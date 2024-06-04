1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
ВДНХ - зеркало истории СССР
Раскрыть тайны знаменитой выставки, расшифровать символику плана и услышать сюжеты о скульптурах
Начало: У станции метро ВДНХ
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По ВДНХ с гидом-историком
Почувствовать атмосферу выставки и прочесть ее историю по скульптурам и барельефам
Начало: У арки Главного входа
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота
Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ
Начало: центральный вход ВДНХ
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
70005 950₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Начало: Встречаемся у памятника маршалу Жукову
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
Величественные дворцы-павильоны, фонтаны, ракета Восток и нескучные истории с профессиональным гидом
Начало: в районе м. ВДНХ
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Театральная площадь для детей - фонтан впечатлений
Познавательная нескучная экскурсия по нарядному уголку города
Начало: В районе метро Театральная
12 июня в 12:00
13 июня в 16:00
6 200₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира4 июня 2024Замечательная экскурсия, интереснейшее место, столько новых впечатлений, эмоций, столько интересной информации подарила нам отличный гид Татьяна (👍), обязательно рекомендую эту экскурсию 😍
- ЛЛариса2 июня 2024Отличная экскурсия! Нам понравилось: компактно, по делу, информативно. Рекомендую!
- ААнна20 апреля 2024Экскурсия понравилась, рекомендую. Просто, ненавязчиво об истории ВДНХ. Попутно сделали фото. Сами фотографии красивые, живые.
- ААнна10 апреля 2024Уже вторая экскурсия с Ольгой. Нам все понравилось, информативно, позитивно, интересно.
- ДДиана27 марта 2024Спасибо, всё очень понравилось 😊
- ДДенис24 февраля 2024Позитивный экскурсовод-фотограф Александр. Мы не то чтобы часто в фотосессиях участвовали, были опасения, но тут прошло все весело, с огоньком.
- ИИнна14 января 2024Александр, интересный экскурсовод, внимательный и заботливый! Речь грамотная, рассказ точечный и по делу! Как фотограф- изумительный! Фотографии получились просто огонь!
- ВВероника26 декабря 2023Экскурсию по ВДНХ провела Елена, веселая, активная, с хорошим чувством юмора и отличными знаниями! Однозначно рекомендую и буду обращаться снова! Спасибо большое!
- ЛЛюбовь24 декабря 202324 декабря были на выставке "Россия" с гидом Мария. Очень понравилось, за два часа Мария нам доступно и насколько позволяло время, коротко рассказала о регионах нашей страны. Большое спасибо. Будем рекомендовать друзьям.
- ВВера21 декабря 2023Отличная экскурсия! Огромная благодарность гиду Александру! Спасибо за профессиональный и очень интересный рассказ. Александр рассказал об истории, сооружениях во всех аспектах времени и исторических событий, показал, что еще можно посетить в свободное время.
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