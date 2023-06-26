Братству вольных каменщиков несколько веков, но достоверных сведений о нем поразительно мало. Деятельность ордена окутана завесой тайны, а об их могуществе ходят легенды. Масонов часто смешивают с иллюминатами и сатанистами, называют оккультной сектой. На прогулке вы узнаете, как возникло движение масонов, чем они занимались и какие ритуалы проводили.
Москва и масоны
Я расскажу, когда и где в России и Москве появились первые масонские ложи и какие известные личности в них состояли. Баженов, Карамзин, Новиков, Кутузов — вот далеко не полный перечень членов ордена. Где собирались первые представители в городе и какие тайны скрывают их усадьбы? Как масоны влияли на общественную и политическую жизнь общества 18 века и продолжают делать это по сей день? В каких зданиях Москвы нашло своё отражение наследие тамплиеров? Об этом и не только — на встрече!
Пешеходная прогулка
Тема обширная, поэтому содержание программы может меняться, но мы обязательно охватим самые яркие места города для погружения в атмосферу этого интереснейшего явления. О символах и истории зданий мы поговорим у одной из московских башен, у дома таинственного аристократа на центральной столичной улице или возле одной их церквей около Кремля. Также внимания заслуживают Китайгородские ворота, типография 18 века и московские особняки.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предусмотрено
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провели экскурсии для 419 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Давайте знакомиться! Меня зовут Александр. Очень люблю Москву и хочу вам показать как самые интересные места, так и нетуристические уголки столицы. Очень люблю рассказывать историю, легенды читать дальшеуменьшить
и традиции города, а также знакомить с сегодняшней жизнью Москвы. Предпочитаю живой диалог, а не нудные лекции. Работаю с командой профессиональных, увлечённых гидов. Говорят, что лучшая приправа при приготовлении пищи, — любовь. Думаю, все, что ты делаешь с любовью, становится вкусным, в том числе и экскурсии. С удовольствием покажу вам удивительную Москву, и вы её полюбите также, как и я!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
–
Дарина
Все очень понравилось. Единственное, хотелось бы больше пройти по маршруту, но понимаю, что всего не охватить за ограниченный промежуток времени. И даже ту информацию которую нам рассказала гид Оксана, мы читать дальшеуменьшить
переваривали потом несколько дней. Москва открылась для нас с другой стороны, ожила и стала понятней. Много интересных моментов, тонкостей узнали. Очень интересно! Мы в восторге! Точно рекомендуем! И отдельная благодарность гиду Оксане, приятно попадать в руки профессионала. Ощущение, что она историю знает досконально до мельчайших крупиц, собирая в свою личную библиотеку знаний, уникальную информацию.
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П
Полина
Немного не хватило системного взгляда на историю масонов. Подразумевается, что слушатель должен быть уже хорошо подкован. В основном чудесная экскурсия- очень любопытно привязывать историю масонов к архитектуре Москвы, при этом открывая интересные факты и события
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К
Камиля
Огромная благодарность Александру за интересную экскурсию. Очень все детально и подробно. Узнали много интересного. Посмотрели на Москву другими глазами. Рекомендую!!!
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А
Анастасия
Были на экскурсии с гидом Валерией. Любит и знает Москву. Много интересных фактов услышали, прошли познавательным маршрутом, но показалось,что тема масонов была Валерии не очень интересна(( Но в целом экскурсия понравилась.