Рязанская вкуснотень: путешествие из Москвы

Погулять по Рязани, оценить её главные вкусы и посетить дом учёного с дореволюционной обстановкой
Рязань — город с узнаваемым характером и собственным вкусом.

Мы пройдём по историческому центру и кремлёвским валам, рассмотрим деревянную архитектуру и главные памятники города.

А затем оценим гастрономические символы Рязанской земли: калинник и запатентованный чай из дикорастущих трав и рязанских грибов. Завершит день визит в дом-музей академика Павлова.
Описание экскурсии

Рязань — город деревянных теремков

Во время обзорной прогулки вы пройдёте по уютным кварталам исторического центра и увидите:

  • Соборную площадь и улицу Щедрина — улицу деревянных теремков
  • Нижний городской парк с Летним домом Дворянского собрания
  • резные деревянные особняки 18–19 веков
  • скульптуру «Грибы с глазами»
  • необычный памятник Сергею Есенину
  • храм Преображения Господня «Спас-на-Яру» на берегу Трубежа

Рязанский кремль

Вас ждёт прогулка по самому старому месту города, которое нередко называют русской Троей. Здесь вы:

  • подниметесь на земляные кремлёвские валы с видами на город и заречные дали
  • увидите ансамбль храмов и княжеских палат
  • познакомитесь с Успенским собором и 86-метровой соборной колокольней
  • осмотрите дворец князя Олега на месте древнего Княжьего двора

Калинник и чай с рязанским характером

Рядом с кремлём вы посетите кафе-галерею знаменитых актёров — атмосферное пространство с музейной экспозицией и интерьерами в стиле прошлых эпох.
Здесь вас ждёт (по желанию):

  • театрализованная дегустация рязанского калинника — воздушного пирожного с местными ягодами
  • запатентованный чай из дикорастущих трав и рязанских грибов
  • рассказ о рецепте и традициях в сопровождении хозяйки в народном костюме
  • возможность приобрести гастрономические сувениры

Помимо дегустации предусмотрен обед.

Дом академика Павлова

Завершит день визит в деревянный дом с мезонином, где прошло детство и юность Ивана Петровича Павлова — первого российского лауреата Нобелевской премии. В музее сохранилась подлинная обстановка: гостиная с роялем, столовая с чайным столом, семейные фотографии и предметы быта. Вы погрузитесь в атмосферу дореволюционного дома и узнаете о жизни и характере будущего учёного.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Во время экскурсии используются радиогиды с удобными одноразовыми наушниками
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию, оплата при бронировании экскурсии)

  • Обед — 960 ₽
  • Чаепитие с калинником — 960 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4780 ₽
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Перово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 1349 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными по цене.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Рязанская вкуснотень: путешествие из Москвы»

История со вкусом: необычные дома и бары на Чистых прудах 18+
Пешая
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
История со вкусом: необычные дома и бары на Чистых прудах 18+
Раскрыть исторические и гастрономические секреты в центре Москвы
Начало: У метро «Чистые пруды»
Завтра в 13:30
3 мая в 13:30
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Доходные дома: уют и роскошь столицы
Пешая
2 часа
146 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Доходные дома: уют и роскошь столицы
Прогулка по старым московским переулкам с посещением доходных домов. Узнайте об их истории, архитектуре и тайнах
Начало: У метро «Чистые пруды»
Расписание: во вторник в 18:00, в пятницу в 17:00, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
5 мая в 18:00
1665 ₽ за человека
Дом страхового общества «Россия» + квартира его архитектора
1.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Дом страхового общества «Россия» + квартира его архитектора
Рассмотреть один из самых известных доходных домов Москвы и зайти в гости к его создателю
Начало: У метро «Чистые пруды»
Завтра в 11:30
10 мая в 11:30
2499 ₽ за человека
В закоулках дореволюционной Москвы: Ивановская горка и Хитровка
Пешая
2 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
В закоулках дореволюционной Москвы: Ивановская горка и Хитровка
Прогуляться по улочкам исторического центра и ощутить колорит 19 века
Начало: У памятника Кириллу и Мефодию
Завтра в 15:30
3 мая в 15:30
1300 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
