Московский квартал красных фонарей

Сегодня проституция находится вне закона, а еще 100 лет назад это был вполне себе официальный...

Сегодня проституция находится вне закона, а еще 100 лет назад это был вполне себе официальный бизнес, который контролировало государство.

В каждом крупном городе были свои районы красных фонарей, был такой и в Москве.

В районе современных станций метро Цветной бульвар и Трубная.

Мы пройдемся по этим переулкам, измененным до неузнаваемости в советское время, и будем искать следы жриц любви и злачных притонов.
Московский квартал красных фонарей
Московский квартал красных фонарей
Московский квартал красных фонарей
Московский квартал красных фонарей

Что вы увидите 🤩

  • Трубная площадь
  • ресторан "Эрмитаж" Люсьена Оливье
  • дом Петра Сысоева
  • дом терпимости Руднева
  • дом терпимости Арбузова
  • дом А. П. Чехова
Сегодня проституция находится вне закона, а еще 100 лет назад это был вполне себе официальный бизнес, который контролировало государство. В каждом крупном городе были свои районы красных фонарей, был такой и в Москве. В районе современных станций метро Цветной бульвар и Трубная.
Между Сретенкой и Трубной улицами расположились несколько параллельных друг-другу переулков. Именно они и составляли злачный район Грачевка (по старому названию Трубной), по простому — район красных фонарей. Мы пройдемся по этим переулкам, измененным до неузнаваемости в советское время, и будем искать следы жриц любви и злачных притонов.
При Николае I проституция легализуется. Казне нужны были деньги, а продажные женщины существовали всегда, избавится от торговли телом не получилось еще ни у кого. Если не можешь устранить — возглавь. Вводится обязательный учет проституток, который осуществляет полиция. В Москве это делала Сретенская полицейская часть, по этому большое количество домов терпимости строилось не далеко.
Девки делились по классам: кто-то работал прямо на улице, кто-то заводил клиента на койку в комнате с другими девушками, а у самых дорогих были свои апартаменты в усадьбах. Мы поговорим сколько зарабатывали и чем отличались девушки, можно ли было выйти из бизнеса и остаться живой, и, конечно, как туда попадали.
Поговорим о типах заведений: от низкопробных при трактирах до бдсм клубов. Коснемся и тех, кто торговал не секс услугами: опиумные и другие наркотические притоны здесь тоже были. Ну и без гей-клуба никуда.
И на десерт, я покажу артефакт, связанный с тематикой экскурсии, приехавший из Парижа.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Где начинаем и завершаем
Начало: Трубная площадь, памятник Солдатам правопорядка
Завершение: Трубная улица, 25к1
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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по запросу

Катерина С.
Катерина С.
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