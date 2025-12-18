Мои заказы

Аудиогид «Шедевры Третьяковской галереи»

Надевайте наушники - и искусство заговорит с вами на особом языке
Приглашаем вас в собственном темпе исследовать главные шедевры Третьяковки и узнать истории, которые скрыты за знаменитыми полотнами.

Вы откроете для себя эволюцию русской живописи 18–20 веков, а наш рассказ через произведения искусства оживит для вас целые эпохи.
Описание билета

Вы рассмотрите знаменитые картины:

  • «Явление Христа народу» Иванова — картину-откровение
  • «Девочка с персиками» Серова — гимн юности и гармонии
  • «Боярыня Морозова» Сурикова — драму раскола Руси
  • «Иван Грозный и сын его Иван» Репина — недавно вернувшийся после реставрации шедевр
  • «Грачи прилетели» Саврасова — символ русской природы
  • «Апофеоз войны» Верещагина — философское послание
  • «Неравный брак» Пукирева — социальную драму

Поймёте:

  • Как в «Похищении Европы» античный сюжет наполняется современной художнику энергией и страстью
  • Боровиковский и Тропинин в одном холсте рассказывали о судьбе, характере и положении человека в обществе
  • Таинственные и гениальные работы Врубеля проложили дорогу символизму и русскому модерну
  • Федотов с тонкой иронией и доброй улыбкой показывал забавные и печальные стороны жизни аристократии

А ещё разгадаете загадки:

  • Что связывало Кипренского и Пушкина и почему для канонического образа был выбран именно этот художник
  • Как Перову удалось написать не просто сцену, а настоящую драму — яростный спор о вере, где каждый жест кричит о трагедии
  • Какого художника заподозрили в том, что за холстом он прячет лучи лунного света
  • Почему скромная картина Поленова стала символом русской души и природы

Организационные детали

  • Эта программа — аудиоэкскурсия без гида. Вам потребуются гаджет с доступом в интернет и наушники
  • После бронирования я пришлю вам ссылку для доплаты. А затем — ссылку на Telegram-бот. Доступ откроется на один аккаунт
  • Билеты в Третьяковскую галерею вы покупаете сами — 700 ₽ за чел. (есть льготы)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Третьяковской галереи
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 13337 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
читать дальше

сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!

Входит в следующие категории Москвы

