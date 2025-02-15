Предлагаем вам комфортную встречу с городом! Профессиональный водитель встретит вас с табличкой в любом аэропорту Москвы, поможет с чемоданом и довезёт до нужного адреса. Стоимость трансфера фиксирована и не зависит от времени на дорогу.
По запросу мы можем организовать для вас сопровождение гида на русском, английском, французском, немецком языках.
По запросу мы можем организовать для вас сопровождение гида на русском, английском, французском, немецком языках.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Мы предлагаем:
- автомобили Mercedes-Benz V-класса
- высочайший уровень сопровождения и безопасное вождение
- фиксированную стоимость, которая не меняется от необходимого на трансфер времени
- сопровождение гида по желанию: гид расскажет о становлении Москвы, основных исторических вехах и современной жизни столицы
- сопровождение иностранцев: по запросу мы организуем экскурсию на английском, французском, немецком языках
Организационные детали
Сопровождение гида по желанию и оплачивается отдельно — 10 000 ₽ за обзорную экскурсию (подробности уточняйте в переписке).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 533 туристов
Меня зовут Ольга, я представляю дружное, профессиональное собщество современных экскурсоводов Москвы. Мы проводим яркие и запоминающиеся экскурсии по городу, организовываем туры выходного дня в Подмосковье и не только. Наши гиды интересно и динамично проводят экскурсии, блистательно владея историческими знаниями по своей теме. Главный отзыв после встреч с нами: спасибо за чувство дружбы, новые открытия и прекрасную подачу!Задать вопрос
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