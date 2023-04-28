Помните, как весь мир узнал, что «в СССР секса нет»? Выражение стало крылатым и породило не мало шуток. Но ведь, если задуматься, в советский период секса действительно не было: был «интим», «половые отношения», иногда случались «половые практики», но детей на протяжении 70 лет все равно находили в капусте или в клюве у пролетавшего мимо аиста.

Мы приглашаем вас в увлекательное, деликатное, чувственное путешествие в интимные истории Москвы от раскрепощенности 20хх до советского аскетизма более позднего периода.

Поверьте, нам есть чем вас удивить! На нашей экскурсии вы узнаете:

Как сексуальная революция 20хх годов в мгновение разрушила все брачные устои, даровала женщинам свободу и вместе с тем передала ее «во всеобщее пользование».

В красках расскажем об экспериментах и концепции «свободной любви», жизни в коммунах и домах свиданий.

Как очень быстро сексуальная революция сменилась затяжным периодом аскетизма, а настольной книгой нового советского человека внезапно стали «12 половых заповедей пролетариата».

Поговорим о деэротизации 30хх годов и как советскому государству удалось усмирить пыл сексуально освобожденной советской молодежи.

Как в период оттепели 50хх советские женщины узнали, что нижнее белье бывает и без начеса.

К чему привели 70 лет советского аскетизма.

А еще поговорим об интимном: где знакомились, как флиртовали, что дарили и куда приглашали на свидание, о моде, юбках, чулках и, конечно, об «изделии №2».

Наш рассказ будет дополняться архивными материалами и уникальными фото. Ну а в конце экскурсии попробуем все таки ответить на коварный вопрос — был ли секс в СССР?

ВНИМАНИЕ: Мы просим оставить дома любую цензуру и несовершеннолетних детей. Берите с собой друзей, хорошее настроение и отправляйтесь с нами на исследование интимных тайн московских улиц.

Экскурсия проходит в мини-группе до 20 человек с использованием радиогидов. Просим обратить особое внимание: наша экскурсия строго 18+, не допускается присутствие на экскурсии детей младше 18 лет.