Приглашаем на живую прогулку с гидом-стендапером по месту, без которого невозможно представить центр Москвы. Вы узнаете, как Китай-город связан с Китаем (спойлер: никак), кто обитает в сквере Мандельштама (спойлер: далеко не поэты) и как называется специальный элемент, изменяющий аэродинамические свойства автомобиля (спойлер: спойлер).

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Описание экскурсии

Весёлый формат

Если вас не трогают классические повествования на экскурсиях, то добро пожаловать! На нашей стендап-прогулке вы погрузитесь в прошлое с юмором. Наш гид силён не только в истории, но и в шутках — благодаря его лёгкой подаче вы запомните гораздо больше, чем на стандартной экскурсии. К тому же мы покажем вам не только старую архитектуру, но и современные уголки района и спрятанные бары.

Наш маршрут

Мы не будем раскрывать все места — пусть это будет сюрпризом. Но опорные точки назовём. Это памятник Кириллу и Мефодию, парк «Горка», сквер Мандельштама, ул. Забелина, Хохловский переулок, Морозовский сад.

Почему Китай-город?

Это район Москвы, который сочетает в себе древнюю историю, дух купеческих времён и современные тенденции. Здесь вы увидите церкви и особняки, соседствующие с крафтовыми барами и последними достижениями городской застройки.

Вы узнаете:

как в сердце столицы появился район с «Китаем» в названии;

какие погони помнят переулки Ивановской горки;

где найти вход в легендарный Морозовский сад и многое другое!

🎁 А в конце всех участников ждёт приятный сюрприз!

Организационные детали