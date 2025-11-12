Приглашаем вас в увлекательное путешествие по легендарным Сталинским высоткам — настоящим символам московской архитектуры, которые уже более полувека впечатляют своим величием и загадочностью.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
На нашей экскурсии мы раскроем тайны строительства каждой из легендарных «Семи сестер» Вы узнаете:
- какая из высоток была построена с очень заметным наклоном, а какая строилась «сверху вниз»;
- где находятся входы в бомбоубежища и как они оборудованы;
- какая из восьми высоток не была построена и при чем тут Храм Христа Спасителя;
- где изначально должно было быть построено здание МГУ и почему от этого проекта отказались;
- кто строил высотку на Котельнической набережной и под чьим присмотром жила «творческая интеллигенция»;
• почему высотки — это не небоскребы и как возник архитектурный стиль «Сталинский ампир». Как правило, на маршруте мы делаем 4 остановки с выходом, чтобы показать вам все семь Сталинских высоток:
- Первая остановка запланирована у станции метро Красные ворота — здесь открывается прекрасный вид на величественное здание РЖД, а также на гостиницу Ленинградская — роскошный образец сталинского ампира.
- Далее по маршруту нас ждет остановка у Храма Христа Спасителя, где мы не только поговорим о непостроенных высотках, но и в красках покажем как бы выглядела Москва, если бы проект был осуществлен.
- Воробьевы горы — наша третья и одна из самых впечатляющих остановок, где со смотровой площадки мы посмотрим на архитектурный облик Москвы и здание МГУ.
• Заключительная остановка запланирована у здания МИДа на Смоленской площади — одного из самых узнаваемых символов Москвы, чей шпиль стал предметом споров архитекторов. Важная информация:
- Так как экскурсия индивидуальная, мы заберем вас с удобного для вас места — это может быть гостиница, вокзал или аэропорт. После экскурсии мы также привезем вас куда вам будет удобно.
- Несовершеннолетние дети допускаются на экскурсию только в сопровождении родителей (именно родителей, не просто взрослых).
- Если у вас детская группа (от 8 детей без сопровождения родителей), просьба связаться с нами до начала бронирования и уточнить возможность проведения экскурсии для детской группы.
- Посадка в автобус детей до 5 лет осуществляется при наличии у вас детского кресла.
- Стоимость индивидуальной экскурсии указана с учетом начала и окончания экскурсии в пределах МКАДа.
- При группе от 1 до 18 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог.
При группе от 19 до 52 человек предоставляется автобус марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, Shen
Long или аналог.
Компания не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля компании.
В любой день недели в период с 10.00 до 20.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- МИД
- Гостиница Ленинградская
- Гостиница Украина
- Дом авиаторов
- МГУ
- Высотка на Котельнической набережной
- Храм Христа Спасителя
- Зарядье
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Трансфер за пределы МКАДа
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Красные ворота
Завершение: МИД
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели в период с 10.00 до 20.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- Так как экскурсия индивидуальная, мы заберем вас с удобного для вас места - это может быть гостиница, вокзал или аэропорт. После экскурсии мы также привезем вас куда вам будет удобно
- Несовершеннолетние дети допускаются на экскурсию только в сопровождении родителей (именно родителей, не просто взрослых)
- Если у вас детская группа (от 8 детей без сопровождения родителей), просьба связаться с нами до начала бронирования и уточнить возможность проведения экскурсии для детской группы
- Посадка в автобус детей до 5 лет осуществляется при наличии у вас детского кресла
- Стоимость индивидуальной экскурсии указана с учетом начала и окончания экскурсии в пределах МКАДа
- При группе от 1 до 18 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог. При группе от 19 до 52 человек предоставляется автобус марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог
- Компания не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля компании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
12 ноя в 14:00
15 ноя в 15:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
«Путешествие к звезде»: экскурсия на шпиль Сталинской высотки
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
Все высотки Москвы - на мотоциклах (круглый год)
Рассмотреть сталинские высотки, увидеть современные небоскрёбы и посетить 3 видовые площадки
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 23:30
Завтра в 00:30
30 000 ₽ за человека