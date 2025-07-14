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Посольства Москвы – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Посольства Москвы» в Москве, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
Пешая
2 часа
11 отзывов
Квест
до 10 чел.
Американский след в истории Москвы
Погрузитесь в атмосферу шпионажа и откройте новые грани Москвы через призму американской истории и культуры. Увлекательные задания и неожиданные факты ждут вас
Начало: Около станции метро «Кропоткинская»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
19 000 ₽ за всё до 10 чел.
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Пешая
2 часа
52 отзыва
Групповая
Посольства Москвы: загадки и тайны
Увлекательная прогулка по Москве с рассказами о привидениях и тайнах старинных особняков. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте удивительные истории
Начало: В районе СТ.М. Маяковская
2 авг в 12:00
9 авг в 12:00
900 ₽ за человека
Секреты посольских особняков в Москве
Пешая
2 часа
25 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Секреты посольских особняков в Москве
Познакомиться с историей и архитектурой прекрасных зданий, с работой послов и дипломатией
Начало: В районе метро Парк культуры
Расписание: в воскресенье в 11:00
3 авг в 11:00
10 авг в 11:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михайлова
    14 июля 2025
    Секреты посольских особняков в Москве
    Мария провела великолепную экскурсию, время пролетело незаметно, узнала много интересного. Огромное спасибо Марии и команде Трипстера. Обязательно посещу ещё экскурсии.
  • Т
    Татьяна
    19 июня 2025
    Секреты посольских особняков в Москве
    Мне всё понравилось!
  • Н
    Наталья
    16 июня 2025
    Секреты посольских особняков в Москве
    Экскурсия прекрасная, спасибо Мария! Познакомились с историей особняков, жизнями их хозяев и новой ипостасью домов - посольствами. Рассмотрели внутренне убранство на фотографиях.
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    Очень красиво! И для меня важное - смотрели на архитектуру особняков, на их особенности и прекрасные детали. Атмосфера на прогулке замечательная- очень доброжелательная,а располагающая к исследованию и творчеству. Очень рекомендую сходить на прогулку с Марией!

  • A
    Anastasiya
    12 июня 2025
    Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
    Очень рекомендую экскурсию в первую очередь жителям Москвы, многие ежедневно идут по улицам маршрута и не представляют что скрывается за
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    роскошными особняками, не знают что не только музеи Москвы проводят "Ночь в Музеи", но и многие Посольства раз в год открывают свои двери посетителям-вот где загадочно и любопытно. Огромная благодарность гиду Андрею за приятную прогулку, информативный материал, интересную подачу,"масонскую" Москву с удовольствием посещу в его исполнении. Гуляйте по улицам Москвы с экскурсоводом - это не просто приятно глазу, но и познавательно. Шехтель делал Москву краше;) С уважением, Анастасия.

  • М
    Маргарита
    9 июня 2025
    Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
    Экскурсию проводил экскурсовод Виктор. Мы очень благодарны ему за высокопрофессиональную и интересную экскурсию со знанием истории Москвы в деталях.
  • Е
    Елена
    1 июня 2025
    Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
    Были на экскурсии с подружками. Нам все понравилось, отличный вариант для нескучной встречи💯 Обязательно вернёмся на другие маршруты.
  • Д
    Денис
    29 марта 2025
    Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
    Олег прекрасен, увлечен и разбирается во всех вопросах, касательно заявленной теме. Собираемся на следующую его программу. Благодарим 🫶🏼
  • Н
    Наталья
    21 июля 2024
    Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
    Очень рекомендую этот квест! Олег - замечательный, активный и включающий в действо всех ведущий. Мои подруги и я получили колоссальное удовольствие.
  • Е
    Екатерина
    8 апреля 2024
    Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
    Прекрасная экскурсия. Весело и познавательно. А самое главное дети в восторге. И язык попрактиковали.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Посольства Москвы»

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  2. Кремль
  3. Красная площадь
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  5. Храм Христа Спасителя
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2025
Сейчас в Москве в категории "Посольства Москвы" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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