо!!!

  • L
    Lena
    16 октября 2024
    "Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
    Все было прекрасно! И могло бы быть еще лучше, если бы не ужасная погода. Невозможно было находиться на улице. На
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    такие случаи, думаю, нужно предусматривать нахождение в посещении (кафе на Патриарших или что-то поинтереснее). Ведь довольно большая и интересная часть экскурсии - это рассказ гида. Можно было бы значительно быстрее пройти по запланированному маршруту и все остальное прослушать в уютном месте. (Еще до подъезда с «нехорошей» квартирой).

  • В
    Вероника
    19 августа 2024
    Тверская - всегда главная
    Побывали всей семьей на экскурсии "Тверская - всегда главная!" Катарина- прекрасный экскурсовод! Экскурсия прошла очень комфортно, 2 часа на одном дыхании. Остались очень довольны, включая 10-летнего сына. Большая благодарность Карине за профессионализм, эрудицию и заботу.
  • С
    Светлана
    29 июля 2024
    "Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
    Экскурсию проводила гид Майя. Очень понравилось.
  • П
    Павел
    14 июля 2023
    Театральны е улоч ки Москвы
    Елена совершенно потрясающий гид. Полный восторг. Начиная с маршрута, глубины подаваемого материала заканчивая интерактивом, дополнительными материалами. . все на высшем уровне. Подарочки и сюрпризы добваляют удовольствия и хорошего настроения. Вам несомненно понравится. Спасибо Елена, вы большой молодец и высочайший профессионализм
  • Д
    Дарья
    13 июля 2023
    «Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
    Приятный гид, хорошо общалась, задействовала всех, интересно и познавательно. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    11 июня 2023
    Театрализованная прогулка с графом Сен-Жерменом
    Всё было отлично!
  • О
    Ольга
    2 мая 2023
    Театральны е улоч ки Москвы
    Экскурсия прекрасная, экскурсовод Елена Мельникова очень интересно и живо преподносит материал, а сюрпризы в виде угощений и подарков стали приятным бонусом! Соответствует заявленной теме. Рекомендую!
  • А
    Анна
    25 февраля 2023
    Экскурсия - романтическая прогулка «Формула любви»
    Экскурсия великолепная. Сразу погружаешься в сказку. Повезло с погодой шел не большой снег, в наушниках играла музыка. Голос ведущего завораживал.
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    Вы смогли погрузить нас в другое измерение. Впечатление такое, что ты проживаешь вместе с героями их жизнь. Радуешься и грустишь одновременно. Очень сильные эмоции. Спасибо огромное за организацию и проведения данной экскурсии. Буду советовать всем друзьям. С удовольствием поеду на Ваши экскурсии снова.

  • Н
    Наталья
    21 декабря 2021
    Театрализованная прогулка с графом Сен-Жерменом
    Экскурсовод очень старался!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Пушкинская площадь»

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  3. Кремль
  4. Китай-город
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Александровский сад
  9. Воробьевы Горы
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2024
Сейчас в Москве в категории "Пушкинская площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 3 990 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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