А Александра Прекрасная экскурсия! Я ранее не была на экскурсиях Дмитрия, очень понравилась его подача, интересные рассказы, будто и правда проносишься сквозь века. На экскурсию попала вечером, уставшая после работы, а домой приехала в прекрасном настроении! Спасибо, Дмитрий!

Ирина

Экскурсия поверхностная, рассчитана на приезжих или людей, которые крайне редко бывают в центральных читать дальше районах Москвы и историей города не особенно интересуются.

Маршрут не длинный, подойдет для большинства экскурсантов и при хорошей погоде это вполне приятная прогулка.

"Портфель экскурсовода" слабый, состоит из черно-белых ксерокопий и распечаток из Интернета. Ничего нового не узнала. Все объекты показа освещены схематично, не вся информация корректна (возможно мы пользовались разными источниками информации). На вопрос о первоисточниках ответ восхитил:"Узнаю из рассказов местных жителей". Wow! Экскурсия рассчитана на мини-группу, но больше никого не было, Дмитрий провел ее в индивидуальном формате, за что спасибо!

Т Тамрико Понравилось всё! Спасибо за столь увлекательную и познавательную экскурсию!

Татьяна Это моя вторая экскурсия у Дмитрий! Потрясающе. Очень интересно слушать. История буквально оживает на глазах

Спасибо Вам огромное!!!!

Лариса Рекомендуем

Екатерина Очень понравилась экскурсия с Дмитрием, узнали много фактов о зданиях и их бывших владельцах) Он буквально погружает в события прошлого, рассказывает очень интересно. Обязательно пойдем еще на другие экскурсии с этим гидом, спасибо!

Евгения Дмитрий прекрасный рассказчик, чудесная прогулка по центру Москвы. Даже кто прекрасно знаком с центром, интересно посмотреть на здания с другой стороны.

Экскурсия начата во время, окончена тоже. Материал интересный и не обычный. Во время экскурсии Дмитрий показывал исторические фото. Гостей на экскурсии было всего 6 человек, очень комфортный формат. Спасибо за чудесную прогулку осенним днём по центру прекрасной столицы.

Е Екатерина Шикарная экскурсия и просто невероятный гид!

Рекомендую! Узнала много интересных фактов, было невероятно увлекательно!

Сегодня гуляли с Дмитрием на экскурсии "Московские бренды". Хочу заявить, что это одна из лучших экскурсий за последние 2 года. Дмитрий чрезвычайно интересный и красноречивый гид. На столько интересная и живая подача, что жалко даже 15 секунд, чтобы перекинуться парой фраз с попутчицей, чтобы поделиться впечатлением от увиденного и услышанного во время прогулки. Маршрут грамотно продуман, факты о местах преподносятся интересно, живо и с юморком иногда. В общем, настоятельно рекомендую прогулки с Дмитрием. Не пожалеете!

Анисия Понравилось, второй раз у Дмитрия на экскурсии. Много интересных фактов, прошлись по не обычным местам

Е Екатерина Экскурсия была интересная: экскурсовод всегда рассказывал захватывающие внимания истории, так что скучать не приходилось. Правда, на улицах было шумно, но это центр Москвы. Дмитрий был с микрофоном, так что всё было слышно.

С Светлана читать дальше Излагает материал доходчиво, ясно, внятно, понятно, с элементами юмора местами, всю эксурсию держит публику в заинтересованности излагаемого материала. Всю экскурсию находишься в заинтересованности, восхищении, потрясающем настроении. И что не мало важно, эскурсия так же проходит в душевности. Душевно, комфортно.

Всем рекомендую посещать экскурсии с Дмитрием. Здесь на трипстере представлены три экскурсии Дмитрия. Но у него есть еще: в телеграмме и в контакте. Когда будете на экскурсии у Дмитрия, то не забудьте спросить про эти странички, чтобы подписаться. Это уже вторая экскурсия с Дмитрием, которую я посетила. Дмитрий превосходно проводит экскурсии. Преподносит материал так, что его ИСКРЕННЕ ИНТЕРЕСНО СЛУШАТЬ. И не приходится делать вид, что, типо, да, интересно.

Л Любовь На днях были с подругой на экскурсии "Московские бренды" с Дмитрием. Описываю в нескольких предложениях наши впечатления:



- Прекрасный экскурсовод с глубокими знаниями, хорошей речью и подачей материала

- Хорошо построенный маршрут с выдающимися объектами московской архитектуры разных лет

- Не почувствовалось сильной усталости от "стояния на одном месте", хорошая динамика в передвижениях👌



Благодарим Дмитрия за прекрасно проведённое время и интересный рассказ!

Н Наталья Отличная экскурсия с прекрасным рассказчиком!