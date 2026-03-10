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грамотная, знающая своё дело, ответит на возникшие вопросы. Приятно её слушать.

Внутри особняка повествование вела Наталья Ивановна Никитина. Её можно слушать бесконечно! Сказать, что это было интересно, ничего не сказать! Это было просто шедеврально! Два с лишним часа пролетели незаметно. Мы узнали и об обитателях особняка, и об исторических событиях происходящих в России и Европе, и об архитектуре. Бесподобно!