Вас ждёт увлекательное путешествие в мир космоса.
Вы не только осмотрите макеты летательных аппаратов, но и узнаете, как готовятся к полётам, исследуют другие планеты и какие межгалактические прогнозы делают наши учёные. А затем прогуляетесь по грандиозному выставочному комплексу. Площадь ВДНХ — 325 га.
Больше княжества Монако! На экскурсии увидите знаменитые фонтаны и монумент «Рабочий и колхозница» и познакомитесь с историей сооружений.
Вы не только осмотрите макеты летательных аппаратов, но и узнаете, как готовятся к полётам, исследуют другие планеты и какие межгалактические прогнозы делают наши учёные. А затем прогуляетесь по грандиозному выставочному комплексу. Площадь ВДНХ — 325 га.
Больше княжества Монако! На экскурсии увидите знаменитые фонтаны и монумент «Рабочий и колхозница» и познакомитесь с историей сооружений.
Описание экскурсии
Павильон «Космос»
- «Космический бульвар» с полноразмерными макетами летательной техники: орбитальные станции «Мир» и «Алмаз», космические аппараты, луноход «Луна-17» и многое другое
- «Конструкторское бюро» — зона посвящена исследованиям в области космической медицины, биологии и астрономии
- «Космодром будущего», где можно узнать о развитии технологий и межгалактических прогнозах. Ещё здесь расположен «Зал славы» с фотографиями советских и российских космонавтов, симуляторы полётов и 5D-кинотеатр
ВДНХ
Вы пройдётесь по выставочному комплексу и узнаете историю его создания. Полюбуетесь фонтанами: «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос». Осмотрите павильоны и сделаете фото на фоне монумента «Рабочий и колхозница».
Организационные детали
- Входной билет в павильон «Космос» входит в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
в среду в 10:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2850 ₽
|Дети до 16 лет
|2450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
За нашими плечами более 1000 проведённых экскурсионных поездок в разные города России. Приглашаем и вас прикоснуться к истории и увидеть много нового и интересного. Наши гиды знают факты и легенды о многих уголках нашей страны — и с удовольствием ими поделятся.
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