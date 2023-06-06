О Москве с юмором Стендап-экскурсия — новое слово в познавательном туризме. Маршрут обещает быть не только интересным и познавательным, но и веселым и непринужденным. Вы будете участвовать в историческом стендап-концерте, который будет происходить прямо на улицах Китай-города. Комик-экскурсовод познакомит вас с историей Москвы, а также порадует вас своими шутками — услышать их можно будет с помощью радиогида. Будь первым, кто это увидит! В конце всех участников ждет уникальный сюрприз, который обязательно вас порадует! Важная информация • При несильном дожде выдаются дождевики.

При очень плохой погоде информация об отмене появляется за час до мероприятия, вам сообщат об отмене на почту, смс или звонком.