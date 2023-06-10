Погрузиться в историю района в нестандартном формате с гидом-комиком
Вы узнаете, как Китай-город связан с Китаем (спойлер: никак), кто обитает в сквере Мандельштама (спойлер: далеко не поэты) и как называется специальный элемент, изменяющий аэродинамические свойства автомобиля (спойлер: спойлер).
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Описание
Что вас ожидает
Весёлый формат
Если вас не трогают классические повествования на экскурсиях, то добро пожаловать! На нашей стендап-прогулке вы погрузитесь в прошлое с юмором. Наш гид силён не только в истории, но и в шутках — благодаря его лёгкой подаче вы запомните гораздо больше, чем на стандартной экскурсии. К тому же мы покажем вам не только старую архитектуру, но и современные уголки района и спрятанные бары.
Наш маршрут
Мы не будем раскрывать все места — пусть это будет сюрпризом. Но опорные точки назовём. Это памятник Кириллу и Мефодию, парк «Горка», сквер Мандельштама, ул. Забелина, Хохловский переулок, Морозовский сад.
Почему Китай-город?
Это район Москвы, который сочетает в себе древнюю историю, дух купеческих времён и современные тенденции. Здесь вы увидите церкви и особняки, соседствующие с крафтовыми барами и последними достижениями городской застройки.
Вы узнаете:
- как в сердце столицы появился район с «Китаем» в названии;
- какие погони помнят переулки Ивановской горки;
- где найти вход в легендарный Морозовский сад и многое другое!
🎁 А в конце всех участников ждёт приятный сюрприз!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид-комик из нашей команды
- Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, каждый участник получит радиогид и наушники
- Это мероприятие 18+
- По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость для группы до 20 человек — 30000 руб. Если вас больше, то стоимость 1500 руб. /чел. за каждого участника сверх 20-и.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у м. Китай-город
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.