В окрестностях Кремля: Пречистенка и Волхонка (в мини-группе)

По главным улицам музейного квартала в Хамовниках в поисках архитектурных чудес
Есть в Москве улочки, где почти каждый дом — это кладезь истории.

Пречистенка и Волхонка припрятали для вас множество сокровищ — как многослойный торт, где каждый ярус вкусен по-своему.

Мы прогуляемся совсем недалеко от Кремля — от Зубовской площади до Боровицких ворот — и обсудим интересные истории, связанные с обитателями и архитекторами этих улиц.
В окрестностях Кремля: Пречистенка и Волхонка (в мини-группе)
В окрестностях Кремля: Пречистенка и Волхонка (в мини-группе)
В окрестностях Кремля: Пречистенка и Волхонка (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

Приглашаю вас прогуляться «царской дорогой» от Зубовской заставы до Боровицкого холма и узнать, что издревле было в этом районе и что с ним стало. Вы узнаете:

  • давно ли улица Пречистенка стала Пречистенкой и почему
  • где Фёдор Шехтель расположил резиденцию иностранного посла
  • где учились дети состоятельных и обедневших дворян
  • почему усадьба носит имя Дениса Давыдова, а не Дмитрия Бибикова
  • как связаны граф Ермолов и Айседора Дункан
  • кто такие Охотниковы, где они жили и можно ли там побывать
  • где Иван Морозов хранил свою коллекцию импрессионистов
  • как усадьбы превращались в музеи

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет.

в пятницу в 16:00, в субботу в 12:00, в воскресенье в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 330 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Парк культуры
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 16:00, в субботу в 12:00, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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