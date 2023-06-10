Стендап-экскурсия по Китай-городу

Погрузиться в историю района в нестандартном формате с гидом-комиком

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Ответы на вопросы
Приглашаем на живую прогулку с гидом-стендапером по месту, без которого невозможно представить центр Москвы.

Вы узнаете, как Китай-город связан с Китаем (спойлер: никак), кто обитает в сквере Мандельштама (спойлер: далеко не поэты) и как называется специальный элемент, изменяющий аэродинамические свойства автомобиля (спойлер: спойлер).
Стендап-экскурсия по Китай-городу
Стендап-экскурсия по Китай-городу
Стендап-экскурсия по Китай-городу
Стендап-экскурсия по Китай-городу
Ближайшие даты:
10
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Весёлый формат

Если вас не трогают классические повествования на экскурсиях, то добро пожаловать! На нашей стендап-прогулке вы погрузитесь в прошлое с юмором. Наш гид силён не только в истории, но и в шутках — благодаря его лёгкой подаче вы запомните гораздо больше, чем на стандартной экскурсии. К тому же мы покажем вам не только старую архитектуру, но и современные уголки района и спрятанные бары.

Наш маршрут

Мы не будем раскрывать все места — пусть это будет сюрпризом. Но опорные точки назовём. Это памятник Кириллу и Мефодию, парк «Горка», сквер Мандельштама, ул. Забелина, Хохловский переулок, Морозовский сад.

Почему Китай-город?

Это район Москвы, который сочетает в себе древнюю историю, дух купеческих времён и современные тенденции. Здесь вы увидите церкви и особняки, соседствующие с крафтовыми барами и последними достижениями городской застройки.

Вы узнаете:

  • как в сердце столицы появился район с «Китаем» в названии;
  • какие погони помнят переулки Ивановской горки;
  • где найти вход в легендарный Морозовский сад и многое другое!

🎁 А в конце всех участников ждёт приятный сюрприз!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт гид-комик из нашей команды
  • Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, каждый участник получит радиогид и наушники
  • Это мероприятие 18+
  • По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость для группы до 20 человек — 30000 руб. Если вас больше, то стоимость 1500 руб. /чел. за каждого участника сверх 20-и.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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