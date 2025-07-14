Квест
до 10 чел.
Американский след в истории Москвы
Погрузитесь в атмосферу шпионажа и откройте новые грани Москвы через призму американской истории и культуры. Увлекательные задания и неожиданные факты ждут вас
Начало: Около станции метро «Кропоткинская»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
19 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Посольства Москвы: загадки и тайны
Увлекательная прогулка по Москве с рассказами о привидениях и тайнах старинных особняков. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте удивительные истории
Начало: В районе СТ.М. Маяковская
2 авг в 12:00
9 авг в 12:00
900 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Секреты посольских особняков в Москве
Познакомиться с историей и архитектурой прекрасных зданий, с работой послов и дипломатией
Начало: В районе метро Парк культуры
Расписание: в воскресенье в 11:00
3 авг в 11:00
10 авг в 11:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихайлова14 июля 2025Мария провела великолепную экскурсию, время пролетело незаметно, узнала много интересного. Огромное спасибо Марии и команде Трипстера. Обязательно посещу ещё экскурсии.
- ТТатьяна19 июня 2025Мне всё понравилось!
- ННаталья16 июня 2025Экскурсия прекрасная, спасибо Мария! Познакомились с историей особняков, жизнями их хозяев и новой ипостасью домов - посольствами. Рассмотрели внутренне убранство на фотографиях.
- AAnastasiya12 июня 2025Очень рекомендую экскурсию в первую очередь жителям Москвы, многие ежедневно идут по улицам маршрута и не представляют что скрывается за
- ММаргарита9 июня 2025Экскурсию проводил экскурсовод Виктор. Мы очень благодарны ему за высокопрофессиональную и интересную экскурсию со знанием истории Москвы в деталях.
- ЕЕлена1 июня 2025Были на экскурсии с подружками. Нам все понравилось, отличный вариант для нескучной встречи💯 Обязательно вернёмся на другие маршруты.
- ДДенис29 марта 2025Олег прекрасен, увлечен и разбирается во всех вопросах, касательно заявленной теме. Собираемся на следующую его программу. Благодарим 🫶🏼
- ННаталья21 июля 2024Очень рекомендую этот квест! Олег - замечательный, активный и включающий в действо всех ведущий. Мои подруги и я получили колоссальное удовольствие.
- ЕЕкатерина8 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Весело и познавательно. А самое главное дети в восторге. И язык попрактиковали.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Посольства Москвы»
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