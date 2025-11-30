«Москва без бань — не Москва», — писал Гиляровский. А главный «банный дворец» столицы — конечно же, Сандуновские бани.
Чего только не происходило здесь с 19 века: назначались встречи, вершились карьеры и даже судьбы, снимались фильмы.
И сейчас сюда можно прийти попариться или… на мою экскурсию, где вы с головой погрузитесь в историю легендарных Сандунов.
Описание экскурсии
Вы увидите
- банный комплекс
- доходный дом В. Фирсановой, который стал рекламой Сандуновских бань
- Высшие мужские разряды, куда и сегодня приходят любители лёгкого пара
А ещё вы узнаете:
- мелодраматичную историю Елизаветы и Силы Сандуновых, которая привела к строительству прекрасных бань
- об особенностях банных веников и Сандуновских бань
- чем отличается парение «по-пушкински» от парения «по-маяковски» и «по-шаляпински»
- кто из известных людей посещал бани ранее, а кто любит в них ходить сейчас
- какие фильмы снимали в Сандуновских банях
- что придумала владелица бань Вера Фирсанова, чтобы Фёдора Шаляпина не атаковали в банях поклонники
И многое другое!
Организационные детали
- Первые полчаса экскурсии мы проводим на улице, затем зайдём внутрь
- Во время экскурсии запрещены аудио- и видеосъёмка
- Экскурсия подходит детям старше 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кузнецкий мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 534 туристов
Я увлекаюсь архитектурой, театральным искусством, спортом, живописью, поэзией и литературой, люблю путешествовать. Как гид всегда стараюсь найти что-нибудь необычайно интересное, открыть для своих путешественников малоизученные районы, улочки и переулочки Москвы — поверьте, они таят массу увлекательных историй и впечатляющих архитектурных памятников! Многие мои экскурсии наполнены поэзий и музыкой, и у каждого экскурсионного маршрута есть своя изюминка!
