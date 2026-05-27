Откройте для себя Селигер — край прозрачных вод и нетронутых лесов, где природа и история сливаются воедино. Вы прогуляетесь по Осташкову, где дома с мезонинами напоминают о временах Екатерины Великой. Затем отправитесь к древнему монастырю, куда веками стекаются паломники. Проезд по скоростной трассе сделает день комфортным, а рассказы гида — интересным.
Описание экскурсии
Осташков (~ 1 ч)
Вы прогуляетесь по городу, который по легенде основал рыбак Осташко. Гид покажет планировку, которую утвердила Екатерина Великая. Вы увидите:
- Вознесенский собор, похожий на алый терем
- колокольню утраченной Спасской церкви
- пожарную каланчу
- церковь Воскресения Христова XVII века с искусной иконописью
- уютные дома с узорчатыми мезонинами, затейливые ворота с резьбой, бульвар с аркой и рядами белых берёз
Нилова пустынь (~ 2 ч)
Вы осмотрите шесть храмов острова, каждый из которых звучит по-своему:
- торжественный Богоявленский собор с пятью золотыми куполами
- изящный надвратный храм преподобного Нила
- Петропавловскую церковь с резным иконостасом
- Крестовоздвиженский храм с фресками, которыми любовался Александр I
Вас ждёт подъём на 36-метровую колокольню, откуда откроется панорама Селигера. После экскурсии будет полчаса свободного времени, чтобы посетить монастырские мастерские: свечной, молочный и столярный цеха, а также купить свежую продукцию с пасеки, фермы или рыболовецкой бригады.
Вы узнаете:
- как ледник 20 000 лет назад сформировал озёрную систему с 250 водоёмами, 200 островами и 500 километрами береговой линии
- как рыболовный промысел определил судьбу Осташкова
- почему три серебряные рыбы поселились на гербе города
- почему Нило-Столобенский монастырь стал духовным центром региона
- и многое другое
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, экскурсионная программа
- В пути вы проведёте ~ 10 ч. Значительная часть пройдёт по скоростной автомобильной дороге М11
- Обед в кафе оплачивается дополнительно — 800 ₽ (оплата при покупке экскурсии)
- После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и вышлем ссылку для оплаты оставшейся части экскурсии
- Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций
- С вами будет гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|5200 ₽
|Пенсионеры
|5150 ₽
|Дети от 6 до 16 лет
|5150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ уже 10 лет. Совместно с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаю вас на чашку кофе на краю
