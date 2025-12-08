Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Москву за 1 день
Насыщенная автомобильная экскурсия по главным местам столицы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Москвы
Если вы в Москве впервые и хотите увидеть больше, чем Красную площадь, этот маршрут для вас! Узнайте небанальные факты и насладитесь видами столицы
11 дек в 05:00
12 дек в 05:30
13 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Москвой или открытия новых граней столицы. Подходит для всей семьи и гостей города, днём или ночью
Завтра в 09:30
12 дек в 14:00
13 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Три часа на автобусе - и вы знакомы с Москвой
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Автомобильная экскурсия по Москве
Отправляйтесь в путешествие по Москве с двумя гидами. Узнайте историю столицы, посетите знаковые места и получите уникальные впечатления
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Москвы на Mercedes-Benz V-класса
Легко добраться из Шереметьево, Внуково, Домодедово или Жуковского до места назначения
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аафиногенов8 декабря 2025Три часа на автобусе - и вы знакомы с МосквойДата посещения: 6 декабря 2025комфортабельный автобус, отличный гид интересная программа.
- ККуимова7 июня 2025Три часа на автобусе - и вы знакомы с МосквойДата посещения: 7 июня 2025Очень понравилась экскурсия, хороший грамотный экскурсовод. Комфортабельный автобус.
- ББекташева8 декабря 2025Отличная экскурсия,сам столько не успеешь пройти,нам очень понравилось,рекомендую!!!
- ИИрина5 декабря 2025Отличный маршрут на 3 часа и 50 км. Содержательно!
- ТТурутина5 декабря 2025Интересная экскурсия для нас, гостей города, который обычно мало видим снаружи, перемещаясь в метро.
Посмотрели самые важные объекты, с интересом послушали рассказ экскурсовода Галины.
Пожелание- сразу, когда выставлено предложение об экскурсии, писать место старта. Для иногородних это важно.
- ННаталья5 декабря 2025Хорошая и подробная экскурсия!
- ГГалина2 декабря 2025Отправились на 20 минут позже запланированного времени, тк ждали каких-то экскурсантов. Пока ждали, экскурсовод рассказала вводную часть экскурсии. Было три
- ААлександр1 декабря 2025Это было великолепно) Всё было достаточно понятно, доходчиво и интересно) Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым, кто захочет посетить Москву!!!
Ольга спасибо,Вам большое)
- ТТатьяна30 ноября 2025Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Галина выше всяческих похвал. Тематика раскрыта полностью, очень содержательна. Видно что Галина знает и любит свою работу. Я в полном восторге. Большое спасибо
- ЭЭдуард28 ноября 2025Отличная экскурсия, интересный материал, комфортный автобус, гид 10 баллов, не повезло лишь с погодой!
- ИИнна26 ноября 2025Понравилась динамика проведения экскурсии, интересный гид-экскурсовод, комфортный автобус, возможность приобрести воду, что тоже очень удобно. Не понравилось, что долго ждали
- NNikolai26 ноября 2025Были очень красивые и необычные места. С такой стороны Москвы я не видел!
- ЕЕлена24 ноября 2025Мы в восторге от нашего экскурсовода!!! С большой любовью рассказывала о своем городе, а еще вспоминали фильмы, стихи, великих артистов. Получился очень познавательно и душевно ❤️
- ССветлана23 ноября 2025Очень интересная экскурсия! Экскурсовод Оля просто супер! Хорошо знает Москву, очень эрудированный человек, интересный рассказчик, настоящий профессионал своего дела!!!
Планируем в следующем отпуске снова изучать Москву с Олей на её автомобиле по новым маршрутам.
Спасибо!
- ААлёна23 ноября 2025Отлично организованная экскурсия: всё чётко по времени, удобно и комфортно. Очень много интересной информации. Три часа пролетели незаметно
- ДДарья22 ноября 2025Всë было очень интересно и понятно, мы побывали за три часа в тех местах, в которых нужно обязательно побывать каждому путешественнику, в следующий раз будем выбирать именно вашу компанию, чтобы побывать и на остальных экскурсиях с таким же интересом, спасибо🙏💕
- ССветлана20 ноября 2025Все прошло на уровне, но «провал» случился на Воробьевых горах. Не совсем понятно, куда делся экскурсовод и что делать туристам? … Нам очень Вас, экскурсовод, не хватало))))
- ООльга20 ноября 2025Экскурсия подойдёт практически для всех возрастов. Я специально подобрала автобусную экскурсию, чтобы много не ходить пешком, т. к. есть проблемы
- ЛЛихачева19 ноября 2025Сегодня были на обзорной экскурсии по Москве. Хочу сказать спасибо гиду Елене Владимировне,которая интересно и позитивно рассказала об основных точках,предусмотренных экскурсией. Провела время с пользой)
- ККристина16 ноября 2025Всё прошло на высоком уровне. Гиду Галине Александровне огромное спасибо за такой потрясающий день. Всем рекомендую услуги этого экскурсионного бюро💕🥰
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Из Домодедово»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Из Домодедово" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1400 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 1844 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Москве на 2025 год по теме «Из Домодедово», 1844 ⭐ отзыва, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль