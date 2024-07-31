Прогулка по Театральной площади и соседним улицам понравится и детям, и их родителям.
Здесь собраны важные достопримечательности, здесь бурлит жизнь, стоит «замок», бьет роскошный фонтан, а рядом прячется подземная река. На этом фоне я расскажу много увлекательных историй моим юным путешественникам!
Здесь собраны важные достопримечательности, здесь бурлит жизнь, стоит «замок», бьет роскошный фонтан, а рядом прячется подземная река. На этом фоне я расскажу много увлекательных историй моим юным путешественникам!
Описание билета
Мы пройдем немного — от Большого театра до Центрального детского магазина — но любопытные сюжеты здесь помнит каждое здание. Мы откроем их, а аще с нами будут картинки, загадки, шутки-прибаутки и отличное настроение. Итак, наши темы:
- Как появилась Театральная площадь и что происходило здесь в прошлом, что за улицы пробегают рядом и чем они знамениты;
- Как зарождалась театральная жизнь Москвы и какие еще известные театры есть в столице;
- Правда ли, что по одежке встречают? Ребята ответят на этот вопрос сами, а я расскажу о первом универсальном магазине, в который стремились попасть все модницы царской Москвы;
- Фонтаны Москвы — их поставили для красоты или у них было другое предназначение?
- Гостей в Москве было много всегда. Мы поговорим о возникновении гостиничного бизнеса, а знаменитые отели вокруг нам помогут.
- Принцесса Греза. Какая романтическая история о возвышенном стремлении к любви и совершенной красоте связана с панно? И что за здание ее рассказывает?
- Самый детский магазин Москвы — в завершение заглянем в его биографию.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет. Важно одеться по погоде.
- По запросу экскурсию можно провести для школьных групп до 30 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Театральная
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 7920 туристов
Я аккредитованный московский экскурсовод. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это моя работа, любимая, интересная и единственная. Я работаю с семьями, группами и людьми, которые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Сегодня у нас была экскурсия с Еленой и вот маленький подытог нашей поездки🥰 Мы узнали много интересного и нового о появлении театров и искусства в России и мире.
Побывали на площади
Побывали на площади
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В
Отличная экскурсия. Очень внимательный экскурсовод. Хорошо чувствует детей и общается с ними. Остались очень довольны экскурсией.
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