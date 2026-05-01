Рязань — город с узнаваемым характером и собственным вкусом. Мы пройдём по историческому центру и кремлёвским валам, рассмотрим деревянную архитектуру и главные памятники города. А затем оценим гастрономические символы Рязанской земли: калинник и запатентованный чай из дикорастущих трав и рязанских грибов. Завершит день визит в дом-музей академика Павлова.

Описание экскурсии

Рязань — город деревянных теремков

Во время обзорной прогулки вы пройдёте по уютным кварталам исторического центра и увидите:

Соборную площадь и улицу Щедрина — улицу деревянных теремков

Нижний городской парк с Летним домом Дворянского собрания

резные деревянные особняки 18–19 веков

скульптуру «Грибы с глазами»

необычный памятник Сергею Есенину

храм Преображения Господня «Спас-на-Яру» на берегу Трубежа

Рязанский кремль

Вас ждёт прогулка по самому старому месту города, которое нередко называют русской Троей. Здесь вы:

подниметесь на земляные кремлёвские валы с видами на город и заречные дали

увидите ансамбль храмов и княжеских палат

познакомитесь с Успенским собором и 86-метровой соборной колокольней

осмотрите дворец князя Олега на месте древнего Княжьего двора

Калинник и чай с рязанским характером

Рядом с кремлём вы посетите кафе-галерею знаменитых актёров — атмосферное пространство с музейной экспозицией и интерьерами в стиле прошлых эпох.

Здесь вас ждёт (по желанию):

театрализованная дегустация рязанского калинника — воздушного пирожного с местными ягодами

запатентованный чай из дикорастущих трав и рязанских грибов

рассказ о рецепте и традициях в сопровождении хозяйки в народном костюме

возможность приобрести гастрономические сувениры

Помимо дегустации предусмотрен обед.

Дом академика Павлова

Завершит день визит в деревянный дом с мезонином, где прошло детство и юность Ивана Петровича Павлова — первого российского лауреата Нобелевской премии. В музее сохранилась подлинная обстановка: гостиная с роялем, столовая с чайным столом, семейные фотографии и предметы быта. Вы погрузитесь в атмосферу дореволюционного дома и узнаете о жизни и характере будущего учёного.

Организационные детали

Едем на комфортабельном туристическом автобусе

Во время экскурсии используются радиогиды с удобными одноразовыми наушниками

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию, оплата при бронировании экскурсии)