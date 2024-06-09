Приглашаем вас на речную прогулку по центру Москвы.
С воды вы увидите Кремль, собор Василия Блаженного, парк «Зарядье», храм Христа Спасителя, здание МГУ, Новодевичий монастырь и многое другое. Прогулка проходит на открытых речных трамвайчиках «Мария», «Кристалл» или «Лагуна».
С воды вы увидите Кремль, собор Василия Блаженного, парк «Зарядье», храм Христа Спасителя, здание МГУ, Новодевичий монастырь и многое другое. Прогулка проходит на открытых речных трамвайчиках «Мария», «Кристалл» или «Лагуна».
Ближайшие даты:
Время начала: 12:15, 15:00, 17:45, 20:30
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Китай-город/Устьинский» — Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Театр Эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» — Крымский мост — Парк Горького — Воробьёвы горы — Стадион «Лужники» — МГУ — Новодевичий монастырь — Причал «Киевский вокзал»
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Лагуна», «Кристалл» или «Мария» вместимостью до 40 пассажиров. На борту есть туалет, также выдаются пледы
- Длительность прогулки — 1 час 15 минут
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|800 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Детский до 12 лет
|600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 5298 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве и Санкт-Петербурге. Экскурсии по Москве-реке, рекам и каналам Петербурга — отличная возможность увидеть с воды главные символы города. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов. Наши причалы расположены в центре города, в самых удобных местах для жителей и гостей обеих столиц.Задать вопрос
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