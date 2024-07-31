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были уже к тому времени изрядно уставшие, не смотря на утреннее время 11.00. Просто на кануне для них было ещё 2 индивидуальные, очень большие и подробные экскурсии. И я думала, что их сознание и внимание уже отключиться. Но не тут то было!!!! Татьяна, быстро сообразила, что к чему и просто на просто приковала внимание мальчиков, давая им некоторое время на обдумывание, отдых и фантазию!!! Постоянно держа мальчишек во внимании, волшебным образом доставала из своей маленькой сумочки различные предметы, раритеты и подарочки!))) Тема, факты, вопросы, задания были важным лейтмотивом на протяжении всего маршрута. Были интересны не только детям, но и мне пожилому человеку. Но, так как мы заранее договорились, что вопросы и задания будут для детей, то я с большим трудом сдерживалась, что бы их не опередить)))) чеснок слово, как ребёнок))) Мы предварительно списывались с Татьяной и обсуждали интересующие темы для экскурсии. Хотели даже продлить. Но так как дети были уставшие от полученной ранее информации, Татьяна не стала продолжать, а я не стала настаивать. Время как раз то, которое может всецело удержать маленьких непосед. Ну а в заключении, конечно же подарочки!!!! Маленькие, но до того приятные! И мальчики роняли, что сами заработали эти призы! Классно!!!!! Заказывайте именно эту экскурсию у кого есть детки! Однозначно рекомендую. Спасибо передают и мои непоседы!