Экскурсия по столице с рассказом о роли российской культуры и русских в развитии США
Русская Америка — удивительный культурный и исторический феномен. На территории США сохранились десятки мест, связанных с Россией. А в Москве есть свои «американские» уголки.
На прогулке мы соединим два берега: вы узнаете, как Россия стала частью истории США, и найдёте отражение Америки в нашей столице. Особый шарм экскурсии придаст обед в аутентичном кафе — дайнере.
Описание экскурсии
Резиденции и дипломатия. Начнём с Тверской и Садового кольца. Вы увидите Дом Жолтовского, где бился пульс первого американского представительства в СССР. Приоткроете завесу Русской Америки и узнаете тайны посольства США. Найдёте резиденцию посла, где в 1935 году состоялся Весенний бал у сатаны, описанный в «Мастере и Маргарите».
Москва-Сити. Аналог нью-йоркского Таймс-сквер, но без суеты и кричащей рекламы. Вы узнаете историю строительства деловых кварталов Москвы и Нью-Йорка.
Красногвардейские пруды. Маленький московский оазис, напоминающий Центральный парк. Зелень соседствует с небоскрёбами, а уютные дорожки и беседки переносят в атмосферу фильма «Один дома».
Храм на Всполье. Подворье Американской православной церкви — храма великомученицы Екатерины. Вы узнаете, как православие пришло на земли Америки, сколько там православных монастырей и чем отличается местное богослужение от российского.
Дом Русского Зарубежья. Экспозиция музея рассказывает о судьбах людей, которые были вынуждены покинуть родину, но всегда считали себя русскими и верили в Россию.
Обед в дайнере. Такое кафе стало символом США и знакомо по фильмам 50-х. Вас ждут стильная атмосфера и простые, вкусные блюда, как в США.
Вы узнаете:
какой подарок вручило руководство Советского Союза американскому послу после войны
где в Америке находится остров Баранова и гора Веньяминова
кого эскимосы Аляски называли косяками
какие владения принадлежали русским на Гавайях и в Калифорнии
как в США и Канаде увековечили память лётчика Чкалова
где в Москве Рейган и Горбачёв отмечали окончание Холодной войны
Организационные детали
Дополнительно оплачивается обед в американском дайнере — 1450 ₽
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3980 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 1193 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме.
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.
Входит в следующие категории Москвы
