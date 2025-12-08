Мои заказы

Из Шереметьево – экскурсии в Москве

Найдено 6 экскурсий в категории «Из Шереметьево» в Москве, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Влюбиться в Москву за 1 день
На машине
4 часа
320 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Москву за 1 день
Насыщенная автомобильная экскурсия по главным местам столицы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Все грани Москвы
На машине
3.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Москвы
Если вы в Москве впервые и хотите увидеть больше, чем Красную площадь, этот маршрут для вас! Узнайте небанальные факты и насладитесь видами столицы
11 дек в 05:00
12 дек в 05:30
13 000 ₽ за всё до 3 чел.
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
На машине
3.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Москвой или открытия новых граней столицы. Подходит для всей семьи и гостей города, днём или ночью
Завтра в 09:30
12 дек в 14:00
13 000 ₽ за всё до 3 чел.
Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
На автобусе
3 часа
1461 отзыв
Групповая
Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
1400 ₽ за человека
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Автомобильная экскурсия по Москве
Отправляйтесь в путешествие по Москве с двумя гидами. Узнайте историю столицы, посетите знаковые места и получите уникальные впечатления
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Москвы на Mercedes-Benz V-класса
На машине
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Москвы на Mercedes-Benz V-класса
Легко добраться из Шереметьево, Внуково, Домодедово или Жуковского до места назначения
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    афиногенов
    8 декабря 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Дата посещения: 6 декабря 2025
    комфортабельный автобус, отличный гид интересная программа.
  • К
    Куимова
    7 июня 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Дата посещения: 7 июня 2025
    Очень понравилась экскурсия, хороший грамотный экскурсовод. Комфортабельный автобус.
  • Б
    Бекташева
    8 декабря 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Отличная экскурсия,сам столько не успеешь пройти,нам очень понравилось,рекомендую!!!
  • И
    Ирина
    5 декабря 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Отличный маршрут на 3 часа и 50 км. Содержательно!
    Отличный маршрут на 3 часа и 50 км. Содержательно!
  • Т
    Турутина
    5 декабря 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Интересная экскурсия для нас, гостей города, который обычно мало видим снаружи, перемещаясь в метро.
    Посмотрели самые важные объекты, с интересом послушали рассказ экскурсовода Галины.
    Пожелание- сразу, когда выставлено предложение об экскурсии, писать место старта. Для иногородних это важно.
  • Н
    Наталья
    5 декабря 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Хорошая и подробная экскурсия!
  • Г
    Галина
    2 декабря 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Отправились на 20 минут позже запланированного времени, тк ждали каких-то экскурсантов. Пока ждали, экскурсовод рассказала вводную часть экскурсии. Было три
    больших остановки с выходом из автобуса и возможностью сделать фото с хорошими видами. Узнали интересные факты об истории города, названиях улиц и районов, знаменитых жителях столицы. Материал подавался структурно, понятно. Экскурсионный автобус чистый, без неприятных запахов, было багажное отделение. Заявлено 3 часа, по факту ездили чуть больше 2 часов, видимо время закладывали на пробки, а их не было. Остановки с выходом довольно продолжительные, у воды, плюс ветер, поэтому одеваться нужно теплее. С собой в автобус разрешают взять воду или термос с чаем, еду никакую нельзя!
    Экскурсия в целом понравилась, для первого ознакомления с городом очень неплохо👌

    Отправились на 20 минут позже запланированного времени, тк ждали каких-то экскурсантов. Пока ждали, экскурсовод рассказала вводнуюОтправились на 20 минут позже запланированного времени, тк ждали каких-то экскурсантов. Пока ждали, экскурсовод рассказала вводнуюОтправились на 20 минут позже запланированного времени, тк ждали каких-то экскурсантов. Пока ждали, экскурсовод рассказала вводную
  • А
    Александр
    1 декабря 2025
    «Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
    Это было великолепно) Всё было достаточно понятно, доходчиво и интересно) Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым, кто захочет посетить Москву!!!
    Ольга спасибо,Вам большое)
  • Т
    Татьяна
    30 ноября 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Галина выше всяческих похвал. Тематика раскрыта полностью, очень содержательна. Видно что Галина знает и любит свою работу. Я в полном восторге. Большое спасибо
  • Э
    Эдуард
    28 ноября 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Отличная экскурсия, интересный материал, комфортный автобус, гид 10 баллов, не повезло лишь с погодой!
  • И
    Инна
    26 ноября 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Понравилась динамика проведения экскурсии, интересный гид-экскурсовод, комфортный автобус, возможность приобрести воду, что тоже очень удобно. Не понравилось, что долго ждали
    отправления автобуса и стояли на улице, хотя автобус стоял закрытым через дорогу. Точка сбора у театра Сатиры не очень удобная для того, чтобы там долго стоять в ожидании отправки автобуса. Хотя рядом с метро, можно и передумать, то есть отказаться от экскурсии(мысли были). А вот завершающая точка была далеко от метро. Пришлось долго идти, чтобы переключиться на другие задачи. Это не совсем комфортно. Идея погулять на Красной площади хорошая, но не всегда реально выполнима и удачна, в связи с тем, что экскурсия вечерняя, особенно если она такая насыщенная, погода не всегда способствует прогулке. Этот момент не понравился. Начало и конец экскурсии, как видится, лучше организовать у метро и четко соблюдать указанные сроки начала экскурсии, особенно вечерних.

  • N
    Nikolai
    26 ноября 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Были очень красивые и необычные места. С такой стороны Москвы я не видел!
    Были очень красивые и необычные места. С такой стороны Москвы я не видел!
  • Е
    Елена
    24 ноября 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Мы в восторге от нашего экскурсовода!!! С большой любовью рассказывала о своем городе, а еще вспоминали фильмы, стихи, великих артистов. Получился очень познавательно и душевно ❤️
    Мы в восторге от нашего экскурсовода!!! С большой любовью рассказывала о своем городе, а еще вспоминали фильмы, стихи, великих артистов. Получился очень познавательно и душевно ❤️
  • С
    Светлана
    23 ноября 2025
    «Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
    Очень интересная экскурсия! Экскурсовод Оля просто супер! Хорошо знает Москву, очень эрудированный человек, интересный рассказчик, настоящий профессионал своего дела!!!
    Планируем в следующем отпуске снова изучать Москву с Олей на её автомобиле по новым маршрутам.
    Спасибо!
  • А
    Алёна
    23 ноября 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Отлично организованная экскурсия: всё чётко по времени, удобно и комфортно. Очень много интересной информации. Три часа пролетели незаметно
    Отлично организованная экскурсия: всё чётко по времени, удобно и комфортно. Очень много интересной информации. Три часа пролетели незаметно
  • Д
    Дарья
    22 ноября 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Всë было очень интересно и понятно, мы побывали за три часа в тех местах, в которых нужно обязательно побывать каждому путешественнику, в следующий раз будем выбирать именно вашу компанию, чтобы побывать и на остальных экскурсиях с таким же интересом, спасибо🙏💕
  • С
    Светлана
    20 ноября 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Все прошло на уровне, но «провал» случился на Воробьевых горах. Не совсем понятно, куда делся экскурсовод и что делать туристам? … Нам очень Вас, экскурсовод, не хватало))))
    Все прошло на уровне, но «провал» случился на Воробьевых горах. Не совсем понятно, куда делся экскурсовод
  • О
    Ольга
    20 ноября 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Экскурсия подойдёт практически для всех возрастов. Я специально подобрала автобусную экскурсию, чтобы много не ходить пешком, т. к. есть проблемы
    со здоровьем. Маршрут разработан качественно. Предлагается выход из автобуса у некоторых достопримечательностей Москвы. Единственное чтобы я добавила к экскурсии, так это ещё одно место, и это ВДНХ!! На ВДНХ есть метро. Те кто захочет остаться и погулять, смогут потом добраться обратно самостоятельно, кто не захочет, вернётся обратно на автобусе. Мне вот лично этого места не хватило, а так просто всё прекрасно!!
    Особенно хочется поблагодарить нашего гида Галину Бочарову 😍
    Это прекрасно когда человек, который знакомит гостей со столицей, так влюблен в свой город и так восторженно о нём рассказывает.
    Я приехала в Москву из Питера на один день по делам. Времени до поезда обратно было много, и я решила потратить его с пользой, поехать на автобусную экскурсию. И не пожалела!!
    Много почерпнула для себя нового. Узнала такие тонкости о Белокаменной, о которых не только не знала, но даже и не догадывалась! Спасибо Вам большое, Галина!
    Желаю Вам здоровья, удачи и дальнейших успехов! 💐

    Экскурсия подойдёт практически для всех возрастов. Я специально подобрала автобусную экскурсию, чтобы много не ходить пешком, т. к. есть проблемы со здоровьем. Маршрут разработан качественно. Предлагается выход из автобуса у некоторых достопримечательностей Москвы. Единственное чтобы я добавила к экскурсии, так это ещё одно место, и это ВДНХ!! На ВДНХ есть метро. Те кто захочет остаться и погулять, смогут потом добраться обратно самостоятельно, кто не захочет, вернётся обратно на автобусе. Мне вот лично этого места не хватило, а так просто всё прекрасно!!
Особенно хочется поблагодарить нашего гида Галину Бочарову 😍
Это прекрасно когда человек, который знакомит гостей со столицей, так влюблен в свой город и так восторженно о нём рассказывает.
Я приехала в Москву из Питера на один день по делам. Времени до поезда обратно было много, и я решила потратить его с пользой, поехать на автобусную экскурсию. И не пожалела!!
Много почерпнула для себя нового. Узнала такие тонкости о Белокаменной, о которых не только не знала, но даже и не догадывалась! Спасибо Вам большое, Галина!
Желаю Вам здоровья, удачи и дальнейших успехов! 💐
  • Л
    Лихачева
    19 ноября 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Сегодня были на обзорной экскурсии по Москве. Хочу сказать спасибо гиду Елене Владимировне,которая интересно и позитивно рассказала об основных точках,предусмотренных экскурсией. Провела время с пользой)
  • К
    Кристина
    16 ноября 2025
    Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
    Всё прошло на высоком уровне. Гиду Галине Александровне огромное спасибо за такой потрясающий день. Всем рекомендую услуги этого экскурсионного бюро💕🥰

