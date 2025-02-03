Елена — ваш гид в Москве

Меня зовут Елена. Я москвичка, выпускница исторического факультета МГУ. Гид с государственной аккредитацией. Москва — это город, в котором можно перемещаться не только в пространстве, но и во времени. Нужно только найти своего проводника. Я буду рада стать им для вас!