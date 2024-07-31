Красная площадь для детей – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Красная площадь для детей» в Москве, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Пешая
8 отзывов
1.5 часа
Квест
до 8 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Весело познакомиться с Красной площадью и её окрестностями и найти следы магических существ
Начало: У метро «Охотный Ряд»
Завтра в 12:30
11 авг в 18:00
от 3 800 за всё до 3 чел.
Посвящение в москвичи - Красная площадь для детей
Пешая
181 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Детская экскурсия по Красной площади - Посвящение в москвичи
Погрузитесь в историю Москвы: Красная площадь ждет юных путешественников для захватывающего познания и веселой викторины
Начало: Метро Театральная
Сегодня в 14:00
Завтра в 16:00
6 200 за всё до 10 чел.
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Пешая
9 отзывов
2 часа
Аудиогид
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
15 авг в 19:30
17 авг в 16:00
2 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    31 июля 2024
    Индивидуальная квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
    Добрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квест " ТАЙНЫЕ ХРАНИТЕЛИ МОСКВЫ" Мои мальчишки, честно сказать
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    были уже к тому времени изрядно уставшие, не смотря на утреннее время 11.00. Просто на кануне для них было ещё 2 индивидуальные, очень большие и подробные экскурсии. И я думала, что их сознание и внимание уже отключиться. Но не тут то было!!!! Татьяна, быстро сообразила, что к чему и просто на просто приковала внимание мальчиков, давая им некоторое время на обдумывание, отдых и фантазию!!! Постоянно держа мальчишек во внимании, волшебным образом доставала из своей маленькой сумочки различные предметы, раритеты и подарочки!))) Тема, факты, вопросы, задания были важным лейтмотивом на протяжении всего маршрута. Были интересны не только детям, но и мне пожилому человеку. Но, так как мы заранее договорились, что вопросы и задания будут для детей, то я с большим трудом сдерживалась, что бы их не опередить)))) чеснок слово, как ребёнок))) Мы предварительно списывались с Татьяной и обсуждали интересующие темы для экскурсии. Хотели даже продлить. Но так как дети были уставшие от полученной ранее информации, Татьяна не стала продолжать, а я не стала настаивать. Время как раз то, которое может всецело удержать маленьких непосед. Ну а в заключении, конечно же подарочки!!!! Маленькие, но до того приятные! И мальчики роняли, что сами заработали эти призы! Классно!!!!! Заказывайте именно эту экскурсию у кого есть детки! Однозначно рекомендую. Спасибо передают и мои непоседы!

    Добрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квестДобрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квестДобрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квестДобрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квестДобрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квестДобрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квестДобрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квестДобрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квест
  • Е
    Екатерина
    29 июля 2024
    Индивидуальная квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
    Спасибо за замечательную экскурсию! Узнали много нового и интересного. Ане больше всего понравилось "про льва и единорога, про Василия Блаженного,
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    про реку и белые стены Кремля". Оказалось, что много всего запомнила, многое потом рассказала. Зарабатывала кристаллы и получала призы. Немного смущалась, потому что она была одна. Было бы здорово делать мини-группу из нескольких детей. 2-3 идеально. Спасибо за интересную подачу материала и необычный формат! И за фотографии.

    Спасибо за замечательную экскурсию! Узнали много нового и интересного. Ане больше всего понравилось "про льва иСпасибо за замечательную экскурсию! Узнали много нового и интересного. Ане больше всего понравилось "про льва иСпасибо за замечательную экскурсию! Узнали много нового и интересного. Ане больше всего понравилось "про льва иСпасибо за замечательную экскурсию! Узнали много нового и интересного. Ане больше всего понравилось "про льва иСпасибо за замечательную экскурсию! Узнали много нового и интересного. Ане больше всего понравилось "про льва иСпасибо за замечательную экскурсию! Узнали много нового и интересного. Ане больше всего понравилось "про льва и
  • Г
    Галина
    25 июля 2024
    Индивидуальная квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
    Интересная квест- экскурсия, с хорошим изложением материала - с учетом возраста детей (7 и 9 лет). Татьяна умело переключала внимание детей с фактов на загадки, вовлекая их в игру. Дети очень довольны!
  • Л
    Луиза
    16 июня 2024
    Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
    Были на экскурсии "Москва не сразу строилась" с детьми от 6 лет. Мы с дочерью остались в полном восторге. Неспешный маршрут, отличный звук и история, рассказанная простым языком. Спасибо, мы вернемся!
  • А
    Александра
    17 мая 2023
    Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
    Всем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсовод тут совершенно отличается от
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    тех, к которым мы все привыкли на классических экскурсиях! Это не рассказчик, а артист жанра "мимики и жеста" . Задумка интересная, необычная) Иногда не хватало именно живой речи и повествования… Это было похоже на приятную прогулку, по главным достопримечательностям нашей прекрасной Москвы с аудио лекцией в наушниках. Отличная организация и чётко просчитанное время от одной точки локации до другой! И самое главное - само аудио очень хорошо и грамотно написано! Текст и музыкальное сопровождение- поразило своей продуманностью и красотой. И порой затрагивало тонкие струны нашей души. Красивый,гармоничный и душевный финал у экскурсии. Было необычно! Однозначно порекомендую всем!

    Всем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсоводВсем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсоводВсем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсовод
  • А
    Алина
    15 мая 2023
    Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
    Интересная, необычная прогулка по центру Москвы. На вас надевают синие плащи, наушники… и начинается сказка. Я узнала много интересных фактов,
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    о которых я не знала, чуть не всплакнула в одном очень ностальгическом моменте и радовалась, как ребёнок, когда…. А не скажу когда - пусть это останется для вас сюрпризом 😇 Не знаю, как детям, но мне понравилось. Кстати, советую надевать удобную обувь и брать с собой бутылочку воды.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Красная площадь для детей»

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  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Красная площадь для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 6 200. Туристы уже оставили гидам 198 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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