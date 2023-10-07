Многим известна Шуховская башня на Шаболовке (её мы на экскурсии не посещаем), но мало кто знает, какое влияние оказал Владимир Григорьевич на развитие многих отраслей промышленности. На прогулке по центру города — от ГУМа до Сретенского бульвара — я расскажу о великом изобретателе, архитекторе, учёном. И покажу, какие удивительные проекты могут появляться при «правильном» тандеме исполнителя и предпринимателя.

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Описание

Что вас ожидает

Как гид и специалист нефтегазовой отрасли с 15-летним опытом, я доступно и подробно расскажу о талантливых разработках Владимира Григорьевича.

Разберёмся в устройстве арочных перекрытий крыш пассажей на примерах ГУМа, Петровского пассажа и Метрополя.

Отыщем похожие на шуховские конструкции крыш в центре Москвы и выясним, где «правда», а где «вымысел».

Проследим эволюцию инженерной мысли Шухова в проектах светопроницаемых крыш.

Поговорим о «системе Шухова» и Нижегородской выставке в 1896 году.

Вы познакомитесь с основными достижениями великого изобретателя в области науки и техники (форсунка, котлы).

И осознаете степень влияния Шухова на современную нефтяную отрасль.

Мы начнём у ГУМа, прогуляемся до улицы Петровка, пройдёмся по Кузнецкому мосту, пересечём Большую Лубянку, продолжим идти по Мясницкой улице и закончим у памятника Шухову на Сретенском бульваре. Я покажу сооружения инженера и архитектора, а также контору, где он работал, и дом, где он жил.

Организационные детали