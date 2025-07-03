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Стендап – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Стендап» в Москве, цены от 1390 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Стендап-экскурсия по Китай-городу
Пешая
1.5 часа
182 отзыва
Групповая
Стендап-экскурсия по Китай-городу
Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город»
Сегодня в 14:00
Завтра в 19:00
1390 ₽ за человека
Стендап-экскурсия: Чистые пруды
Пешая
1.5 часа
61 отзыв
Групповая
Стендап-экскурсия: Чистые пруды
Начало: Москва, м. Чистые пруды, Чистопрудный бульвар 6
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
1390 ₽ за человека
Стендап и музыка на теплоходе
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
2 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Стендап и музыка на теплоходе
Начало: Лужники - Северный
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
23 июл в 20:00
24 июл в 20:00
2790 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 июля 2025
    Стендап-экскурсия по Китай-городу
    Очень весело, непринужденно, интересно!
  • О
    Ольга
    30 июня 2025
    Стендап-экскурсия: Чистые пруды
    Полтора часа пролетели, как мгновение. Прекрасная экскурсия, сочетающая в себе атмосферу исторического центра Москва и современного юмора. Экскурсовод Дмитрий на Чистых прудах - огонь! Рекомендую.
  • И
    Илья
    30 июня 2025
    Стендап-экскурсия: Чистые пруды
    Вообще классно. Дмитрий красавчик! Ждём формат в Тюмени)
  • Т
    Татьяна
    29 июня 2025
    Стендап-экскурсия по Китай-городу
    Любопытная экскурсия в центре Москвы, необычный формат. Было интересно, познавательно, местами смешно. В конце экскурсии приятные призы за заданные вопросы.
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    Обязательно задавайте вопросы, Павел их не боится, отвечает с удовольствием и со знанием дела. Обязательно схожу на такую экскурсию в Санкт-Петербурге.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Стендап»

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  3. Стендап и музыка на теплоходе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Храм Христа Спасителя
  5. Воробьевы Горы
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2025
Сейчас в Москве в категории "Стендап" можно забронировать 3 экскурсии от 1390 до 2790. Туристы уже оставили гидам 245 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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