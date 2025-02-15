Трансфер из аэропорта Москвы на Mercedes-Benz V-класса

Легко добраться из Шереметьево, Внуково, Домодедово или Жуковского до места назначения
Предлагаем вам комфортную встречу с городом! Профессиональный водитель встретит вас с табличкой в любом аэропорту Москвы, поможет с чемоданом и довезёт до нужного адреса. Стоимость трансфера фиксирована и не зависит от времени на дорогу.

По запросу мы можем организовать для вас сопровождение гида на русском, английском, французском, немецком языках.
Трансфер из аэропорта Москвы на Mercedes-Benz V-класса
Трансфер из аэропорта Москвы на Mercedes-Benz V-класса
Трансфер из аэропорта Москвы на Mercedes-Benz V-класса
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание трансфер

Мы предлагаем:

  • автомобили Mercedes-Benz V-класса
  • высочайший уровень сопровождения и безопасное вождение
  • фиксированную стоимость, которая не меняется от необходимого на трансфер времени
  • сопровождение гида по желанию: гид расскажет о становлении Москвы, основных исторических вехах и современной жизни столицы
  • сопровождение иностранцев: по запросу мы организуем экскурсию на английском, французском, немецком языках

Организационные детали

Сопровождение гида по желанию и оплачивается отдельно — 10 000 ₽ за обзорную экскурсию (подробности уточняйте в переписке).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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