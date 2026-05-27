Селигер становится ближе: из Москвы в Осташков и Нилову пустынь

Пройти по улицам столицы селигерского края и прикоснуться к истории монастыря
Откройте для себя Селигер — край прозрачных вод и нетронутых лесов, где природа и история сливаются воедино. Вы прогуляетесь по Осташкову, где дома с мезонинами напоминают о временах Екатерины Великой. Затем отправитесь к древнему монастырю, куда веками стекаются паломники. Проезд по скоростной трассе сделает день комфортным, а рассказы гида — интересным.
Описание экскурсии

Осташков (~ 1 ч)
Вы прогуляетесь по городу, который по легенде основал рыбак Осташко. Гид покажет планировку, которую утвердила Екатерина Великая. Вы увидите:

  • Вознесенский собор, похожий на алый терем
  • колокольню утраченной Спасской церкви
  • пожарную каланчу
  • церковь Воскресения Христова XVII века с искусной иконописью
  • уютные дома с узорчатыми мезонинами, затейливые ворота с резьбой, бульвар с аркой и рядами белых берёз

Нилова пустынь (~ 2 ч)
Вы осмотрите шесть храмов острова, каждый из которых звучит по-своему:

  • торжественный Богоявленский собор с пятью золотыми куполами
  • изящный надвратный храм преподобного Нила
  • Петропавловскую церковь с резным иконостасом
  • Крестовоздвиженский храм с фресками, которыми любовался Александр I

Вас ждёт подъём на 36-метровую колокольню, откуда откроется панорама Селигера. После экскурсии будет полчаса свободного времени, чтобы посетить монастырские мастерские: свечной, молочный и столярный цеха, а также купить свежую продукцию с пасеки, фермы или рыболовецкой бригады.

Вы узнаете:

  • как ледник 20 000 лет назад сформировал озёрную систему с 250 водоёмами, 200 островами и 500 километрами береговой линии
  • как рыболовный промысел определил судьбу Осташкова
  • почему три серебряные рыбы поселились на гербе города
  • почему Нило-Столобенский монастырь стал духовным центром региона
  • и многое другое

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, экскурсионная программа
  • В пути вы проведёте ~ 10 ч. Значительная часть пройдёт по скоростной автомобильной дороге М11
  • Обед в кафе оплачивается дополнительно — 800 ₽ (оплата при покупке экскурсии)
  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и вышлем ссылку для оплаты оставшейся части экскурсии
  • Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый5200 ₽
Пенсионеры5150 ₽
Дети от 6 до 16 лет5150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ уже 10 лет. Совместно с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаю вас на чашку кофе на краю
Безымянного каньона в Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра им. Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса? До встречи на маршруте!

