Давайте погрузимся в историю пушкинской Москвы — в буквальном смысле! В образе москвича 19 века я устрою вам иммерсивное путешествие по местам, тесно связанным с Александром Сергеевичем. Вы узнаете об эпохе, в которой он жил, близком окружении и попробуете выяснить, как столица повлияла на поэта и его произведения.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Москве

Описание экскурсии

Место, где когда-то находился дом, в котором появился на свет будущий поэт.

Собор Богоявления в Елохове, где крестили юного Александра. Великолепное архитектурное творение в стиле ампир. Его трёхвековая история наполнена как знаменательными, так и трагическими событиями.

Библиотека-читальня им. А. С. Пушкина, учреждённая к 100-летию со дня рождения поэта. Внутри увидим живые декорации для съёмок фильмов.

Дом Василия Львовича Пушкина, который оказал огромное влияние на будущего гения русской литературы.

Усадьба Муравьёвых-Апостолов. В стенах этого роскошного особняка Пушкин обсуждал с хозяевами сюжетную линию будущего шедевра.

Церковь Никиты Мученика. Великолепный храм елизаветинского барокко, где происходило много интересных событий.