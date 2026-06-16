Пушкин — не только наше всё, но ещё неугомонный путешественник и самый обаятельный «губитель сердец» Тверской губернии. Приглашаем пройти путём «тверского Ловеласа» — в Старицкий уезд.
Вы увидите усадьбу Берново с восстановленными интерьерами, парк двухсотлетних лип и ту самую залу, где Пушкин кружил в танце юную Нетти Вульф. А ещё попробуете знаменитую слойку Вульфа по рецептам пушкинских времён.
Вы увидите усадьбу Берново с восстановленными интерьерами, парк двухсотлетних лип и ту самую залу, где Пушкин кружил в танце юную Нетти Вульф. А ещё попробуете знаменитую слойку Вульфа по рецептам пушкинских времён.
Описание экскурсии
Усадьба Берново (2,5 ч)
- Экскурсия по усадебному дому: парадный блеск скрупулёзно восстановленных залов и комната поэта.
- Прогулка по старинному парку с двухсотлетними липами — «где сумрак липовых аллей» помнит шаги поэта.
Старица: обзорная экскурсия и главные точки (3 ч)
- Видовая площадка на валах древнего городища у Кремля.
- Панорама Волги в первозданном русле — отсюда видно весь город и белоснежный Успенский монастырь.
- Парк «Старицкое Зарядье» вдоль набережной: усадьбы и особняки XVIII века, ухоженные газоны и виды на реку.
- Храм работы итальянского архитектора Карло Росси и уникальные старицкие церкви.
- Дом купца Филиппова (внешний осмотр) — место провинциальных балов, где Пушкин вскружил не одну голову.
Обед со слойкой Вульфа (1 ч)
Свято-Успенский монастырь (1 ч)
Свободное время в Старице (1 ч)
Организационные детали
- Обед со слойкой Вульфа — 850 ₽ с чел., оплачивается по желанию при бронировании программы.
- С вами будет один из гидов нащей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|5980 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Войковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
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