со здоровьем. Маршрут разработан качественно. Предлагается выход из автобуса у некоторых достопримечательностей Москвы. Единственное чтобы я добавила к экскурсии, так это ещё одно место, и это ВДНХ!! На ВДНХ есть метро. Те кто захочет остаться и погулять, смогут потом добраться обратно самостоятельно, кто не захочет, вернётся обратно на автобусе. Мне вот лично этого места не хватило, а так просто всё прекрасно!!

Особенно хочется поблагодарить нашего гида Галину Бочарову 😍

Это прекрасно когда человек, который знакомит гостей со столицей, так влюблен в свой город и так восторженно о нём рассказывает.

Я приехала в Москву из Питера на один день по делам. Времени до поезда обратно было много, и я решила потратить его с пользой, поехать на автобусную экскурсию. И не пожалела!!

Много почерпнула для себя нового. Узнала такие тонкости о Белокаменной, о которых не только не знала, но даже и не догадывалась! Спасибо Вам большое, Галина!

Желаю Вам здоровья, удачи и дальнейших успехов! 💐