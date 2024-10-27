Есть в Москве улочки, где почти каждый дом — это кладезь истории.
Пречистенка и Волхонка припрятали для вас множество сокровищ — как многослойный торт, где каждый ярус вкусен по-своему.
Мы прогуляемся совсем недалеко от Кремля — от Зубовской площади до Боровицких ворот — и обсудим интересные истории, связанные с обитателями и архитекторами этих улиц.
Пречистенка и Волхонка припрятали для вас множество сокровищ — как многослойный торт, где каждый ярус вкусен по-своему.
Мы прогуляемся совсем недалеко от Кремля — от Зубовской площади до Боровицких ворот — и обсудим интересные истории, связанные с обитателями и архитекторами этих улиц.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Приглашаю вас прогуляться «царской дорогой» от Зубовской заставы до Боровицкого холма и узнать, что издревле было в этом районе и что с ним стало. Вы узнаете:
- давно ли улица Пречистенка стала Пречистенкой и почему
- где Фёдор Шехтель расположил резиденцию иностранного посла
- где учились дети состоятельных и обедневших дворян
- почему усадьба носит имя Дениса Давыдова, а не Дмитрия Бибикова
- как связаны граф Ермолов и Айседора Дункан
- кто такие Охотниковы, где они жили и можно ли там побывать
- где Иван Морозов хранил свою коллекцию импрессионистов
- как усадьбы превращались в музеи
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет.
в пятницу в 16:00, в субботу в 12:00, в воскресенье в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 330 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Парк культуры
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 16:00, в субботу в 12:00, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 145 туристов
Я очень люблю Москву. С возрастом интерес к истории любимого города только приумножился. Поэтому я закончила школу гидов, успешно сдала все экзамены и теперь с удовольствием делюсь своими знаниями с вами.Задать вопрос
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