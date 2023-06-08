Речная прогулка на теплоходе «Москва»

Вечерняя прогулка на теплоходе: отличный способ расслабиться после рабочего дня

4.5
114 отзывов
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Ответы на вопросы
Прогулка на теплоходе — отличный способ провести время в центре столицы и оказаться вдали от её пробок, шума и суеты.

Вас ждёт неспешный круиз по Москве-реке вдоль живописных набережных, а перекусить можно будет в кафе-баре на борту.
Речная прогулка на теплоходе «Москва»
Речная прогулка на теплоходе «Москва»
Речная прогулка на теплоходе «Москва»
Речная прогулка на теплоходе «Москва»
Речная прогулка на теплоходе «Москва»
Речная прогулка на теплоходе «Москва»
Ближайшие даты:
18
июн
19
июн
20
июн
21
июн
22
июн
23
июн
24
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Что вас ожидает:

  • Высотка на Котельнической набережной
  • Дом музыки
  • Краснохолмский мост
  • Новоспасский мост
  • Автозаводский мост
  • «Полуостров ЗИЛ»
  • Нагатинский метромост
  • Южный речной вокзал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Утренняя прогулка:

Теплоходы «Москва-21» и «Москва-24» каждое утро стартуют от Нагатинского затона до центра столицы. Время в пути — 1 час. Приглашаем на борт взрослых и детей любого возраста.

Вечерняя прогулка:

Ежедневно вечером от парка Зарядье до причала Кленовый бульвар вы можете добраться на нашем теплоходе по доступной цене и без пробок. Приглашаем на борт взрослых и детей старше 12 лет.

Меню вечернего ланча:

  • 1/4 пиццы Маргарита или пепперони.
  • Напиток на выбор (чай 0.3 или сок 0.2).

Важно знать:

  • прогулка в одну сторону;
  • билет распространяется на прогулку на теплоходе длительностью 1 час по Москве-реке в будни и выходные дни;
  • посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса;
  • приносить свои продукты питания на борт не разрешается.

Ежедневно

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 29 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Ланч (при покупке билета с питанием)
Что не входит
  • Ланч (при покупке билета без питания)
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • При возврате билета в любое время до отправления теплохода, производится возврат в полном размере стоимости билета.
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
  • В случае опоздания на рейс пассажир в праве оформить возврат билета, приобретенного через Сайт. Возврат в этом случае необходимо оформить не позднее чем в течение трех часов после отправления рейса — возврат осуществляется в размере половины стоимости билета.
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту admin@teplohod.info, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 114 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
13
3
12
2
1
1
А
8 июня 2023
Время на воде не соответствует заявленному
Е
8 июня 2023
А
5 июня 2023
Потрясающая поездка по реке, 1,5 часа пролетели незаметно)довольны.
A
4 июня 2023
Н
4 июня 2023
А
4 июня 2023
В
2 июня 2023
Цена 98р хорошая.
Вот если бы ещё автогид, то было на отлично.
С
31 мая 2023
Ю
26 фев 2023
A
3 ноя 2022
Е
23 окт 2022
Я осталась очень довольна и приглашённые😃😃😃
А
22 окт 2022
Интересно было посмотреть на Москву со стороны реки Москвы, послушать об истории застройки набережной. Красивые виды и много фотографий оставили незабываемые впечатления об этом дне. Спасибо за экскурсию!
S
22 окт 2022
П
19 окт 2022
Супер! Супер!
В
18 окт 2022
Ещё 99 отзывов

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