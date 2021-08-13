Что вас ожидает

Закрытое общество с древними корнями

Братству вольных каменщиков несколько веков, но достоверных сведений о нем поразительно мало. Деятельность ордена окутана завесой тайны, а об их могуществе ходят легенды. Масонов часто смешивают с иллюминатами и сатанистами, называют оккультной сектой. На прогулке вы узнаете, как возникло движение масонов, чем они занимались и какие ритуалы проводили.

Москва и масоны

Я расскажу, когда и где в России и Москве появились первые масонские ложи и какие известные личности в них состояли. Баженов, Карамзин, Новиков, Кутузов — вот далеко не полный перечень членов ордена. Где собирались первые представители в городе и какие тайны скрывают их усадьбы? Как масоны влияли на общественную и политическую жизнь общества 18 века и продолжают делать это по сей день? В каких зданиях Москвы нашло своё отражение наследие тамплиеров? Об этом и не только — на встрече.

Два формата проведения экскурсии

Мы можем передвигаться пешком или на автомобиле (с большим охватом достопримечательностей). Тема обширная, поэтому содержание программы может меняться, но мы обязательно охватим самые яркие места города для погружения в атмосферу этого интереснейшего явления.

Пешеходная экскурсия : о символах и истории зданий поговорим у Меньшиковой башни на Чистопрудном бульваре, дома Юшкова на Мясницкой улице, на Никольской улице или возле церкви Св. Варвары на Варварке. Также внимания заслуживают Воскресенские ворота и типография Новикова, МГУ на Моховой, дом Пашкова и особняки на Пречистенке и в Гагаринском переулке. Альтернативный вариант — прогуляться от Мясницкой к Красной площади или от последней в сторону Пречистенки.

: о символах и истории зданий поговорим у Меньшиковой башни на Чистопрудном бульваре, дома Юшкова на Мясницкой улице, на Никольской улице или возле церкви Св. Варвары на Варварке. Также внимания заслуживают Воскресенские ворота и типография Новикова, на Моховой, дом Пашкова и особняки на Пречистенке и в Гагаринском переулке. Альтернативный вариант — прогуляться от Мясницкой к Красной площади или от последней в сторону Пречистенки. Автомобильная экскурсия: в этом случае, кроме пешеходной части, я предложу осмотреть и, если будет открыта, посетить церковь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость на Б. Ордынке. Задержимся также у старого Английского клуба на Тверской, Института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Лефортовского дворца в Немецкой слободе и храма иконы Божией Матери «Знамение» за Петровскими воротами.

Организационные детали