Вас ждет экскурсия-прогулка по центру Москвы через нарядно украшенные локации с конечной точкой на смотровой площадке с панорамным видом.
Вы услышите рассказы о московских традициях и рождественских историях, а также насладитесь праздничной атмосферой.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Сквозь призму тысячи огней я расскажу об истории рождественских праздников и главных традициях празднования Нового года в России. Покажу пузырьки шампанского на улицах города, расскажу и покажу как выглядели первые новогодние игрушки и где появился традиционный столичный салат, а панорамный вид на город с исторической смотровой площадки будет «вишенкой на торте» этого дня! Важная информация:
- В стоимость экскурсии не включена оплата за вход на смотровую площадку — 390 руб. /чел.
- Льготные категории: пенсионеры и многодетные семьи.
- Одеваемся теплее — зима вступила в свои права, надеваем удобную не скользящую обувь, заряжаем телефоны — будут фотолокации, экскурсия будет проходить с аудиогидом — при желании можно взять свои проводные наушники.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стены и башни московского Кремля
- Храм Христа Спасителя
- Манежная площадь
- Тверская улица
- Театральная площадь
- Большой театр
- ЦУМ
- Детский мир
- Лубянская площадь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет на смотровую площадку 399 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Библиотека имени Ленина выход 4
Завершение: Центральный детский магазин
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
