Экскурсия по Москве раскрывает историю столичных брендов и их создателей.
Прогулка начинается с ресторанов и аптек, проходит через театры и банные комплексы, завершается у метро «Трубная». Узнайте о первопечатнике Иване Фёдорове, поваре Люсьене Оливье и других знаменитостях. Маршрут длиной 2,5 км с пологими подъёмами. Детям до 12 лет может быть неинтересно
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать историю московских брендов
- 🏛️ Посетить знаковые места столицы
- 👨🍳 Услышать о знаменитых москвичах
- 🏙️ Прогуляться по историческим улицам
- 🎭 Увидеть театры и культурные объекты
Что можно увидеть
- Славянский базар
- Аптека Феррейна
- Проезд братьев Третьяковых
- Центральный Детский магазин
- Памятник Ивану Фёдорову
- Гостиница «Метрополь»
- Театральная площадь
- Большой театр
- Малый театр
- ЦУМ
- Дом Союзов
- Первая московская электростанция
- Ресторан «Яр»
- Всесоюзный Дом моделей
- Пассаж Сан-Галли
- Торговый дом Депре
- Банк России
- Сандуновские бани
- Ресторан «Эрмитаж»
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Здания, в которых находились ресторан «Славянский базар» и аптека Феррейна.
- Уникальный проезд братьев Третьяковых.
- Центральный Детский магазин, памятник Ивану Фёдорову, гостиницу «Метрополь».
- Театральную площадь, Большой театр, Малый театр и ЦУМ.
- Дом Союзов и первую московскую электростанцию на Большой Дмитровке.
- Бывшие ресторан «Яр», Всесоюзный Дом моделей и пассаж Сан-Галли.
- Здание, в котором находился торговый дом Депре.
- Главное здание Банка России.
- Комплекс Сандуновских бань.
- Здание ресторана «Эрмитаж», в котором творил Люсьен Оливье.
Вы узнаете:
- Историю московских брендов, включая личные.
- Факты о первопечатнике Иване Фёдорове и поваре Люсьене Оливье.
- Зачем в Москву приезжал Карл Сименс.
- Какая гостиница была изображена на этикетке крепкого напитка.
- Чем демонстраторы одежды в СССР отличались от современных моделей.
- Какие романтические и драматические события происходили в жизни владельцев Сандуновских бань.
Организационные детали
- Протяженность маршрута 2,5 км, в некоторых местах пологие подъёмы.
- Экскурсия заканчивается неподалёку от метро «Трубная».
- Детям до 12 лет материал может быть неинтересен.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|650 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1822 туристов
Люблю историю Москвы, стараюсь находить новые, неизвестные широкой публике факты и рассказывать небанальные истории. Считаю, что экскурсовод должен быть отчасти актёром, что экскурсия должна давать положительные эмоции, вызывать улыбки, а
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
А
Александра
29 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Я ранее не была на экскурсиях Дмитрия, очень понравилась его подача, интересные рассказы, будто и правда проносишься сквозь века. На экскурсию попала вечером, уставшая после работы, а домой приехала в прекрасном настроении! Спасибо, Дмитрий!
Ирина
20 окт 2025
Экскурсия рассчитана на мини-группу, но больше никого не было, Дмитрий провел ее в индивидуальном формате, за что спасибо!
Т
Тамрико
16 окт 2025
Понравилось всё! Спасибо за столь увлекательную и познавательную экскурсию!
Татьяна
8 окт 2025
Это моя вторая экскурсия у Дмитрий! Потрясающе. Очень интересно слушать. История буквально оживает на глазах
Лариса
5 окт 2025
Рекомендуем
Екатерина
29 сен 2025
Очень понравилась экскурсия с Дмитрием, узнали много фактов о зданиях и их бывших владельцах) Он буквально погружает в события прошлого, рассказывает очень интересно. Обязательно пойдем еще на другие экскурсии с этим гидом, спасибо!
Евгения
25 сен 2025
Дмитрий прекрасный рассказчик, чудесная прогулка по центру Москвы. Даже кто прекрасно знаком с центром, интересно посмотреть на здания с другой стороны.
Е
Екатерина
23 сен 2025
Шикарная экскурсия и просто невероятный гид!
А
Александр
8 сен 2025
Сегодня гуляли с Дмитрием на экскурсии "Московские бренды". Хочу заявить, что это одна из лучших экскурсий за последние 2 года. Дмитрий чрезвычайно интересный и красноречивый гид. На столько интересная и
Анисия
4 сен 2025
Понравилось, второй раз у Дмитрия на экскурсии. Много интересных фактов, прошлись по не обычным местам
Е
Екатерина
30 авг 2025
Экскурсия была интересная: экскурсовод всегда рассказывал захватывающие внимания истории, так что скучать не приходилось. Правда, на улицах было шумно, но это центр Москвы. Дмитрий был с микрофоном, так что всё было слышно.
С
Светлана
25 авг 2025
Это уже вторая экскурсия с Дмитрием, которую я посетила. Дмитрий превосходно проводит экскурсии. Преподносит материал так, что его ИСКРЕННЕ ИНТЕРЕСНО СЛУШАТЬ. И не приходится делать вид, что, типо, да, интересно.
Л
Любовь
21 авг 2025
На днях были с подругой на экскурсии "Московские бренды" с Дмитрием. Описываю в нескольких предложениях наши впечатления:
- Прекрасный экскурсовод с глубокими знаниями, хорошей речью и подачей материала
- Хорошо построенный маршрут с выдающимися объектами московской архитектуры разных лет
- Не почувствовалось сильной усталости от "стояния на одном месте", хорошая динамика в передвижениях👌
Благодарим Дмитрия за прекрасно проведённое время и интересный рассказ!
Н
Наталья
21 авг 2025
Отличная экскурсия с прекрасным рассказчиком!
С
Светлана
20 авг 2025
Уже вторая экскурсия с Дмитрием. Великолепный гид, два часа пролетели незаметно, хотелось ещё и ещё слушать. Всем советую однозначно эту экскурсию!
