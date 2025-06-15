Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Путешествие в сердце православия, где история и легенды переплетаются на каждом шагу. Уникальная возможность увидеть скиты и насладиться видами
Начало: В Сергиевом Посаде
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Провести один день в столице Верхневолжья и оценить ее красоту и архитектурное разнообразие
Начало: На площади Трех вокзалов
Завтра в 08:00
30 июн в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
Совместить путешествие в древний город с разговорами по душам
Начало: М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
30 600 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГлеб15 июня 2025С некоторой задержкой, но с огромным удовольствием пишу отзыв о замечательной поездке с великолепным человеком. Мы немало путешествуем, но крайне
- ТТатьяна3 апреля 2025Идеальное!! Название путешествия ничуть не преувеличено! Идеально все - логистика, рассказ, выбор мест для осмотра, да что говорить - сам
- ААнна8 мая 2024Экскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но и о себе, поскольку Габриэль
- ТТатьяна9 августа 2023Экскурсия содержательная и насыщенная. Сергей, рассказывая об истории города, воссоздает атмосферу прошлого, связывая его с современностью. Экскурсовод обладает свободной, выразительной речью и умением непринуждённо общаться. Большое спасибо!
- ГГалина2 марта 2023Нашим экскурсоводом был Дмитрий. Прекрасная, насыщенная и очень живая экскурсия. Без экскурсовода никогда бы не увидела и не узнала столько
- ИИрина25 октября 2022Название экскурсии полностью соответствует ее содержанию. Большое спасибо Георгию за увлекательное путешествие. Программа составлена очень грамотно, с остановками на отдых. Обязательно отправимся с Георгием по новым маршрутам, как только они у него появятся. Настоятельно рекомендую данную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мышкин»
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