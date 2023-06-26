Может показаться, что история вольных каменщиков далека от нас, а то и вовсе вымышленная. На встрече вы увидите, что Москва неразрывно связана с легендарным братством. Поговорим о деятельности общества и их ритуалах, российских исторических личностях, входивших в орден, и тайнах их усадеб, о местах первых встреч и зданиях, в которых отразилось наследие тамплиеров.

Описание экскурсии

Закрытое общество с древними корнями

Братству вольных каменщиков несколько веков, но достоверных сведений о нем поразительно мало. Деятельность ордена окутана завесой тайны, а об их могуществе ходят легенды. Масонов часто смешивают с иллюминатами и сатанистами, называют оккультной сектой. На прогулке вы узнаете, как возникло движение масонов, чем они занимались и какие ритуалы проводили.

Москва и масоны

Я расскажу, когда и где в России и Москве появились первые масонские ложи и какие известные личности в них состояли. Баженов, Карамзин, Новиков, Кутузов — вот далеко не полный перечень членов ордена. Где собирались первые представители в городе и какие тайны скрывают их усадьбы? Как масоны влияли на общественную и политическую жизнь общества 18 века и продолжают делать это по сей день? В каких зданиях Москвы нашло своё отражение наследие тамплиеров? Об этом и не только — на встрече!

Пешеходная прогулка

Тема обширная, поэтому содержание программы может меняться, но мы обязательно охватим самые яркие места города для погружения в атмосферу этого интереснейшего явления. О символах и истории зданий мы поговорим у одной из московских башен, у дома таинственного аристократа на центральной столичной улице или возле одной их церквей около Кремля. Также внимания заслуживают Китайгородские ворота, типография 18 века и московские особняки.

Организационные детали