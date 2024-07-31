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где короновали русских царей.

Узнали откуда к нам пришли балет и опера,нам рассказали появление улицы Лубянки,а ещё мы заглянули в самый большой детский магазин и ведь не даром его называют Детским Миром это и вправду маленький мир для самых важных покупателей☺️ И очень много исторических фактов!

В общем наша поездка удалась на ура и мы вернулись уставшие,но довольные😁 Отдельное спасибо Елене за подход к ребята ведь подростки не так уж и просты в общении,но она справилась и смогла их заинтересовать))

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