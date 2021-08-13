Отыскать следы самого закрытого и противоречивого в мире общества на старинных улицах столицы

5
1 отзыв
Может показаться, что история вольных каменщиков далека от нас, а то и вовсе вымышленная.

На встрече вы увидите, что Москва неразрывно связана с легендарным братством.

Поговорим о деятельности общества и их ритуалах, российских исторических личностях, входивших в орден, и тайнах их усадеб, о местах первых встреч и зданиях, в которых отразилось наследие тамплиеров.
Масонская Москва
Масонская Москва
Масонская Москва
Масонская Москва
Масонская Москва
Масонская Москва

Что вас ожидает

Закрытое общество с древними корнями

Братству вольных каменщиков несколько веков, но достоверных сведений о нем поразительно мало. Деятельность ордена окутана завесой тайны, а об их могуществе ходят легенды. Масонов часто смешивают с иллюминатами и сатанистами, называют оккультной сектой. На прогулке вы узнаете, как возникло движение масонов, чем они занимались и какие ритуалы проводили.

Москва и масоны

Я расскажу, когда и где в России и Москве появились первые масонские ложи и какие известные личности в них состояли. Баженов, Карамзин, Новиков, Кутузов — вот далеко не полный перечень членов ордена. Где собирались первые представители в городе и какие тайны скрывают их усадьбы? Как масоны влияли на общественную и политическую жизнь общества 18 века и продолжают делать это по сей день? В каких зданиях Москвы нашло своё отражение наследие тамплиеров? Об этом и не только — на встрече.

Два формата проведения экскурсии

Мы можем передвигаться пешком или на автомобиле (с большим охватом достопримечательностей). Тема обширная, поэтому содержание программы может меняться, но мы обязательно охватим самые яркие места города для погружения в атмосферу этого интереснейшего явления.

  • Пешеходная экскурсия: о символах и истории зданий поговорим у Меньшиковой башни на Чистопрудном бульваре, дома Юшкова на Мясницкой улице, на Никольской улице или возле церкви Св. Варвары на Варварке. Также внимания заслуживают Воскресенские ворота и типография Новикова, МГУ на Моховой, дом Пашкова и особняки на Пречистенке и в Гагаринском переулке. Альтернативный вариант — прогуляться от Мясницкой к Красной площади или от последней в сторону Пречистенки.
  • Автомобильная экскурсия: в этом случае, кроме пешеходной части, я предложу осмотреть и, если будет открыта, посетить церковь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость на Б. Ордынке. Задержимся также у старого Английского клуба на Тверской, Института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Лефортовского дворца в Немецкой слободе и храма иконы Божией Матери «Знамение» за Петровскими воротами.

Организационные детали

  • Для пешеходной прогулки дополнительных расходов не предусмотрено
  • Автомобильная экскурсия будет длиться 3 часа, стоимость 7500 руб. /группу от 1 до 4 человек; если вас будет больше, я закажу минивэн или микроавтобус за дополнительную плату. Парковки оплачиваются отдельно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Приветствую вас, дорогие путешественники! Давайте знакомиться! Меня зовут Александр. Очень люблю Москву и хочу вам показать как самые интересные места, так и нетуристические уголки столицы. Очень люблю рассказывать историю, легенды и традиции города, а также знакомить с сегодняшней жизнью Москвы. Предпочитаю живой диалог, а не нудные лекции. Я к вашим услугам: являюсь в одном лице гидом и водителем с большим опытом вождения. Говорят, что лучшая приправа при приготовлении пищи, — любовь. Думаю, все, что ты делаешь с любовью, становится вкусным, в том числе и экскурсии. С удовольствием покажу вам удивительную Москву, и вы её полюбите также, как и я!
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1 реальный отзыв

П
13 авг 2021
Немного не хватило системного взгляда на историю масонов. Подразумевается, что слушатель должен быть уже хорошо подкован. В основном чудесная экскурсия- очень любопытно привязывать историю масонов к архитектуре Москвы, при этом открывая интересные факты и события

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