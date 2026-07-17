Вас ждет неспешная речная прогулка от парка «Зарядье» в Нагатинский Затон.
С борта теплохода вы увидите Высотку на Котельнической набережной, Дом музыки, Новоспасский мост, Южный речной вокзал. Обратите внимание — это маршрут в одну сторону, время в пути займет один час.
С борта теплохода вы увидите Высотку на Котельнической набережной, Дом музыки, Новоспасский мост, Южный речной вокзал. Обратите внимание — это маршрут в одну сторону, время в пути займет один час.
Описание экскурсииТеплоход проследует в одну сторону от парка «Зарядье» до причала «Кленовый бульвар». С акватории реки вы увидите Высотку на Котельнической набережной, Дом музыки, Новоспасский мост, «Полуостров ЗИЛ» и Южный речной вокзал. Меню ланча:
- Аппетитный горячий кусочек (1/4 пиццы) Пепперони или Маргариты;
- Чай черный или зеленый 0.4 мл.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Высотка на Котельнической набережной
- Дом музыки
- Краснохолмский мост
- Новоспасский мост
- Автозаводский мост
- Полуостров ЗИЛ
- Нагатинский метромост
- Южный речной вокзал
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Ланч (при покупке билета с ланчем)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал Китай-город
Завершение: Причал «Кленовый бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 267 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Спасибо Вам огромное за такую вечернюю прогулку нам очень понравилось, мы с удовольствием ещё бы поехали, рекомендуем всем езжайте не пожалейте!
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А
Приятный корабль, хорошая музыка Из минусов - ланч - стаканчик чая и маленький кусочек пиццы
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А
Хорошая спокойная прогулка из центра домой на Коломенскую👍. Плюс очень бюджетно👍
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А
Очень красивые виды,с погодой повезло)!Теплоход отправился во время, всё просто замечательно!
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Е
Самая классная моя экскурсия!!! Вежливый персонал, чисто, аккуратно. Вечерняя Москва просто обалденная!!!
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Ю
Прекрасная прогулка по реке. После прогулки удобно сесть на автобус и доехать до метро. Обязательно нужно взять курточку, на реке ветер🌬️💨🪁
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