Сегодня проституция находится вне закона, а еще 100 лет назад это был вполне себе официальный бизнес, который контролировало государство. В каждом крупном городе были свои районы красных фонарей, был такой и в Москве. В районе современных станций метро Цветной бульвар и Трубная.

Между Сретенкой и Трубной улицами расположились несколько параллельных друг-другу переулков. Именно они и составляли злачный район Грачевка (по старому названию Трубной), по простому — район красных фонарей. Мы пройдемся по этим переулкам, измененным до неузнаваемости в советское время, и будем искать следы жриц любви и злачных притонов.

При Николае I проституция легализуется. Казне нужны были деньги, а продажные женщины существовали всегда, избавится от торговли телом не получилось еще ни у кого. Если не можешь устранить — возглавь. Вводится обязательный учет проституток, который осуществляет полиция. В Москве это делала Сретенская полицейская часть, по этому большое количество домов терпимости строилось не далеко.

Девки делились по классам: кто-то работал прямо на улице, кто-то заводил клиента на койку в комнате с другими девушками, а у самых дорогих были свои апартаменты в усадьбах. Мы поговорим сколько зарабатывали и чем отличались девушки, можно ли было выйти из бизнеса и остаться живой, и, конечно, как туда попадали.

Поговорим о типах заведений: от низкопробных при трактирах до бдсм клубов. Коснемся и тех, кто торговал не секс услугами: опиумные и другие наркотические притоны здесь тоже были. Ну и без гей-клуба никуда.

И на десерт, я покажу артефакт, связанный с тематикой экскурсии, приехавший из Парижа.