Погрузиться в историю района в нестандартном формате с гидом-комиком
Приглашаем на живую прогулку с гидом-стендапером по месту, без которого невозможно представить центр Москвы.
Вы узнаете, как Китай-город связан с Китаем (спойлер: никак), кто обитает в сквере Мандельштама (спойлер: далеко не поэты) и как называется специальный элемент, изменяющий аэродинамические свойства автомобиля (спойлер: спойлер).
Если вас не трогают классические повествования на экскурсиях, то добро пожаловать! На нашей стендап-прогулке вы погрузитесь в прошлое с юмором. Наш гид силён не только в истории, но и в шутках — благодаря его лёгкой подаче вы запомните гораздо больше, чем на стандартной экскурсии. К тому же мы покажем вам не только старую архитектуру, но и современные уголки района и спрятанные бары.
Наш маршрут
Мы не будем раскрывать все места — пусть это будет сюрпризом. Но опорные точки назовём. Это памятник Кириллу и Мефодию, парк «Горка», сквер Мандельштама, ул. Забелина, Хохловский переулок, Морозовский сад.
Почему Китай-город?
Это район Москвы, который сочетает в себе древнюю историю, дух купеческих времён и современные тенденции. Здесь вы увидите церкви и особняки, соседствующие с крафтовыми барами и последними достижениями городской застройки.
Вы узнаете:
как в сердце столицы появился район с «Китаем» в названии;
какие погони помнят переулки Ивановской горки;
где найти вход в легендарный Морозовский сад и многое другое!
🎁 А в конце всех участников ждёт приятный сюрприз!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт гид-комик из нашей команды
Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, каждый участник получит радиогид и наушники
При несильном дожде выдаём дождевики, а при температуре ниже –12°C экскурсия отменяется. Вы можете перенести бронь на другой день или оформить возврат
Это мероприятие 18+
Обратите внимание: в экскурсии может присутствовать мат. Это всего 3 слова — но они важны для формата
Если гости находятся в сильном алкогольном опьянении, мы оставляем за собой право не допустить к экскурсии
По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость для группы до 20 человек — 35 000 ₽. Если вас больше, то стоимость 500 ₽ за каждого дополнительного участника
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провели экскурсии для 10288 туристов
Наша команда — это уникальное стендап-комьюнити, которое не только позволяет ощутить на себе взрывной юмор и познакомиться с популярными комиками, но и становится проводником в мир истории и культуры. Наши гиды — это не просто люди, читающие скучные лекции, а настоящие комики, которые умеют зажечь и удивить своими рассказами.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 222 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Были на экскурсии с Евгением, все очень понравилось. Ненапряжная прогулка - то что нужно, чтобы развеяться летом после рабочего дня. Легкий интерактивный рассказ про современные (в основном) объекты. Ненавязчивый юмор, остроумные ответы на вопросы. Обязательно сходим еще на другие прогулки с этой командой. Спасибо вам, вы крутые!
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Р
Роман
Интересная подача материала от ведущего и активное участие в этой небольшой игре каждого экскурсанта - делает это мероприятие веселым и интересным. Мне понравилось! P.S: Душнила! Это звание поощрительное, которое необходимо заслужить на протяжении всего путешествия и как можно больше количество раз. Приз - дополнительный билет на одну из экскурсий команды.
Павел
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим за оставленный отзыв! Приходите к нам еще!
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Т
Татьяна
Организовано хорошо. Маршрут немного коротковат, но это как раз на заявленные 1.5 часа. Мы все же надеялись, что будет побольше, но это уже наши проблемы))). Карточки все же раздавать было читать дальшеуменьшить
бы правильнее за какие-то правильные или приближенно правильные ответы, а не просто всем подряд, кто открыл рот. Экскурсия прошла в шуточной манере, в легкой форме, если вас "заставляют")))), то можете идти смело.)))). В конце экскурсии вас ждет приятный бонус от ребят. Спасибо!
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С
Страдымова
Весело и интересно погуляли и поиграли. Спасибо.
Павел
Ответ организатора:
Здравствуйте! Мы рады, что Вам понравилась наша экскурсия! Спасибо за теплые слова! Для нас это важно!
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А
Анастасия
Я была уже второй раз, все так же весело!
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А
Анастасия
Суперская экскурсия!! Я осталась максимально довольна. Юмор хороший,призы классные,китай-город интересный😋🤌🏼
Павел
Ответ организатора:
Добрый день! Рады, что смогли поднять Вам настроение!
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