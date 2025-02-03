Я проведу вас через историю Москвы последних 500 лет. Будем осматривать здания Волхонки, читать стихи и вспоминать известные картины.
Заглянем и в будущее — музейный квартал с десятками зданий, старинными садами и подземными туннелями. Я расскажу, что можно увидеть и посетить сейчас, а что пока только представить.
Заглянем и в будущее — музейный квартал с десятками зданий, старинными садами и подземными туннелями. Я расскажу, что можно увидеть и посетить сейчас, а что пока только представить.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
С 16 века Волхонка притягивала самых влиятельных людей города. С этими местами связаны романтические истории Ивана Грозного и Екатерины Великой, здесь жили художники Суриков, Серов и другие. Вы прикоснётесь к этим великим именам и проследите удивительные повороты их судеб. А ещё:
- Познакомитесь с дворянскими родами, раскроете тайны, скрывающиеся за стенами их старинных особняков, и расшифруете символику гербов
- Услышите о главном православном соборе России и зайдёте в укромную церковь святого Антипы, история которой насчитывает несколько веков
- Узнаете, почему не было построено самое высокое в мире здание и какой архитектурный проект воплотился в жизнь спустя 200 лет
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослых, но вы можете взять с собой детей на своё усмотрение
- При церкви святого Антипы есть трапезная — по желанию мы зайдём туда перекусить. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали и цены уточняйте в переписке
- При неблагоприятных погодных условиях я предложу перенести или отменить экскурсию
- Продолжительность экскурсии — 1,5–2 часа
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Меня зовут Елена. Я москвичка, выпускница исторического факультета МГУ. Гид с государственной аккредитацией. Москва — это город, в котором можно перемещаться не только в пространстве, но и во времени. Нужно только найти своего проводника. Я буду рада стать им для вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Петр
3 фев 2025
Провели прекрасное утро на индивидуальной экскурсии с Еленой, прекрасный рассказчик, очень интересно и познавательно, совсем другим взглядом взглянули на вроде бы привычные места, два часа пролетели совершенно незаметно. Большое спасибо за настроение!
О
Ольга
2 янв 2025
Очень рады, что попали на экскурсию именно к Елене. Кроме прекрасно проданного материала по теме, она еще проявила заботу согрев нас горячим чаем во время экскурсии в прохладный январский день.
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