Мы отправимся в две интереснейшие локации, чтобы сравнить их на контрасте и обнаружить преемственность. Посетим ренессансно-готический особняк Анны-Луизы Леман, а затем — сталинский Дом архитектора.
Найдём переклички в эстетике, проведём параллели и отыщем неочевидные связи между домашней уютной готикой и партийным пафосом строгого ампира.
Найдём переклички в эстетике, проведём параллели и отыщем неочевидные связи между домашней уютной готикой и партийным пафосом строгого ампира.
Описание экскурсии
- Мы пройдёмся по особняку Анны-Луизы Леман: заглянем в самые интересные комнаты и поднимемся на второй этаж по роскошной деревянной лестнице.
- Рассмотрим редкую мебель от Шмидта — поставщика императора, московских князей и самых зажиточных купцов страны.
- Увидим уникальные дубовые двери, каких в Москве — наперечёт.
- Зайдём в кабинет к советскому архитектору с неоднозначной репутацией.
- Узнаем, куда кинул старинное письмо старинный почтальон.
- Пройдём там, где проходила Заха Хадид — одна из известнейших архитекторов 21 века.
- Поищем в особняке потайную дверцу — только тссс!
Разберёмся:
- Как готические окна оказались в одном доме с женщинами-торшерами
- Зачем в особняке столько имитаций: вместо мрамора — псевдомрамор, вместо дерева — псевдодерево
- Для чего захаживали в особняк Лев Троцкий и французы
- Зачем на Доме архитектора нарисован генплан Москвы (лишь попытаемся проникнуть в эту тайну)
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2399 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У особняка Леман (дом архитектора)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 5798 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во Франции, Великобритании, разных российских городах
Отзывы и рейтинг
0
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В
все отлично
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Экскурсия состоит из двух частей - уличная и в помещении Центрального Дома Архитектора, располагающегося в особняке Леман.
Первый гид был от «Города&люди». С Олесей Кануркиной я уже встречалась на других экскурсиях,
Первый гид был от «Города&люди». С Олесей Кануркиной я уже встречалась на других экскурсиях,
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Е
Экскурсия прошла совершенно замечательно. Удалось посмотреть все доступные интерьеры особняка Леман и Дома архитектора. Экскурсовод Наталия Ивановна рассказывала совершенно замечательно. Чувствуется любовь к зданию и теме экскурсии.
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