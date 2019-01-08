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Узнать о первых храмах науки, переиграть Ломоносова в стихотворном баттле и понять Просвещение

Marina
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Marina – ваш гид
Как в России появились первые ВУЗы, почему все студенты отмечают «Татьянин день», и причём тут «альма-матер»? Погрузившись в историю русского Просвещения, плоды которого мы пожинаем по сей день, вы прогуляетесь по университетскому кварталу, узнаете об учебной жизни прошлых столетий и проникнетесь духом «gaudeamus igitur».
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча м. Пл.Революции
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У этой экскурсии1 отзыв
5
«Врата российской учености»
«Врата российской учености»

Что вас ожидает

«Науки юношей питают»
Вы перенесётесь во времена, когда у стен столичных монастырей зародилась Славяно-Греко-Латинская академия — предшественница Московского государственного университета. Я проведу вас по китайгородским переулкам, где кипела торговая жизнь Белокаменной, чтобы рассказать о жизни учебной: как грызли гранит науки первые студенты и кем они были, на базе чего возникли первые ВУЗы и в каком статусе оказался Ломоносов, отправившийся навстречу знаниям. Пройдя через Воскресенские ворота — символические «врата учености», вы взглянете на великолепный архитектурный ансамбль университетского квартала, пока я буду рассказывать о его истории.

И дух студенчества нам сладок и приятен
Вам представится возможность поучаствовать в поэтическом баттле с вышеупомянутым русским учёным — Михаилом Васильевичем, узнать о выдающихся выпускниках первой Академии, о том, где была напечатана первая в России книга и первая газета. Вы попробуете решить задачку из учебника по аримфметике для первых школьников, встретитесь с экзотическими и диковинными животными в переулках Москвы и разгадаете их секреты. А на прогулке по самому университетскому кварталу услышите рассказ про признанных учёных, щедрых меценатов и известных выпускников московского ВУЗа.

Кому подходит экскурсия

Всем, кому интересна данная тема, в том числе детям от 7 лет.

«Врата российской учености»
«Врата российской учености»
«Врата российской учености»
«Врата российской учености»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура м. Пл.Революции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marina
Marina
Коренная москвичка, аккредитованный экскурсовод, образование высшее, дополнительное образование по специальности «История искусства». Увлекаюсь разными видами искусства — музыкой, архитектурными стилями, историей Москвы, иконографией. Постоянно занимаюсь повышением квалификации — посещаю мастер-классы и тематические лекции по интересующим меня вопросам истории, искусствоведения и архитектуры. В любой деятельности считаю главным наличие творческого начала, увлеченности. Для меня работа экскурсовода — это живое общение с людьми, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства и истории города. Стремлюсь заинтересовать и увлечь аудиторию в процессе экскурсии, дать ощущение совместного творчества. Хочу быть востребованным, высокообразованным экскурсоводом, способным вдохновлять людей красотой произведений искусства.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 января 2019
Прошлись с гидом Мариной под вратами Российской учености с двумя сыновьями-подростками. Марина прекрасно разбирается в вопросе, увлечена историей и архитектурой Москвы и России всерьез! Теперь знаем, кто такие братья Лихуды, Симеон Полоцкий и другие личности, сыгравшие значительную роль в Российском образовании.
С учетом -12С Марина построила маршрут так, чтобы мы могли и погулять, и погреться, и опять погулять))) Время экскурсии прошло незаметно, расставались с трудом! Столько всего еще хочется посмотреть и обсудить!!!! Спасибо!

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