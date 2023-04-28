Секс в СССР
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Что вас ожидает:
- Переулки Сретенки
- Доходный дом Миансаровой
- Доходный дом 19 века купца Коптева
- Доходный дом полковника Смазина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Помните, как весь мир узнал, что «в СССР секса нет»? Выражение стало крылатым и породило не мало шуток. Но ведь, если задуматься, в советский период секса действительно не было: был «интим», «половые отношения», иногда случались «половые практики», но детей на протяжении 70 лет все равно находили в капусте или в клюве у пролетавшего мимо аиста.
Мы приглашаем вас в увлекательное, деликатное, чувственное путешествие в интимные истории Москвы от раскрепощенности 20хх до советского аскетизма более позднего периода.
Поверьте, нам есть чем вас удивить! На нашей экскурсии вы узнаете:
- Как сексуальная революция 20хх годов в мгновение разрушила все брачные устои, даровала женщинам свободу и вместе с тем передала ее «во всеобщее пользование».
- В красках расскажем об экспериментах и концепции «свободной любви», жизни в коммунах и домах свиданий.
- Как очень быстро сексуальная революция сменилась затяжным периодом аскетизма, а настольной книгой нового советского человека внезапно стали «12 половых заповедей пролетариата».
- Поговорим о деэротизации 30хх годов и как советскому государству удалось усмирить пыл сексуально освобожденной советской молодежи.
- Как в период оттепели 50хх советские женщины узнали, что нижнее белье бывает и без начеса.
- К чему привели 70 лет советского аскетизма.
- А еще поговорим об интимном: где знакомились, как флиртовали, что дарили и куда приглашали на свидание, о моде, юбках, чулках и, конечно, об «изделии №2».
Наш рассказ будет дополняться архивными материалами и уникальными фото. Ну а в конце экскурсии попробуем все таки ответить на коварный вопрос — был ли секс в СССР?
ВНИМАНИЕ: Мы просим оставить дома любую цензуру и несовершеннолетних детей. Берите с собой друзей, хорошее настроение и отправляйтесь с нами на исследование интимных тайн московских улиц.
Экскурсия проходит в мини-группе до 20 человек с использованием радиогидов. Просим обратить особое внимание: наша экскурсия строго 18+, не допускается присутствие на экскурсии детей младше 18 лет.
пятница, воскресенье, праздники
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида
- Что не входит
- Транспорт
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. Сухаревская, выход №2Завершение: м. Чистые пруды
- Когда и сколько длится?
- Когда: пятница, воскресенье, праздникиЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ: Мы просим оставить дома любую цензуру и несовершеннолетних детей. Берите с собой друзей, хорошее настроение и отправляйтесь с нами на исследование интимных тайн московских улиц.
- Экскурсия проходит в мини-группе до 20 человек с использованием радиогидов. Просим обратить особое внимание: наша экскурсия строго 18+, не допускается присутствие на экскурсии детей младше 18 лет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании