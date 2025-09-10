Где Пушкин ел трюфели и почему запивал их супом из малины и ревеня? Во что превращался рояль на кутежах купцов? Чем кормили посетителей в кафе богемных художников «Питтореск» во время революции? Мы прогуляемся по центру Москвы и обсудим детали ресторанной и гастрономической жизни города. И конечно, сами предадимся гедонизму на пикнике в саду «Эрмитаж».
Описание экскурсии
Променад по центру Москвы
На центральных улицах столицы с 19 века по сей день работают видные рестораны, трактиры, кафе со своей специфической историей. На прогулке вы узнаете:
- где Чайковский отмечал свадьбу, а Станиславский с Немировичем-Данченко решали судьбу Художественного театра
- существовал ли кулинар Люсьен Оливье и кем он был в действительности
- что придумал и приукрасил Владимир Гиляровский в своей легендарной книге
- где Пушкин ел трюфели, запивая их холодным супом из малины и ревеня
- как кутило московское купечество, превращая рояль в аквариум для шампанского
- что ели дворяне, интеллигенты и бедняки в 19 и начале 20 вв.
- где находился знаменитый Толкучий рынок и что являлось русским фаст-фудом
На гастрономической прогулке вы увидите:
- самые старые из сохранившихся ресторанов Москвы — легендарные «Савой» и «Метрополь»
- особняк Римского-Корсакова, где расположено кафе «Пушкинъ»
- современные гастро-кластеры Москвы
- Патриаршие пруды или «Патрики», где ныне собирается элитная публика и богема для тусовок
- и многое другое
Завтрак на траве
После такого погружения в гастрономическую жизнь Москвы просто нельзя самим не поживиться чем-нибудь вкусненьким. Но сделаем мы это не в кафе или ресторане, а прямо на травке в саду «Эрмитаж», который идеально подходит для пикника. На завтраке мы поговорим о пикнике в истории и произведениях искусства, порассуждаем о гастрономии, а также почитаем знаменитые книги, в которых описывается еда и трапеза.
Организационные детали
- Прогулка и завтрак с напитками входят в стоимость экскурсии
- Если у вас есть аллергии, противопоказания или пищевые предпочтения — дайте мне знать, чтобы я это учёл при подготовке. Мы заранее обговорим с вами меню завтрака, что бы вы хотели на нём видеть, и сделаем заказ в кафе. В саду «Эрмитаж» вас будет ждать подготовленный пикник.
- Мы можем скорректировать программу по вашему желанию (например, можно начать с завтрака)
- При плохой погоде или не в сезон завтрак можно провести в кафе в арт-формате или перенести на другой день
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 628 туристов
Меня зовут Дмитрий, и я всю жизнь учусь: психолог, учитель, журналист, сейчас гид-экскурсовод. Путешествия — это моя стихия. Мне нравится открывать новые места и делиться ими с друзьями. Удалось посетить
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Л
Экскурсия понравилась, получила новые впечатления, замечательно провела время!
