2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
"Всесилен! Всесилен!": путешествие по "зазеркалью" великого мага Булгакова
Начало: В начале Тверского бульвара, на Пушкинской площади
Расписание: ежедневно, в интервале от 10:00 до 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4 900₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверская - всегда главная
Начало: Триумфальная площадь, памятник Маяковскому
Завтра в 09:00
8 дек в 09:00
от 3 990₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Новогодняя Москва
Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
Расписание: После 16 ч. с 20 декабря по 20 января
Завтра в 09:00
7 дек в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 ноября 2024Были с дочерью на экскурсии «Всесилен! Всесилен!» 1 ноября. Экскурсия продумана до мелочей в плане содержания. Гид Сергей Аношин очень
- LLena16 октября 2024Все было прекрасно! И могло бы быть еще лучше, если бы не ужасная погода. Невозможно было находиться на улице. На
- ВВероника19 августа 2024Побывали всей семьей на экскурсии "Тверская - всегда главная!" Катарина- прекрасный экскурсовод! Экскурсия прошла очень комфортно, 2 часа на одном дыхании. Остались очень довольны, включая 10-летнего сына. Большая благодарность Карине за профессионализм, эрудицию и заботу.
- ССветлана29 июля 2024Экскурсию проводила гид Майя. Очень понравилось.
- ППавел14 июля 2023Театральны е улоч ки МосквыЕлена совершенно потрясающий гид. Полный восторг. Начиная с маршрута, глубины подаваемого материала заканчивая интерактивом, дополнительными материалами. . все на высшем уровне. Подарочки и сюрпризы добваляют удовольствия и хорошего настроения. Вам несомненно понравится. Спасибо Елена, вы большой молодец и высочайший профессионализм
- ДДарья13 июля 2023«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварамПриятный гид, хорошо общалась, задействовала всех, интересно и познавательно. Рекомендую!
- ННаталья11 июня 2023Театрализованная прогулка с графом Сен-ЖерменомВсё было отлично!
- ООльга2 мая 2023Театральны е улоч ки МосквыЭкскурсия прекрасная, экскурсовод Елена Мельникова очень интересно и живо преподносит материал, а сюрпризы в виде угощений и подарков стали приятным бонусом! Соответствует заявленной теме. Рекомендую!
- ААнна25 февраля 2023Экскурсия - романтическая прогулка «Формула любви»Экскурсия великолепная. Сразу погружаешься в сказку. Повезло с погодой шел не большой снег, в наушниках играла музыка. Голос ведущего завораживал.
- ННаталья21 декабря 2021Театрализованная прогулка с графом Сен-ЖерменомЭкскурсовод очень старался!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Пушкинская площадь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2024
Сейчас в Москве в категории "Пушкинская площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 3 990 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Пушкинская площадь», 15 ⭐ отзывов, цены от 3990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль