Добро пожаловать на обзорную экскурсию-прогулку по главной выставке страны.
Мы изучим архитектуру павильонов и раскроем их секреты, обсудим историю этого места и людей, с ним связанных.
Новые открытия сможет сделать для себя и тот, кто оказался здесь впервые, — и тот, кто уже побывал на ВДНХ не раз.
Мы изучим архитектуру павильонов и раскроем их секреты, обсудим историю этого места и людей, с ним связанных.
Новые открытия сможет сделать для себя и тот, кто оказался здесь впервые, — и тот, кто уже побывал на ВДНХ не раз.
Описание мастер-класса
Поговорим о том, как выглядела и как менялась выставка в течении десятков лет
- Какие фильмы снимали на этой территории.
- Какая скульптура побывала в Париже.
- Почему это место называют самым космическим в Москве.
- Как с ВДНХ связано имя Альберта Эйнштейна.
- Почему любимые деревья космонавтов — это каштаны.
Но это ещё не всё!
- Научимся ориентироваться на территории с помощью умных флюгеров.
- Разгадаем загадки павильонов и фонтанов.
- Ощутим аромат загадочных фруктов, которые когда-то тут росли.
- Посмотрим на настоящую ракету и космический корабль.
- И обязательно получим волшебное предсказание.
Маршрут нашей прогулки
- Арка главного входа.
- Центральная аллея.
- Главный павильон.
- Площадь Дружбы народов, павильоны республик СССР.
- Площадь Промышленности, макет ракетоносителя «Восток-1» и павильон космоса.
Организационные детали
- Маршрут — около 2 км, мы будем на улице, поэтому одевайтесь по погоде.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
- Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате.
во вторник в 11:00 и 13:30, в четверг в 14:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 17:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1900 ₽
|Пенсионеры
|1600 ₽
|Дети до 18 лет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:00 и 13:30, в четверг в 14:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 72 туристов
Каждая экскурсия — это маленькое путешествие по разным историческим эпохам, событиям, местам. А любое путешествие — это всегда новые открытия, свежие впечатления и обретение новых глаз на привычные вещи. Я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сегодня гуляли с Екатериной по ВДНХ. Она провела для нас увлекательную экскурсию, рассказала про все павильоны, мы узнали их прежнее предназначение. Экскурсия была живая, в форме диалога, Екатерина загадывала нам загадки, нам было интересно находить ответы. Также и мы задавали попутно интересующие нас вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. Спасибо, мы получили удовольствие!
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нам очень понравилось, спасибо Екатерине. Интересная подача материала, много интересных фактов! Чувствуется, что Екатерина любит эту тему, изучает, интересуется. Рекомендуем 100%!
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Ю
Очень интересная подача истории, Екатерина Очень приятно слушать
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