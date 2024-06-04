Экскурсии по фонтанам Москвы

Найдено 6 экскурсий в категории «Фонтаны» в Москве, цены от 5 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
ВДНХ - зеркало истории СССР
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
ВДНХ - зеркало истории СССР
Раскрыть тайны знаменитой выставки, расшифровать символику плана и услышать сюжеты о скульптурах
Начало: У станции метро ВДНХ
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000 за всё до 5 чел.
По ВДНХ с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
По ВДНХ с гидом-историком
Почувствовать атмосферу выставки и прочесть ее историю по скульптурам и барельефам
Начало: У арки Главного входа
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Фотосессия с экскурсией на ВДНХ
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
12 отзывов
Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота
Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ
Начало: центральный вход ВДНХ
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
70005 950 за всё до 4 чел.
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
3 отзыва
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Начало: Встречаемся у памятника маршалу Жукову
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
Величественные дворцы-павильоны, фонтаны, ракета Восток и нескучные истории с профессиональным гидом
Начало: в районе м. ВДНХ
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000 за всё до 4 чел.
Театральная площадь для детей - фонтан впечатлений
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Театральная площадь для детей - фонтан впечатлений
Познавательная нескучная экскурсия по нарядному уголку города
Начало: В районе метро Театральная
12 июня в 12:00
13 июня в 16:00
6 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    4 июня 2024
    По ВДНХ с гидом-историком
    Замечательная экскурсия, интереснейшее место, столько новых впечатлений, эмоций, столько интересной информации подарила нам отличный гид Татьяна (👍), обязательно рекомендую эту экскурсию 😍
  • Л
    Лариса
    2 июня 2024
    ВДНХ - зеркало истории СССР
    Отличная экскурсия! Нам понравилось: компактно, по делу, информативно. Рекомендую!
  • А
    Анна
    20 апреля 2024
    Фотосессия с экскурсией на ВДНХ
    Экскурсия понравилась, рекомендую. Просто, ненавязчиво об истории ВДНХ. Попутно сделали фото. Сами фотографии красивые, живые.
    Экскурсия понравилась, рекомендую. Просто, ненавязчиво об истории ВДНХ. Попутно сделали фото. Сами фотографии красивые, живые
  • А
    Анна
    10 апреля 2024
    ВДНХ - зеркало истории СССР
    Уже вторая экскурсия с Ольгой. Нам все понравилось, информативно, позитивно, интересно.
    Уже вторая экскурсия с Ольгой. Нам все понравилось, информативно, позитивно, интересноУже вторая экскурсия с Ольгой. Нам все понравилось, информативно, позитивно, интересноУже вторая экскурсия с Ольгой. Нам все понравилось, информативно, позитивно, интересно
  • Д
    Диана
    27 марта 2024
    ВДНХ - зеркало истории СССР
    Спасибо, всё очень понравилось 😊
  • Д
    Денис
    24 февраля 2024
    Фотосессия с экскурсией на ВДНХ
    Позитивный экскурсовод-фотограф Александр. Мы не то чтобы часто в фотосессиях участвовали, были опасения, но тут прошло все весело, с огоньком.
  • И
    Инна
    14 января 2024
    Фотосессия с экскурсией на ВДНХ
    Александр, интересный экскурсовод, внимательный и заботливый! Речь грамотная, рассказ точечный и по делу! Как фотограф- изумительный! Фотографии получились просто огонь!
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    Они отражают наше внутреннее состояние, искренние и душевные! Умеет поднять настроение, что забываешь даже, какая температура на улице и погружаешься в обстановку. Порадовал реквизит! Александр ведёт себя деликатно, благодарит за каждый кадр! Экскурсия и фотосессия прошли легко! Хочется вернуться и повторить экскурсию! Он переживал душой и помогал добираться до других точек не в рамках экскурсии! Ещё раз спасибо!!! Инна, Татьяна, Вера, Лева!!! Из Г. Воронежа!

    Александр, интересный экскурсовод, внимательный и заботливый! Речь грамотная, рассказ точечный и по делу! Как фотограф- изумительный!Александр, интересный экскурсовод, внимательный и заботливый! Речь грамотная, рассказ точечный и по делу! Как фотограф- изумительный!Александр, интересный экскурсовод, внимательный и заботливый! Речь грамотная, рассказ точечный и по делу! Как фотограф- изумительный!
  • В
    Вероника
    26 декабря 2023
    ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
    Экскурсию по ВДНХ провела Елена, веселая, активная, с хорошим чувством юмора и отличными знаниями! Однозначно рекомендую и буду обращаться снова! Спасибо большое!
  • Л
    Любовь
    24 декабря 2023
    По ВДНХ с гидом-историком
    24 декабря были на выставке "Россия" с гидом Мария. Очень понравилось, за два часа Мария нам доступно и насколько позволяло время, коротко рассказала о регионах нашей страны. Большое спасибо. Будем рекомендовать друзьям.
  • В
    Вера
    21 декабря 2023
    По ВДНХ с гидом-историком
    Отличная экскурсия! Огромная благодарность гиду Александру! Спасибо за профессиональный и очень интересный рассказ. Александр рассказал об истории, сооружениях во всех аспектах времени и исторических событий, показал, что еще можно посетить в свободное время.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Фонтаны»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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