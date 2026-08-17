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Вечерний речной экспресс "Китай-город" - "Коломенская"

Пройти мимо огней Москвы и миновать пробки - от парка «Зарядье» до Нагатинского Затона
Устали от шумного города и суеты? На двухпалубном теплоходе вы доберётесь из центра Москвы до причала «Кленовый Бульвар», откуда можно пешком дойти к станции метро «Коломенская». А в дороге расслабитесь и насладитесь видами столицы с воды.
Вечерний речной экспресс "Китай-город" - "Коломенская"
Вечерний речной экспресс "Китай-город" - "Коломенская"
Вечерний речной экспресс "Китай-город" - "Коломенская"

Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Китай-город» — Высотка на Котельнической набережной — Дом музыки — Краснохолмский мост — Новоспасский мост — Автозаводский мост — Полуостров ЗИЛ — Нагатинский метромост — Южный речной вокзал — Причал «Кленовый Бульвар»

Организационные детали

  • Это прогулка не теплоходе, сопровождение гида не предполагается
  • Прогулка проходит на теплоходе «Москва-21», «Москва-24», «Москва-46» или «Виктор Потапов» вместимостью до 150 пассажиров. На борту есть туалет и кафе-бар
  • На борт не разрешается приносить продукты питания и брать с собой животных
  • Можно заказать ланч — чай чёрный или зелёный (0,4 л) и кусочек пиццы (Пепперони или Маргарита)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый, в одну сторону , ДО ПРИЧАЛА «КЛЕНОВЫЙ БУЛЬВАР»199 ₽
Взрослый, Невозвратный тариф, в одну сторону, ДО ПРИЧАЛА «КЛЕНОВЫЙ БУЛЬВАР»99 ₽
Взрослый, C горячим ЛАНЧЕМ, в одну сторону - ДО ПРИЧАЛА «КЛЕНОВЫЙ БУЛЬВАР», Питание включено467 ₽
Взрослый, для четверых гостей с горячим ланчем , Для четверых, Питание включено1800 ₽
Детский, с 6 до 12 лет, в одну сторону - ДО ПРИЧАЛА «КЛЕНОВЫЙ БУЛЬВАР»99 ₽
Детский посадочный, Для детей до 6 лет1 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 20353 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

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