Московские бренды: от Оливье до «Метрополя»

Погрузитесь в историю Москвы через призму её брендов и людей, создавших их. Пройдите по знаковым местам и узнайте о знаменитых москвичах
Экскурсия по Москве раскрывает историю столичных брендов и их создателей.

Прогулка начинается с ресторанов и аптек, проходит через театры и банные комплексы, завершается у метро «Трубная». Узнайте о первопечатнике Иване Фёдорове, поваре Люсьене Оливье и других знаменитостях. Маршрут длиной 2,5 км с пологими подъёмами. Детям до 12 лет может быть неинтересно
5
24 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать историю московских брендов
  • 🏛️ Посетить знаковые места столицы
  • 👨‍🍳 Услышать о знаменитых москвичах
  • 🏙️ Прогуляться по историческим улицам
  • 🎭 Увидеть театры и культурные объекты
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя20
ноя21
ноя22
ноя23
ноя
Время начала: 15:30, 19:00, 19:45, 20:30

Что можно увидеть

  • Славянский базар
  • Аптека Феррейна
  • Проезд братьев Третьяковых
  • Центральный Детский магазин
  • Памятник Ивану Фёдорову
  • Гостиница «Метрополь»
  • Театральная площадь
  • Большой театр
  • Малый театр
  • ЦУМ
  • Дом Союзов
  • Первая московская электростанция
  • Ресторан «Яр»
  • Всесоюзный Дом моделей
  • Пассаж Сан-Галли
  • Торговый дом Депре
  • Банк России
  • Сандуновские бани
  • Ресторан «Эрмитаж»

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Здания, в которых находились ресторан «Славянский базар» и аптека Феррейна.
  • Уникальный проезд братьев Третьяковых.
  • Центральный Детский магазин, памятник Ивану Фёдорову, гостиницу «Метрополь».
  • Театральную площадь, Большой театр, Малый театр и ЦУМ.
  • Дом Союзов и первую московскую электростанцию на Большой Дмитровке.
  • Бывшие ресторан «Яр», Всесоюзный Дом моделей и пассаж Сан-Галли.
  • Здание, в котором находился торговый дом Депре.
  • Главное здание Банка России.
  • Комплекс Сандуновских бань.
  • Здание ресторана «Эрмитаж», в котором творил Люсьен Оливье.

Вы узнаете:

  • Историю московских брендов, включая личные.
  • Факты о первопечатнике Иване Фёдорове и поваре Люсьене Оливье.
  • Зачем в Москву приезжал Карл Сименс.
  • Какая гостиница была изображена на этикетке крепкого напитка.
  • Чем демонстраторы одежды в СССР отличались от современных моделей.
  • Какие романтические и драматические события происходили в жизни владельцев Сандуновских бань.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута 2,5 км, в некоторых местах пологие подъёмы.
  • Экскурсия заканчивается неподалёку от метро «Трубная».
  • Детям до 12 лет материал может быть неинтересен.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1822 туристов
Люблю историю Москвы, стараюсь находить новые, неизвестные широкой публике факты и рассказывать небанальные истории. Считаю, что экскурсовод должен быть отчасти актёром, что экскурсия должна давать положительные эмоции, вызывать улыбки, а
читать дальше

не просто сообщать об объектах показа. Работал на выставках «Орудия наказания Средневековья» и «Сокровища гробницы Тутанхамона». Стиль подачи весьма нравился гостям, о чём они и рассказали в книгах отзывов:) Приходите на мои пешеходные экскурсии по Москве. Будет интересно и весело.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Татьяна)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Татьяна)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Татьяна)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Татьяна)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Татьяна)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Татьяна)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Татьяна)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Лариса)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Лариса)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Лариса)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Екатерина)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Екатерина)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Екатерина)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Екатерина)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Екатерина)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Екатерина)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Екатерина)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Екатерина)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Екатерина)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Екатерина)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Евгения)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Евгения)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Евгения)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Евгения)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Евгения)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Евгения)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Марина)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Валентина)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Валентина)Московские бренды: от Оливье до «Метрополя» (Валентина)
А
Александра
29 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Я ранее не была на экскурсиях Дмитрия, очень понравилась его подача, интересные рассказы, будто и правда проносишься сквозь века. На экскурсию попала вечером, уставшая после работы, а домой приехала в прекрасном настроении! Спасибо, Дмитрий!
Ирина
Ирина
20 окт 2025
Экскурсия рассчитана на мини-группу, но больше никого не было, Дмитрий провел ее в индивидуальном формате, за что спасибо!
Экскурсия поверхностная, рассчитана на приезжих или людей, которые крайне редко бывают в центральных
читать дальше

районах Москвы и историей города не особенно интересуются.
Маршрут не длинный, подойдет для большинства экскурсантов и при хорошей погоде это вполне приятная прогулка.
"Портфель экскурсовода" слабый, состоит из черно-белых ксерокопий и распечаток из Интернета. Ничего нового не узнала. Все объекты показа освещены схематично, не вся информация корректна (возможно мы пользовались разными источниками информации). На вопрос о первоисточниках ответ восхитил:"Узнаю из рассказов местных жителей". Wow!

