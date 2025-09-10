Где Пушкин ел трюфели и почему запивал их супом из малины и ревеня? Во что превращался рояль на кутежах купцов? Чем кормили посетителей в кафе богемных художников «Питтореск» во время революции? Мы прогуляемся по центру Москвы и обсудим детали ресторанной и гастрономической жизни города. И конечно, сами предадимся гедонизму на пикнике в саду «Эрмитаж».

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Променад по центру Москвы

На центральных улицах столицы с 19 века по сей день работают видные рестораны, трактиры, кафе со своей специфической историей. На прогулке вы узнаете:

где Чайковский отмечал свадьбу, а Станиславский с Немировичем-Данченко решали судьбу Художественного театра

существовал ли кулинар Люсьен Оливье и кем он был в действительности

что придумал и приукрасил Владимир Гиляровский в своей легендарной книге

где Пушкин ел трюфели, запивая их холодным супом из малины и ревеня

как кутило московское купечество, превращая рояль в аквариум для шампанского

что ели дворяне, интеллигенты и бедняки в 19 и начале 20 вв.

где находился знаменитый Толкучий рынок и что являлось русским фаст-фудом

На гастрономической прогулке вы увидите:

самые старые из сохранившихся ресторанов Москвы — легендарные «Савой» и «Метрополь»

особняк Римского-Корсакова, где расположено кафе «Пушкинъ»

современные гастро-кластеры Москвы

Патриаршие пруды или «Патрики», где ныне собирается элитная публика и богема для тусовок

и многое другое

Завтрак на траве

После такого погружения в гастрономическую жизнь Москвы просто нельзя самим не поживиться чем-нибудь вкусненьким. Но сделаем мы это не в кафе или ресторане, а прямо на травке в саду «Эрмитаж», который идеально подходит для пикника. На завтраке мы поговорим о пикнике в истории и произведениях искусства, порассуждаем о гастрономии, а также почитаем знаменитые книги, в которых описывается еда и трапеза.

Организационные детали