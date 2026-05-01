Мы пройдём по историческому центру и кремлёвским валам, рассмотрим деревянную архитектуру и главные памятники города.
А затем оценим гастрономические символы Рязанской земли: калинник и запатентованный чай из дикорастущих трав и рязанских грибов. Завершит день визит в дом-музей академика Павлова.
Описание экскурсии
Рязань — город деревянных теремков
Во время обзорной прогулки вы пройдёте по уютным кварталам исторического центра и увидите:
- Соборную площадь и улицу Щедрина — улицу деревянных теремков
- Нижний городской парк с Летним домом Дворянского собрания
- резные деревянные особняки 18–19 веков
- скульптуру «Грибы с глазами»
- необычный памятник Сергею Есенину
- храм Преображения Господня «Спас-на-Яру» на берегу Трубежа
Рязанский кремль
Вас ждёт прогулка по самому старому месту города, которое нередко называют русской Троей. Здесь вы:
- подниметесь на земляные кремлёвские валы с видами на город и заречные дали
- увидите ансамбль храмов и княжеских палат
- познакомитесь с Успенским собором и 86-метровой соборной колокольней
- осмотрите дворец князя Олега на месте древнего Княжьего двора
Калинник и чай с рязанским характером
Рядом с кремлём вы посетите кафе-галерею знаменитых актёров — атмосферное пространство с музейной экспозицией и интерьерами в стиле прошлых эпох.
Здесь вас ждёт (по желанию):
- театрализованная дегустация рязанского калинника — воздушного пирожного с местными ягодами
- запатентованный чай из дикорастущих трав и рязанских грибов
- рассказ о рецепте и традициях в сопровождении хозяйки в народном костюме
- возможность приобрести гастрономические сувениры
Помимо дегустации предусмотрен обед.
Дом академика Павлова
Завершит день визит в деревянный дом с мезонином, где прошло детство и юность Ивана Петровича Павлова — первого российского лауреата Нобелевской премии. В музее сохранилась подлинная обстановка: гостиная с роялем, столовая с чайным столом, семейные фотографии и предметы быта. Вы погрузитесь в атмосферу дореволюционного дома и узнаете о жизни и характере будущего учёного.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе
- Во время экскурсии используются радиогиды с удобными одноразовыми наушниками
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию, оплата при бронировании экскурсии)
- Обед — 960 ₽
- Чаепитие с калинником — 960 ₽
Стоимость экскурсии
|Стандартный билет
|4780 ₽