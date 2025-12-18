Приглашаем вас в собственном темпе исследовать главные шедевры Третьяковки и узнать истории, которые скрыты за знаменитыми полотнами.
Вы откроете для себя эволюцию русской живописи 18–20 веков, а наш рассказ через произведения искусства оживит для вас целые эпохи.
Описание билета
Вы рассмотрите знаменитые картины:
- «Явление Христа народу» Иванова — картину-откровение
- «Девочка с персиками» Серова — гимн юности и гармонии
- «Боярыня Морозова» Сурикова — драму раскола Руси
- «Иван Грозный и сын его Иван» Репина — недавно вернувшийся после реставрации шедевр
- «Грачи прилетели» Саврасова — символ русской природы
- «Апофеоз войны» Верещагина — философское послание
- «Неравный брак» Пукирева — социальную драму
Поймёте:
- Как в «Похищении Европы» античный сюжет наполняется современной художнику энергией и страстью
- Боровиковский и Тропинин в одном холсте рассказывали о судьбе, характере и положении человека в обществе
- Таинственные и гениальные работы Врубеля проложили дорогу символизму и русскому модерну
- Федотов с тонкой иронией и доброй улыбкой показывал забавные и печальные стороны жизни аристократии
А ещё разгадаете загадки:
- Что связывало Кипренского и Пушкина и почему для канонического образа был выбран именно этот художник
- Как Перову удалось написать не просто сцену, а настоящую драму — яростный спор о вере, где каждый жест кричит о трагедии
- Какого художника заподозрили в том, что за холстом он прячет лучи лунного света
- Почему скромная картина Поленова стала символом русской души и природы
Организационные детали
- Эта программа — аудиоэкскурсия без гида. Вам потребуются гаджет с доступом в интернет и наушники
- После бронирования я пришлю вам ссылку для доплаты. А затем — ссылку на Telegram-бот. Доступ откроется на один аккаунт
- Билеты в Третьяковскую галерею вы покупаете сами — 700 ₽ за чел. (есть льготы)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Третьяковской галереи
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 13337 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
