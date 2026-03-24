Русская Америка — удивительный культурный и исторический феномен. На территории США сохранились десятки мест, связанных с Россией. А в Москве есть свои «американские» уголки. На прогулке мы соединим два берега: вы узнаете, как Россия стала частью истории США, и найдёте отражение Америки в нашей столице. Особый шарм экскурсии придаст обед в аутентичном кафе — дайнере.

Описание экскурсии

Резиденции и дипломатия. Начнём с Тверской и Садового кольца. Вы увидите Дом Жолтовского, где бился пульс первого американского представительства в СССР. Приоткроете завесу Русской Америки и узнаете тайны посольства США. Найдёте резиденцию посла, где в 1935 году состоялся Весенний бал у сатаны, описанный в «Мастере и Маргарите».

Москва-Сити. Аналог нью-йоркского Таймс-сквер, но без суеты и кричащей рекламы. Вы узнаете историю строительства деловых кварталов Москвы и Нью-Йорка.

Красногвардейские пруды. Маленький московский оазис, напоминающий Центральный парк. Зелень соседствует с небоскрёбами, а уютные дорожки и беседки переносят в атмосферу фильма «Один дома».

Храм на Всполье. Подворье Американской православной церкви — храма великомученицы Екатерины. Вы узнаете, как православие пришло на земли Америки, сколько там православных монастырей и чем отличается местное богослужение от российского.

Дом Русского Зарубежья. Экспозиция музея рассказывает о судьбах людей, которые были вынуждены покинуть родину, но всегда считали себя русскими и верили в Россию.

Обед в дайнере. Такое кафе стало символом США и знакомо по фильмам 50-х. Вас ждут стильная атмосфера и простые, вкусные блюда, как в США.

Вы узнаете:

какой подарок вручило руководство Советского Союза американскому послу после войны

где в Америке находится остров Баранова и гора Веньяминова

кого эскимосы Аляски называли косяками

какие владения принадлежали русским на Гавайях и в Калифорнии

как в США и Канаде увековечили память лётчика Чкалова

где в Москве Рейган и Горбачёв отмечали окончание Холодной войны

