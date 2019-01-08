Как в России появились первые вузы, почему все студенты отмечают Татьянин день, и причём тут альма-матер? Погрузившись в историю русского Просвещения, плоды которого мы пожинаем по сей день, вы прогуляетесь по университетскому кварталу, узнаете об учебной жизни прошлых столетий и проникнетесь духом «gaudeamus igitur».
Описание экскурсии
- Вы перенесётесь во времена, когда у стен столичных монастырей зародилась Славяно-Греко-Латинская академия — предшественница Московского государственного университета.
- Пройдёте по китайгородским переулкам, где кипела торговая жизнь Белокаменной, чтобы узнать о жизни учебной.
- Поймёте, как грызли гранит науки первые студенты, кем они были и на базе чего возникли первые вузы.
- Узнаете, в каком статусе оказался Ломоносов, отправившийся навстречу знаниям.
- Пройдёте через Воскресенские ворота — символические «врата учёности».
- Увидите великолепный архитектурный ансамбль университетского квартала и услышите рассказ о его истории.
- Примете участие в поэтическом баттле с Михаилом Васильевичем Ломоносовым.
- Встретитесь с экзотическими и диковинными животными в переулках Москвы и разгадаете их секреты.
- А ещё попробуете решить задачку из учебника по арифметике для первых школьников!
Организационные детали
- Возможно провести экскурсию для группы 4-10 человек за доплату — 1000 ₽ с чел. Цену для большего участников уточняйте в переписке с гидом.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2140 туристов
Коренная москвичка, аккредитованный гид, высшее образование, дополнительное — «История искусства». Есть аккредитация на проведение экскурсий в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, на временных и постоянных музейных выставках. В любой деятельности считаю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прошлись с гидом Мариной под вратами Российской учености с двумя сыновьями-подростками. Марина прекрасно разбирается в вопросе, увлечена историей и архитектурой Москвы и России всерьез! Теперь знаем, кто такие братья Лихуды,
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В
Спасибо большое за отличную экскурсию. Марина - настоящий профессионал и знаток своего дела. Были с группой студентов колледжа. Прошлись по знакомым местам, но увидели многое в новой стороны и узнали моменты, о которых раньше не задумывались. Остались очень довольны.
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