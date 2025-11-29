Это даже не свидание, а киноприключение, где вы — герои собственной истории.
У вас останется не только фильм с вашими голосами, но и море впечатлений: как вы вместе смеялись над дубляжом злодея, как пытались синхронизировать текст с движением губ героя, как вам аплодировал звукорежиссёр. Итак, студия, приглушённый свет и — внимание, микрофон включён!
У вас останется не только фильм с вашими голосами, но и море впечатлений: как вы вместе смеялись над дубляжом злодея, как пытались синхронизировать текст с движением губ героя, как вам аплодировал звукорежиссёр. Итак, студия, приглушённый свет и — внимание, микрофон включён!
Описание мастер-класса
Совместное творчество: в профессиональной студии под руководством актёра дубляжа с опытом работы в крупных проектах вы выберете отрывок из любимого фильма или мультфильма («Титаник», «История игрушек», «Ла-Ла Ленд»), разберёте персонажей и запишете их голоса.
Романтика в деталях: смех над неудачными дублями, шёпот подсказок друг другу, аплодисменты звукорежиссёра, когда всё получится. Незабываемо!
Личная история: в конце вы получите запись вашего озвученного фильма — трогательного или смешного, но точно уникального.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Белорусская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — Организатор в Москве
Наша академия — это место, где с помощью голоса мы оживляем персонажей фильмов, мультфильмов и аниме. Да-да, вы не ослышались! Мы академия озвучки, где любой желающий может примерить на себя роль актёра дубляжа и озвучить свой любимый фильм или мультик.
Мероприятие прошло на высшем уровне. Мастера активно подсказывали и помогали расслабиться и хорошо провести время. Было весело и интересно одновременно. Уверен, что еще вернусь, но уже более подготовленным:)
