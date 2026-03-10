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Шик двух эпох: особняк Леман и Дом архитектора

Групповая экскурсия с гидом-архитектором в два непохожих (на первый взгляд) исторических здания
Мы отправимся в две интереснейшие локации, чтобы сравнить их на контрасте и обнаружить преемственность. Посетим ренессансно-готический особняк Анны-Луизы Леман, а затем — сталинский Дом архитектора.

Найдём переклички в эстетике, проведём параллели и отыщем неочевидные связи между домашней уютной готикой и партийным пафосом строгого ампира.
Шик двух эпох: особняк Леман и Дом архитектора
Шик двух эпох: особняк Леман и Дом архитектора
Шик двух эпох: особняк Леман и Дом архитектора

Описание экскурсии

  • Мы пройдёмся по особняку Анны-Луизы Леман: заглянем в самые интересные комнаты и поднимемся на второй этаж по роскошной деревянной лестнице.
  • Рассмотрим редкую мебель от Шмидта — поставщика императора, московских князей и самых зажиточных купцов страны.
  • Увидим уникальные дубовые двери, каких в Москве — наперечёт.
  • Зайдём в кабинет к советскому архитектору с неоднозначной репутацией.
  • Узнаем, куда кинул старинное письмо старинный почтальон.
  • Пройдём там, где проходила Заха Хадид — одна из известнейших архитекторов 21 века.
  • Поищем в особняке потайную дверцу — только тссс!

Разберёмся:

  • Как готические окна оказались в одном доме с женщинами-торшерами
  • Зачем в особняке столько имитаций: вместо мрамора — псевдомрамор, вместо дерева — псевдодерево
  • Для чего захаживали в особняк Лев Троцкий и французы
  • Зачем на Доме архитектора нарисован генплан Москвы (лишь попытаемся проникнуть в эту тайну)

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2399 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У особняка Леман (дом архитектора)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 5798 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во Франции, Великобритании, разных российских городах
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— но Москва всегда была в наших сердцах. Поэтому мы снова здесь и готовы провести вас по тайным улочкам и величественным проспектам, помочь разгадать загадки знаковых построек и почувствовать себя немного ближе к этому бесконечно интересному городу.

Отзывы и рейтинг

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все отлично
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Юлия
Экскурсия состоит из двух частей - уличная и в помещении Центрального Дома Архитектора, располагающегося в особняке Леман.
Первый гид был от «Города&люди». С Олесей Кануркиной я уже встречалась на других экскурсиях,
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грамотная, знающая своё дело, ответит на возникшие вопросы. Приятно её слушать.
Внутри особняка повествование вела Наталья Ивановна Никитина. Её можно слушать бесконечно! Сказать, что это было интересно, ничего не сказать! Это было просто шедеврально! Два с лишним часа пролетели незаметно. Мы узнали и об обитателях особняка, и об исторических событиях происходящих в России и Европе, и об архитектуре. Бесподобно!

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Е
Экскурсия прошла совершенно замечательно. Удалось посмотреть все доступные интерьеры особняка Леман и Дома архитектора. Экскурсовод Наталия Ивановна рассказывала совершенно замечательно. Чувствуется любовь к зданию и теме экскурсии.
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