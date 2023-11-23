Прогуляться по древнейшей улице Москвы уютно компанией и раскрыть её тайны
В самом сердце Москвы петляет знаменитая улица, богатая на разные архитектурные стили, таинственные легенды и добрые истории о добрых людях. Приглашаю вас погрузиться в прошлое величественной Волхонки, которая входит в золотое кольцо Москвы. Вместе исследуем одну из самых коротких улочек столицы и насладимся каждым её уголком.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Удивительный дом, построенный для элиты прошлого столетия и узнаем почему жить в нем было опасно.
- Архитектурная жемчужина Москвы: особняк, который москвичи нарекли «Домом-сказкой» и где в советское время жили знаменитые художники и артисты.
- История создания самой знаменитой шоколадной фабрики в России и
противоречивый памятник Петру I.
- Самая таинственная автозаправочная станция, где вы узнаете, почему ее называют княжеской конюшней по сей день.
Кроме того, я поведаю историю о бывшем крепостном, который, благодаря своему таланту, стал одним из величайших художников России. Поделюсь таинственным фактом о его картине, магически исчезнувшей и внезапно появившейся вновь.
А ещё расскажу:
- какое кощунственное название носила Волхонка в 16 веке
- почему был отстранен первый архитектор Храма Христа Спасителя
- и куда же исчез знаменитый портрет Пушкина
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды
- Эту экскурсию можно заказать в индивидуальном формате на удобное для вас время, где будет только ваша компания и гид: стоимость 7000 рублей (до 4 человек)
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Храма Христа Спасителя
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 4871 туриста
Мы — Тася и Сергей, творческая семья и команда неформальных гидов. Занимаемся фотографией и съемкой видеозарисовок о Петербурге, изучаем искусство, историю и архитектуру. С удовольствием покажем наш город так, чтобы вам захотелось вернуться сюда еще не раз!
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