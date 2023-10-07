Узнать о разработках гениального инженера и осознать масштаб его личности
Многим известна Шуховская башня на Шаболовке (её мы на экскурсии не посещаем), но мало кто знает, какое влияние оказал Владимир Григорьевич на развитие многих отраслей промышленности.
На прогулке по центру города — от ГУМа до Сретенского бульвара — я расскажу о великом изобретателе, архитекторе, учёном.
И покажу, какие удивительные проекты могут появляться при «правильном» тандеме исполнителя и предпринимателя.
На прогулке по центру города — от ГУМа до Сретенского бульвара — я расскажу о великом изобретателе, архитекторе, учёном.
И покажу, какие удивительные проекты могут появляться при «правильном» тандеме исполнителя и предпринимателя.
Ближайшие даты:
7
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8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Как гид и специалист нефтегазовой отрасли с 15-летним опытом, я доступно и подробно расскажу о талантливых разработках Владимира Григорьевича.
- Разберёмся в устройстве арочных перекрытий крыш пассажей на примерах ГУМа, Петровского пассажа и Метрополя.
- Отыщем похожие на шуховские конструкции крыш в центре Москвы и выясним, где «правда», а где «вымысел».
- Проследим эволюцию инженерной мысли Шухова в проектах светопроницаемых крыш.
- Поговорим о «системе Шухова» и Нижегородской выставке в 1896 году.
- Вы познакомитесь с основными достижениями великого изобретателя в области науки и техники (форсунка, котлы).
- И осознаете степень влияния Шухова на современную нефтяную отрасль.
Мы начнём у ГУМа, прогуляемся до улицы Петровка, пройдёмся по Кузнецкому мосту, пересечём Большую Лубянку, продолжим идти по Мясницкой улице и закончим у памятника Шухову на Сретенском бульваре. Я покажу сооружения инженера и архитектора, а также контору, где он работал, и дом, где он жил.
Организационные детали
- Нам предстоит 2,5-часовая пешая прогулка — позаботьтесь об удобной обуви
- Дополнительных расходов по пути не предвидится
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Красной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Меня зовут Анна. Я москвичка в 3-м поколении. Очень люблю свой город и дышу с ним в унисон. Являюсь специалистом нефтегазовой отрасли с 15-летним стажем. Выпускница Школы гида «Глазами инженера». На экскурсиях я рассказываю о развитии промышленности и капиталов в 18-20 веках.
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