Во время речной прогулки от Кленового Бульвара вы насладитесь прекрасными видами на достопримечательности города: высотку на Котельнической набережной, Дом музыки, Новоспасский монастырь и многое другое.
Описание экскурсииВы увидите следующие достопримечательности города: Дом музыки, Новоспасский монастырь, Высотку на Котельнической набережной, Парк Зарядье, Московский Кремль, Храм Христа Спасителя и другие. Меню ланча: горячий кусочек (1/4 пиццы) Пепперони или Маргарита; чай черный или зеленый (0.4 мл.).
Ежедневно в 11:00, 12:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нагатино
- Южный речной вокзал
- Нагатинский метромост
- Полуостров ЗИЛ
- Автозаводский мост
- Причал «Новоспасский мост»
- Дом музыки
- Краснохолмский мост
- Высотка на Котельнической набережной
- Парящий мост
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Парк искусств «Музеон»
- Крымский мост
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал «Кленовый Бульвар»
Завершение: Причал «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 302 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Все понравилось, во время прогулки играла музыка, хозяева судна были приветливы, работал бар, судно шло медленно и мы смогли насладиться видами Москвы. Спасибо 🫶🏻
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М
Чистый транспорт. На борту есть мини-бар (вода, чай, кофе, чипсы, сок, мороженое….).
Все организовано хорошо, пунктуально.
Хотелось бы, чтобы прогулка сопровождалась аудиоэкскурсией с пояснением мест, улиц, районов… которые менялись за бортом.
Все организовано хорошо, пунктуально.
Хотелось бы, чтобы прогулка сопровождалась аудиоэкскурсией с пояснением мест, улиц, районов… которые менялись за бортом.
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Н
Прекрасная получилась прогулка!
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А
все очень хорошо при плохой погоде я очень доволен…. буду рад повторить именно с ВАМИ…..
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Н
Всё понравилось, обзор отличный, музыка приятная
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С
Были в будний день. Народу было немного, поэтому можно было пересаживаться, чтобы фотографировать. Маршрут интересный, множество красивых новостроек. Но очень многие на стадии строительства. Когда будут благоустроены набережные, то будет ещё интереснее. Чтобы ориентироваться, где проплывам,пользовались яндекс-картами и навигатором.
Очень не хватает аудиогида.. Поэтому четвёрка.
Очень не хватает аудиогида.. Поэтому четвёрка.
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