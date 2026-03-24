Русская Америка на улицах Москвы

Экскурсия по столице с рассказом о роли российской культуры и русских в развитии США
Русская Америка — удивительный культурный и исторический феномен. На территории США сохранились десятки мест, связанных с Россией. А в Москве есть свои «американские» уголки.

На прогулке мы соединим два берега: вы узнаете, как Россия стала частью истории США, и найдёте отражение Америки в нашей столице. Особый шарм экскурсии придаст обед в аутентичном кафе — дайнере.
Описание экскурсии

Резиденции и дипломатия. Начнём с Тверской и Садового кольца. Вы увидите Дом Жолтовского, где бился пульс первого американского представительства в СССР. Приоткроете завесу Русской Америки и узнаете тайны посольства США. Найдёте резиденцию посла, где в 1935 году состоялся Весенний бал у сатаны, описанный в «Мастере и Маргарите».

Москва-Сити. Аналог нью-йоркского Таймс-сквер, но без суеты и кричащей рекламы. Вы узнаете историю строительства деловых кварталов Москвы и Нью-Йорка.

Красногвардейские пруды. Маленький московский оазис, напоминающий Центральный парк. Зелень соседствует с небоскрёбами, а уютные дорожки и беседки переносят в атмосферу фильма «Один дома».

Храм на Всполье. Подворье Американской православной церкви — храма великомученицы Екатерины. Вы узнаете, как православие пришло на земли Америки, сколько там православных монастырей и чем отличается местное богослужение от российского.

Дом Русского Зарубежья. Экспозиция музея рассказывает о судьбах людей, которые были вынуждены покинуть родину, но всегда считали себя русскими и верили в Россию.

Обед в дайнере. Такое кафе стало символом США и знакомо по фильмам 50-х. Вас ждут стильная атмосфера и простые, вкусные блюда, как в США.

Вы узнаете:

  • какой подарок вручило руководство Советского Союза американскому послу после войны
  • где в Америке находится остров Баранова и гора Веньяминова
  • кого эскимосы Аляски называли косяками
  • какие владения принадлежали русским на Гавайях и в Калифорнии
  • как в США и Канаде увековечили память лётчика Чкалова
  • где в Москве Рейган и Горбачёв отмечали окончание Холодной войны

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается обед в американском дайнере — 1450 ₽
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3980 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 1193 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