Т
Тамрико
16 окт 2025
Понравилось всё! Спасибо за столь увлекательную и познавательную экскурсию!
Татьяна
Татьяна
8 окт 2025
Это моя вторая экскурсия у Дмитрий! Потрясающе. Очень интересно слушать. История буквально оживает на глазах
Спасибо Вам огромное!!!!
Лариса
Лариса
5 окт 2025
Рекомендуем
Екатерина
Екатерина
29 сен 2025
Очень понравилась экскурсия с Дмитрием, узнали много фактов о зданиях и их бывших владельцах) Он буквально погружает в события прошлого, рассказывает очень интересно. Обязательно пойдем еще на другие экскурсии с этим гидом, спасибо!
Евгения
Евгения
25 сен 2025
Дмитрий прекрасный рассказчик, чудесная прогулка по центру Москвы. Даже кто прекрасно знаком с центром, интересно посмотреть на здания с другой стороны.
Экскурсия начата во время, окончена тоже. Материал интересный и не обычный. Во время экскурсии Дмитрий показывал исторические фото. Гостей на экскурсии было всего 6 человек, очень комфортный формат. Спасибо за чудесную прогулку осенним днём по центру прекрасной столицы.
Е
Екатерина
23 сен 2025
Шикарная экскурсия и просто невероятный гид!
Рекомендую! Узнала много интересных фактов, было невероятно увлекательно!
А
Александр
8 сен 2025
Сегодня гуляли с Дмитрием на экскурсии "Московские бренды". Хочу заявить, что это одна из лучших экскурсий за последние 2 года. Дмитрий чрезвычайно интересный и красноречивый гид. На столько интересная и
читать дальше

живая подача, что жалко даже 15 секунд, чтобы перекинуться парой фраз с попутчицей, чтобы поделиться впечатлением от увиденного и услышанного во время прогулки. Маршрут грамотно продуман, факты о местах преподносятся интересно, живо и с юморком иногда. В общем, настоятельно рекомендую прогулки с Дмитрием. Не пожалеете!

Анисия
Анисия
4 сен 2025
Понравилось, второй раз у Дмитрия на экскурсии. Много интересных фактов, прошлись по не обычным местам
Е
Екатерина
30 авг 2025
Экскурсия была интересная: экскурсовод всегда рассказывал захватывающие внимания истории, так что скучать не приходилось. Правда, на улицах было шумно, но это центр Москвы. Дмитрий был с микрофоном, так что всё было слышно.
С
Светлана
25 авг 2025
Это уже вторая экскурсия с Дмитрием, которую я посетила. Дмитрий превосходно проводит экскурсии. Преподносит материал так, что его ИСКРЕННЕ ИНТЕРЕСНО СЛУШАТЬ. И не приходится делать вид, что, типо, да, интересно.
читать дальше

Излагает материал доходчиво, ясно, внятно, понятно, с элементами юмора местами, всю эксурсию держит публику в заинтересованности излагаемого материала. Всю экскурсию находишься в заинтересованности, восхищении, потрясающем настроении. И что не мало важно, эскурсия так же проходит в душевности. Душевно, комфортно.
Всем рекомендую посещать экскурсии с Дмитрием. Здесь на трипстере представлены три экскурсии Дмитрия. Но у него есть еще: в телеграмме и в контакте. Когда будете на экскурсии у Дмитрия, то не забудьте спросить про эти странички, чтобы подписаться.

Л
Любовь
21 авг 2025
На днях были с подругой на экскурсии "Московские бренды" с Дмитрием. Описываю в нескольких предложениях наши впечатления:

- Прекрасный экскурсовод с глубокими знаниями, хорошей речью и подачей материала
- Хорошо построенный маршрут с выдающимися объектами московской архитектуры разных лет
- Не почувствовалось сильной усталости от "стояния на одном месте", хорошая динамика в передвижениях👌

Благодарим Дмитрия за прекрасно проведённое время и интересный рассказ!
Н
Наталья
21 авг 2025
Отличная экскурсия с прекрасным рассказчиком!
С
Светлана
20 авг 2025
Уже вторая экскурсия с Дмитрием. Великолепный гид, два часа пролетели незаметно, хотелось ещё и ещё слушать. Всем советую однозначно эту экскурсию!

