1.5 часа
Квест
до 8 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Весело познакомиться с Красной площадью и её окрестностями и найти следы магических существ
Начало: У метро «Охотный Ряд»
Завтра в 12:30
11 авг в 18:00
от 3 800₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Детская экскурсия по Красной площади - Посвящение в москвичи
Погрузитесь в историю Москвы: Красная площадь ждет юных путешественников для захватывающего познания и веселой викторины
Начало: Метро Театральная
Сегодня в 14:00
Завтра в 16:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Аудиогид
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
15 авг в 19:30
17 авг в 16:00
2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна31 июля 2024Добрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квест " ТАЙНЫЕ ХРАНИТЕЛИ МОСКВЫ" Мои мальчишки, честно сказать
- ЕЕкатерина29 июля 2024Спасибо за замечательную экскурсию! Узнали много нового и интересного. Ане больше всего понравилось "про льва и единорога, про Василия Блаженного,
- ГГалина25 июля 2024Интересная квест- экскурсия, с хорошим изложением материала - с учетом возраста детей (7 и 9 лет). Татьяна умело переключала внимание детей с фактов на загадки, вовлекая их в игру. Дети очень довольны!
- ЛЛуиза16 июня 2024Были на экскурсии "Москва не сразу строилась" с детьми от 6 лет. Мы с дочерью остались в полном восторге. Неспешный маршрут, отличный звук и история, рассказанная простым языком. Спасибо, мы вернемся!
- ААлександра17 мая 2023Всем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсовод тут совершенно отличается от
- ААлина15 мая 2023Интересная, необычная прогулка по центру Москвы. На вас надевают синие плащи, наушники… и начинается сказка. Я узнала много интересных фактов,
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Красная площадь для детей»
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