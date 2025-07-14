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роскошными особняками, не знают что не только музеи Москвы проводят "Ночь в Музеи", но и многие Посольства раз в год открывают свои двери посетителям-вот где загадочно и любопытно. Огромная благодарность гиду Андрею за приятную прогулку, информативный материал, интересную подачу,"масонскую" Москву с удовольствием посещу в его исполнении. Гуляйте по улицам Москвы с экскурсоводом - это не просто приятно глазу, но и познавательно. Шехтель делал Москву краше;) С уважением, Анастасия.