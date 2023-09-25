Теплоходная прогулка в Москве: свежий ветерок и потрясающие виды столицы
Утренняя прогулка на теплоходе — отличное начало дня! Свежий ветерок и потрясающие виды просыпающейся столицы подарят вам заряд бодрости и позитива.
Наш маршрут проходит от Нагатинского затона до Китай-города, так что вы увидите красавицу Москву во всём её разнообразии!
Наш маршрут проходит от Нагатинского затона до Китай-города, так что вы увидите красавицу Москву во всём её разнообразии!
Ближайшие даты:
7
окт
окт
8
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:Во время речной прогулки с борта теплохода откроются замечательные виды на достопримечательности города — Высотку на Котельнической набережной, Дом музыки, Новоспасский монастырь и другие. Ежедневно утром от Нагатинского затона до парка «Зарядье» вы можете наслаждаться речной прогулкой по привлекательной цене.
Важно знать:
- теплоходы, обслуживающие линию: «Москва-21», «Москва-24»;
- прогулка в одну сторону;
- посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса;
- приносить свои продукты питания на борт не разрешается.
Ежедневно в 11:00, 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Причал "Кленовый Бульвар" (м. "Коломенская")Завершение: Причал "Китай-город / Устьинский" (м. "Китай-город")
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00, 12:00Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
- Важная информация
- Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса. Не опаздывайте
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 119 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
25 сен 2023
В
Виктория
25 сен 2023
М
Мария
21 сен 2023
Все очень понравилось. Жаль только, что часто переносят на час раньше, не совсем удобно так рано отплывать.
С
Светлана
20 сен 2023
Р
Рудик
18 сен 2023
Отлично.
С
Светлана
17 сен 2023
М
Михаил
17 сен 2023
Ф
Фомина
17 сен 2023
Всё понравилось.
Посидели сначала внизу, попили кофе. А потом поднялись на 2й открытый этаж.
Посидели сначала внизу, попили кофе. А потом поднялись на 2й открытый этаж.
с
светлана
15 сен 2023
О
Ольга
11 сен 2023
Классный комфортный теплоходик. Есть буфет, все чисто, даже два работающих чистых туалета. Жаль, что вечером не шли обратно из Зарядья (по крайней мере, не нашли вас на причале в расписании).
Н
Наталья
10 сен 2023
Г
Галина
9 сен 2023
Было всё замечательно, чистый, уютный теплоход, есть напитки еда в продаже, красивые виды с Москвы реки.
Л
Лиа
9 сен 2023
Мне очень понравилось и дети восторге.
Т
Татьяна
7 сен 2023
А
Андрей
3 сен 2023
Отличная часовая прогулка по такой низкой цене!
Ещё 104 отзыва
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