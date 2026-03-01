Когда: во вторник в 11:00 и 13:30, в четверг в 14:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 17:30

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала