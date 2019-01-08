«Науки юношей питают» Вы перенесётесь во времена, когда у стен столичных монастырей зародилась Славяно-Греко-Латинская академия — предшественница Московского государственного университета. Я проведу вас по китайгородским переулкам, где кипела торговая жизнь Белокаменной, чтобы рассказать о жизни учебной: как грызли гранит науки первые студенты и кем они были, на базе чего возникли первые ВУЗы и в каком статусе оказался Ломоносов, отправившийся навстречу знаниям. Пройдя через Воскресенские ворота — символические «врата учености», вы взглянете на великолепный архитектурный ансамбль университетского квартала, пока я буду рассказывать о его истории.
И дух студенчества нам сладок и приятен Вам представится возможность поучаствовать в поэтическом баттле с вышеупомянутым русским учёным — Михаилом Васильевичем, узнать о выдающихся выпускниках первой Академии, о том, где была напечатана первая в России книга и первая газета. Вы попробуете решить задачку из учебника по аримфметике для первых школьников, встретитесь с экзотическими и диковинными животными в переулках Москвы и разгадаете их секреты. А на прогулке по самому университетскому кварталу услышите рассказ про признанных учёных, щедрых меценатов и известных выпускников московского ВУЗа.
Кому подходит экскурсия
Всем, кому интересна данная тема, в том числе детям от 7 лет.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура м. Пл.Революции.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Коренная москвичка, аккредитованный экскурсовод, образование высшее, дополнительное образование по специальности «История искусства». Увлекаюсь разными видами искусства — музыкой, архитектурными стилями, историей Москвы, иконографией. Постоянно занимаюсь повышением квалификации — посещаю мастер-классы и тематические лекции по интересующим меня вопросам истории, искусствоведения и архитектуры. В любой деятельности считаю главным наличие творческого начала, увлеченности.
Для меня работа экскурсовода — это живое общение с людьми, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства и истории города. Стремлюсь заинтересовать и увлечь аудиторию в процессе экскурсии, дать ощущение совместного творчества. Хочу быть востребованным, высокообразованным экскурсоводом, способным вдохновлять людей красотой произведений искусства.
Прошлись с гидом Мариной под вратами Российской учености с двумя сыновьями-подростками. Марина прекрасно разбирается в вопросе, увлечена историей и архитектурой Москвы и России всерьез! Теперь знаем, кто такие братья Лихуды, Симеон Полоцкий и другие личности, сыгравшие значительную роль в Российском образовании.
С учетом -12С Марина построила маршрут так, чтобы мы могли и погулять, и погреться, и опять погулять))) Время экскурсии прошло незаметно, расставались с трудом! Столько всего еще хочется посмотреть и обсудить!!!! Спасибо!
Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века
На рубеже 19-20 веков Москва стала центром пересечения всех модных тенденций в архитектуре, живописи и музыке. Прогуливаясь со мной по Остоженке и Пречистенке, вы перенесетесь в эпоху Серебряного века, узнаете о его знаковых фигурах, философии и творческих поисках. Я помогу вам разобраться в архитектуре модерна, уловить её настроение и ритм, а также подметить причудливые образы и символы на изящных фасадах.
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Почувствовать себя пилотом и полюбоваться столицей с впечатляющего ракурса
Тех, кто обожает панорамы; тех, кто горит приключениями; тех мальчишек и девчонок, которые с детства мечтали покорять воздушные просторы, — приглашаем полетать над Москвой. Вас ждут без преувеличения яркие эмоции, возможность подержать штурвал, «горки» и «виражи». Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме.
Побывать во всех французских местечках столицы и почувствовать дух Парижа на необычной прогулке
Французские бульвары, легендарные парфюмерные фабрики, католические церкви, маленькие бистро с круассанами и даже Эйфелева башня — всё это можно найти в Москве. За чашечкой кофе с эклером вы узнаете подлинные истории французов, которые отыскали в столице свое дело жизни: открыли рестораны и театры, кинофабрику и парфюмерные магазины. А еще пройдетесь по французскому кварталу и почувствуете настоящую атмосферу Парижа. Бонжур, боншанс!
Взглянуть на моду в СССР через историю о главном магазине страны
Огромный, сверкающий огнями, манящий мороженым и фонтаном ГУМ. Главный магазин страны, знакомый многим с детства. Сейчас здесь все, как в павильоне с кинодекорациями или в мастерской художника-мечтателя: Красная площадь из больших окон, румяные буфетчицы в накрахмаленных фартуках, запах свежей выпечки, исторические туалеты и роскошные бутики. О том, какие этапы прошел ГУМ, какие задачи перед ним ставились в разные времена и существовала ли вообще советская мода, вы узнаете на моей авторской экскурсии.
Вы готовы к тому, чтобы увидеть Москву такой, какой не видели никогда? Старинной, без современных домов, пустынной, с абсолютной тишиной, и при этом в самом центре? Мы будем безудержно петлять по узким переулкам, живописно ползущим то вверх, то вниз, заглядывать в крохотные цветущие сады, спрятанные в каменных джунглях, в секретные дворики, где живут коренные москвичи и где, кажется, время остановилось. Мы наберемся вдохновения из мест силы, о которых знают единицы.
Почувствовать дух Москвы, еще оставшийся на задворках и пустырях центра
Удивляться и еще раз удивляться! Вы обнаружите, что, гуляя задворками в двух минутах у Кремля, можно наткнуться на очень интересные и неожиданные достопримечательности. Это самая настоящая Москва, непричесанная, контрастная, разная. По пути вас также будут ждать сюрпризы: барельефы с котом из советского мультфильма, «памятник» любовному треугольнику Осип-Лиля-Маяковский, бассейн и секретная европейская улочка. А в конце вас будет ждать еще один большой сюрприз.