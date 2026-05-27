Мои заказы

Речной код Нагатино: мифы и реальность города на воде

Пройти по Москве на электросудне и узнать, как развивалась речная система столицы
Приглашаю познакомиться с удивительным уголком Москвы, где сохранились следы речной индустриализации и живёт память о грандиозных планах «обводнения» столицы. Вы увидите 12 реликтовых рыб в подземном музее и современную акваторию южных районов.

И узнаете о легендарных заводах, которые связывают индустриальное прошлое и инновационное будущее города.
Речной код Нагатино: мифы и реальность города на воде
Речной код Нагатино: мифы и реальность города на воде
Речной код Нагатино: мифы и реальность города на воде

Описание экскурсии

Отправимся в подземный музей, чтобы рассмотреть обитателей глубин Москвы-реки и редкие артефакты, а затем пересядем на электросудно и пройдём вдоль затонов, спрямлений и полуостровов.

В широкие панорамные окна увидим:

  • места, где работал судостроительный завод и «кочевал» пассажирский речной вокзал
  • современный завод по выпуску электросудов, который продолжает традиции судостроения в районе «Нагатинский Затон»
  • действующие элементы большой системы речной индустриализации
  • панорамы набережных с акваторией Южного грузового порта
  • новые кварталы на месте крупнейшего автомобильного завода ЗИЛ

Вы услышите:

  • О специфике южных районов города и создании образцовой речной системы столицы
  • Подвиге строителей канала имени Москвы длиной 128 километров и современных проектах водного хозяйства
  • Промышленных предприятиях, которые были преобразованы в лофт-кварталы и бизнес-пространства

Кому подойдёт экскурсия

  • Москвичам, которые хотят открыть неожиданные страницы истории родного города
  • Тем, кто хорошо знаком с центром столицы и ищет новые маршруты
  • Гостям города, которые хотят увидеть необычные места и услышать редкие факты о Москве

Организационные детали

  • Уточняйте наличие свободных мест перед бронированием
  • Дополнительно оплачивается проезд на электросудне, которое входит в систему общественного транспорта Москвы, — 200–500 ₽ за чел. Дети до 7 лет — бесплатно в сопровождении взрослого
  • Экскурсия проходит с радиогидом — я выдам вам индивидуальные наушники
  • Программа проводится круглый год — в салоне с большими панорамными окнами комфортно в любую погоду
  • Причал отправления я сообщу вам заранее в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 482 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я профессиональный московский гид с 2012 года. Занимаюсь делом, которое очень люблю как и город, в котором живу. Разрабатываю и провожу авторские экскурсии по Москве.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Речной код Нагатино: мифы и реальность города на воде»

Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Речная прогулка на катере по центру Москвы
На катере
1 час
4 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Речная прогулка на катере по центру Москвы
Увидеть кремль, «Зарядье» и храм Христа Спасителя и открыть сердце столицы - с воды
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
15 000 ₽ за всё до 9 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в воскресенье в 17:00
31 мая в 17:00
7 июн в 17:00
1500 ₽ за человека
Речная прогулка «Любимая столица» от Москва-Сити или Крымского моста
На теплоходе
1 час 25 минут 48 секунд
254 отзыва
Групповая
Речная прогулка «Любимая столица» от Москва-Сити или Крымского моста
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Сегодня в 11:55
Завтра в 11:55
800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 8000 ₽ за экскурсию