Утренняя прогулка:

Теплоходы «Москва-21» и «Москва-24» каждое утро стартуют от Нагатинского затона до центра столицы. Время в пути — 1 час. Приглашаем на борт взрослых и детей любого возраста.

Вечерняя прогулка:

Ежедневно вечером от парка Зарядье до причала Кленовый бульвар вы можете добраться на нашем теплоходе по доступной цене и без пробок. Приглашаем на борт взрослых и детей старше 12 лет.

Меню вечернего ланча:

1/4 пиццы Маргарита или пепперони.

Напиток на выбор (чай 0.3 или сок 0.2).

Важно знать: