Это даже не свидание, а киноприключение, где вы — герои собственной истории. У вас останется не только фильм с вашими голосами, но и море впечатлений: как вы вместе смеялись над дубляжом злодея, как пытались синхронизировать текст с движением губ героя, как вам аплодировал звукорежиссёр. Итак, студия, приглушённый свет и — внимание, микрофон включён!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание мастер-класса

Совместное творчество: в профессиональной студии под руководством актёра дубляжа с опытом работы в крупных проектах вы выберете отрывок из любимого фильма или мультфильма («Титаник», «История игрушек», «Ла-Ла Ленд»), разберёте персонажей и запишете их голоса.

Романтика в деталях: смех над неудачными дублями, шёпот подсказок друг другу, аплодисменты звукорежиссёра, когда всё получится. Незабываемо!

Личная история: в конце вы получите запись вашего озвученного фильма — трогательного или смешного, но точно уникального.