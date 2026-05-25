Давайте погрузимся в историю пушкинской Москвы — в буквальном смысле! В образе москвича 19 века я устрою вам иммерсивное путешествие по местам, тесно связанным с Александром Сергеевичем.
Вы узнаете об эпохе, в которой он жил, близком окружении и попробуете выяснить, как столица повлияла на поэта и его произведения.
Вы узнаете об эпохе, в которой он жил, близком окружении и попробуете выяснить, как столица повлияла на поэта и его произведения.
Описание экскурсии
Место, где когда-то находился дом, в котором появился на свет будущий поэт.
Собор Богоявления в Елохове, где крестили юного Александра. Великолепное архитектурное творение в стиле ампир. Его трёхвековая история наполнена как знаменательными, так и трагическими событиями.
Библиотека-читальня им. А. С. Пушкина, учреждённая к 100-летию со дня рождения поэта. Внутри увидим живые декорации для съёмок фильмов.
Дом Василия Львовича Пушкина, который оказал огромное влияние на будущего гения русской литературы.
Усадьба Муравьёвых-Апостолов. В стенах этого роскошного особняка Пушкин обсуждал с хозяевами сюжетную линию будущего шедевра.
Церковь Никиты Мученика. Великолепный храм елизаветинского барокко, где происходило много интересных событий.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
|Дети до 16 лет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Бауманская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я аккредитованный гид по Москве с историческим образованием. В профессии с 2023 года. Работал на Международной выставке-форуме «Россия», проходившей на ВДНХ. Люблю всё, что связано с туризмом, обожаю общаться с людьми. Приглашаю к себе на экскурсии всех, кому нравится путешествовать по столице вглубь исторических эпох.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
22.05 я была на экскурсии «Пушкинская Москва». Прошла замечательно! Наш гид Богдан показал ряд знаковых мест, связанных с жизнью великого поэта, рассказ о которых был интересным, увлекательным, запоминающимся! Понравилось, что внешний вид Богдана соответствовал пушкинской эпохе! Он большой молодец! Людмила (Карелия)
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо большое за экскурсию, особенно за антураж Пушкинского времени. Очень вовлеченный в биографию Пушкина экскурсовод Богдан. Библиотека Пушкина - невероятно красивое здание. Очень впечатлил Храм где мы завершили свою экскурсию.
Богдан
Ответ организатора:
Наталья, спасибо большое за столь высокую оценку моей экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Пушкинская Москва: театрализованное путешествие»
Индивидуальная
до 7 чел.
Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Посетите два значимых храма Москвы, узнайте их истории и полюбуйтесь панорамой столицы с высоты 40 метров
Начало: У станции метро «Кропоткинская»
Завтра в 11:00
30 мая в 11:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с его смотровых площадок. Уникальный опыт для каждого
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
30 мая в 13:30
3 июн в 15:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Дом страхового общества «Россия» + квартира его архитектора
Рассмотреть один из самых известных доходных домов Москвы и зайти в гости к его создателю
Начало: У метро «Чистые пруды»
30 мая в 12:30
6 июн в 13:30
2499 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Особенные дома Москвы: где создавалась история
Присоединяйтесь к экскурсии по Москве и узнайте о зданиях, которые формировали историю. Вас ждут уникальные архитектурные шедевры и интересные факты
Начало: В районе метро «Театральная»
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Завтра в 10:30
30 мая в 10:30
2900 ₽ за человека
1500 ₽ за человека