Вечерняя прогулка на теплоходе: отличный способ расслабиться после рабочего дня
Прогулка на теплоходе — отличный способ провести время в центре столицы и оказаться вдали от её пробок, шума и суеты.
Вас ждёт неспешный круиз по Москве-реке вдоль живописных набережных, а перекусить можно будет в кафе-баре на борту.
Вас ждёт неспешный круиз по Москве-реке вдоль живописных набережных, а перекусить можно будет в кафе-баре на борту.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Высотка на Котельнической набережной
- Дом музыки
- Краснохолмский мост
- Новоспасский мост
- Автозаводский мост
- «Полуостров ЗИЛ»
- Нагатинский метромост
- Южный речной вокзал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Утренняя прогулка:
Теплоходы «Москва-21» и «Москва-24» каждое утро стартуют от Нагатинского затона до центра столицы. Время в пути — 1 час. Приглашаем на борт взрослых и детей любого возраста.
Вечерняя прогулка:
Ежедневно вечером от парка Зарядье до причала Кленовый бульвар вы можете добраться на нашем теплоходе по доступной цене и без пробок. Приглашаем на борт взрослых и детей старше 12 лет.
Меню вечернего ланча:
- 1/4 пиццы Маргарита или пепперони.
- Напиток на выбор (чай 0.3 или сок 0.2).
Важно знать:
- прогулка в одну сторону;
- билет распространяется на прогулку на теплоходе длительностью 1 час по Москве-реке в будни и выходные дни;
- посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса;
- приносить свои продукты питания на борт не разрешается.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Ланч (при покупке билета с питанием)
- Что не входит
- Ланч (при покупке билета без питания)
- Личные расходы
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- При возврате билета в любое время до отправления теплохода, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- В случае опоздания на рейс пассажир в праве оформить возврат билета, приобретенного через Сайт. Возврат в этом случае необходимо оформить не позднее чем в течение трех часов после отправления рейса — возврат осуществляется в размере половины стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту admin@teplohod.info, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 114 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
8 июня 2023
Время на воде не соответствует заявленному
Е
Елена
8 июня 2023
А
Александра
5 июня 2023
Потрясающая поездка по реке, 1,5 часа пролетели незаметно)довольны.
A
Anna_sok
4 июня 2023
Н
Наталия
4 июня 2023
А
Айлин
4 июня 2023
В
Вадим
2 июня 2023
Цена 98р хорошая.
Вот если бы ещё автогид, то было на отлично.
Вот если бы ещё автогид, то было на отлично.
С
Султанова
31 мая 2023
Ю
Юрий
26 фев 2023
A
Agafonov
3 ноя 2022
Е
Екатерина
23 окт 2022
Я осталась очень довольна и приглашённые😃😃😃
А
Алексей
22 окт 2022
Интересно было посмотреть на Москву со стороны реки Москвы, послушать об истории застройки набережной. Красивые виды и много фотографий оставили незабываемые впечатления об этом дне. Спасибо за экскурсию!
S
So-elan
22 окт 2022
П
Парсаева
19 окт 2022
Супер! Супер!
В
Валентина
18 окт 2022
Ещё 99 отзывов
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