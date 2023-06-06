Стендап-экскурсия — необычный формат, который сделает ваше знакомство с Москвой увлекательным и непринужденным.
В компании гида-комика вы пройдете по знаковым местам Китай-города: увидите памятник Кириллу и Мефодию, прогуляетесь по уютному парку «Горка» и Морозовскому саду.
Искрометные шутки подарят вам хорошее настроение, а подготовленный сюрприз станет приятным завершением программы.
В компании гида-комика вы пройдете по знаковым местам Китай-города: увидите памятник Кириллу и Мефодию, прогуляетесь по уютному парку «Горка» и Морозовскому саду.
Искрометные шутки подарят вам хорошее настроение, а подготовленный сюрприз станет приятным завершением программы.
Ближайшие даты:
6
июн
июн
7
июн
июн
8
июн
июн
9
июн
июн
10
июн
июн
11
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июн
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июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Памятник Кириллу и Мефодию
- Парк «Горка»
- Сквер Мандельштама
- Улица Забелина
- Хохловский переулок
- Морозовский сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
О Москве с юмором Стендап-экскурсия — новое слово в познавательном туризме. Маршрут обещает быть не только интересным и познавательным, но и веселым и непринужденным. Вы будете участвовать в историческом стендап-концерте, который будет происходить прямо на улицах Китай-города. Комик-экскурсовод познакомит вас с историей Москвы, а также порадует вас своими шутками — услышать их можно будет с помощью радиогида. Будь первым, кто это увидит! В конце всех участников ждет уникальный сюрприз, который обязательно вас порадует! Важная информация • При несильном дожде выдаются дождевики.
При очень плохой погоде информация об отмене появляется за час до мероприятия, вам сообщат об отмене на почту, смс или звонком.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка с комиком-экскурсоводом
- Радиогид
- Сюрприз в конце экскурсии
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- Москва, СТ.М. «Китай-город»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Чтобы не упустить ни одного факта и не пропустить ни одной шутки, каждый участник экскурсии будет оснащен специальным радиогидом и наушниками.
- При несильном дожде выдаются дождевики.
- При очень плохой погоде информация об отмене появляется за час до мероприятия, вам сообщат об отмене на почту, смс или звонком
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании