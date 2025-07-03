Групповая
Стендап-экскурсия по Китай-городу
Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город»
Сегодня в 14:00
Завтра в 19:00
1390 ₽ за человека
Групповая
Стендап-экскурсия: Чистые пруды
Начало: Москва, м. Чистые пруды, Чистопрудный бульвар 6
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
1390 ₽ за человека
Водная прогулка
Стендап и музыка на теплоходе
Начало: Лужники - Северный
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
23 июл в 20:00
24 июл в 20:00
2790 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июля 2025Очень весело, непринужденно, интересно!
- ООльга30 июня 2025Полтора часа пролетели, как мгновение. Прекрасная экскурсия, сочетающая в себе атмосферу исторического центра Москва и современного юмора. Экскурсовод Дмитрий на Чистых прудах - огонь! Рекомендую.
- ИИлья30 июня 2025Вообще классно. Дмитрий красавчик! Ждём формат в Тюмени)
- ТТатьяна29 июня 2025Любопытная экскурсия в центре Москвы, необычный формат. Было интересно, познавательно, местами смешно. В конце экскурсии приятные призы за заданные вопросы.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Стендап»
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Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2025
Сейчас в Москве в категории "Стендап" можно забронировать 3 экскурсии от 1390 до 2790. Туристы уже оставили гидам 245 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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