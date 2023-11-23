Променад по Волхонке

Прогуляться по древнейшей улице Москвы уютно компанией и раскрыть её тайны

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В самом сердце Москвы петляет знаменитая улица, богатая на разные архитектурные стили, таинственные легенды и добрые истории о добрых людях. Приглашаю вас погрузиться в прошлое величественной Волхонки, которая входит в золотое кольцо Москвы. Вместе исследуем одну из самых коротких улочек столицы и насладимся каждым её уголком.
Променад по Волхонке
Променад по Волхонке
Променад по Волхонке
Променад по Волхонке
Променад по Волхонке
Променад по Волхонке
Променад по Волхонке
Ближайшие даты:
23
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Удивительный дом, построенный для элиты прошлого столетия и узнаем почему жить в нем было опасно.
  • Архитектурная жемчужина Москвы: особняк, который москвичи нарекли «Домом-сказкой» и где в советское время жили знаменитые художники и артисты.
  • История создания самой знаменитой шоколадной фабрики в России и
    противоречивый памятник Петру I.
  • Самая таинственная автозаправочная станция, где вы узнаете, почему ее называют княжеской конюшней по сей день.

Кроме того, я поведаю историю о бывшем крепостном, который, благодаря своему таланту, стал одним из величайших художников России. Поделюсь таинственным фактом о его картине, магически исчезнувшей и внезапно появившейся вновь.
А ещё расскажу:

  • какое кощунственное название носила Волхонка в 16 веке
  • почему был отстранен первый архитектор Храма Христа Спасителя
  • и куда же исчез знаменитый портрет Пушкина

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды
  • Эту экскурсию можно заказать в индивидуальном формате на удобное для вас время, где будет только ваша компания и гид: стоимость 7000 рублей (до 4 человек)

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Храма Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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