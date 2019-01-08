Как в России появились первые ВУЗы, почему все студенты отмечают «Татьянин день», и причём тут «альма-матер»? Погрузившись в историю русского Просвещения, плоды которого мы пожинаем по сей день, вы прогуляетесь по университетскому кварталу, узнаете об учебной жизни прошлых столетий и проникнетесь духом «gaudeamus igitur».

Что вас ожидает

«Науки юношей питают»

Вы перенесётесь во времена, когда у стен столичных монастырей зародилась Славяно-Греко-Латинская академия — предшественница Московского государственного университета. Я проведу вас по китайгородским переулкам, где кипела торговая жизнь Белокаменной, чтобы рассказать о жизни учебной: как грызли гранит науки первые студенты и кем они были, на базе чего возникли первые ВУЗы и в каком статусе оказался Ломоносов, отправившийся навстречу знаниям. Пройдя через Воскресенские ворота — символические «врата учености», вы взглянете на великолепный архитектурный ансамбль университетского квартала, пока я буду рассказывать о его истории.

И дух студенчества нам сладок и приятен

Вам представится возможность поучаствовать в поэтическом баттле с вышеупомянутым русским учёным — Михаилом Васильевичем, узнать о выдающихся выпускниках первой Академии, о том, где была напечатана первая в России книга и первая газета. Вы попробуете решить задачку из учебника по аримфметике для первых школьников, встретитесь с экзотическими и диковинными животными в переулках Москвы и разгадаете их секреты. А на прогулке по самому университетскому кварталу услышите рассказ про признанных учёных, щедрых меценатов и известных выпускников московского ВУЗа.

Кому подходит экскурсия

Всем, кому интересна данная тема, в том числе детям от 7 лет.